Padel-Boom: Der Sport ersetzt gerade den Männerabend

Manche Männer, die jahrelang keinen Sport gemacht haben, stehen plötzlich wieder mehrmals pro Woche auf dem Court. Nicht wegen Fitnessplänen oder Neujahrsvorsätzen, sondern weil Padel Wettbewerb, Bewegung und Männerabend gleichzeitig geworden ist.

Warum Padel so schnell süchtig macht Padel ist eine Mischung aus Tennis, Squash und schnellem Intervalltraining. Das Spielfeld ist mit 10 mal 20 Metern deutlich kleiner als ein Tennisplatz, von Wänden umgeben und wird immer im Doppel gespielt.

Das macht Padel gleichzeitig intensiv, sozial und überraschend zugänglich.

Und das Beste: Man muss nicht lange trainieren, um die kleinen Bälle einigermaßen zu treffen und richtige Matches zu spielen.

Selbst Anfänger spielen oft schon nach wenigen Einheiten echte Matches. Dabei lernen sie schnell, die Wände ins Spiel einzubeziehen und erleben früh erste Erfolgserlebnisse.

Padel wächst rasant Die Zahlen des Deutschen Padel Verband (DPV) sprechen eine klare Sprache: Im Jahr 2024 fanden in ganz Deutschland rund 1.000 offizielle Turniere statt, in der Saison 2025/26 waren es bereits rund 1.800 Turniere.

Nahmen 2024 noch 325 Mannschaften an der Deutschen Padel Liga teil, waren es 2025 bereits über 500 Mannschaften.

Padel funktioniert so gut, weil viele Spielelemente schnelle Erfolgserlebnisse ermöglichen: Die Wände halten Ballwechsel länger im Spiel, das kleinere Feld erleichtert den Einstieg und selbst Anfänger erleben früh echte Matches.

Das ist der eigentliche Clou: Padel wächst nicht trotz seiner Einfachheit so schnell, sondern genau deshalb. Der Sport fühlt sich sofort zugänglich an, bleibt aber langfristig wettkampforientiert und intensiv.

Der ideale Feierabend-Sport Männer zwischen 25 und 50 haben eines gemeinsam: Sie haben nicht viel Zeit, aber oft Ambitionen. Padel trifft dieses Spannungsfeld perfekt. Eine Partie dauert im Schnitt 60 bis 90 Minuten – inklusive Aufwärmen.

Man braucht keinen Verein, keine Mitgliedschaft, kein Jahresabo. Man bucht einen Court, schnappt sich 3 Kollegen oder Kumpels, und los.

Aus einer Trainingseinheit wird dabei gleichzeitig ein Männerabend.

gettyimages/Johner Images Padel ist genau das, was du daraus machst. Ob entspannter Ausgleich zum stressigen Alltag oder körperlich fordernder Wettbewerb.



Mehr Workout, als viele erwarten Wer denkt, Padel sei ein gemütlicher Freizeitausgleich für alle, die nicht mehr so können, irrt sich. Der Sport ist deutlich fordernder als sein entspanntes Image vermuten lässt. Du kommst ordentlich ins Schwitzen, trainierst Ausdauer und Beweglichkeit, deine Schlagkraft und Reaktionsfähigkeit.

Eine Studie hat gezeigt: Wechselnde Intervalle zwischen hoher und moderater Belastung liegen bei über 50 Prozent der maximalen Sauerstoffaufnahme der Spieler und bei rund 74 Prozent der maximalen Herzfrequenz – Padel ist kein Spaziergang, das ist echter Ausdauersport.

FAQ: Warum Männer gerade auf Padel hängen bleiben Brauche ich Vorkenntnisse, um Padel zu spielen? Nein. Padel hat eine extrem flache Lernkurve – nach wenigen Einheiten spielst du echte Matches. Wie lange dauert eine Padel-Partie? Im Schnitt 60 bis 90 Minuten inklusive Aufwärmen – ideal für einen vollen Terminkalender. Muss ich einem Verein beitreten? Nein. Du buchst einfach einen Court, schnappst dir 3 Kollegen oder Freunde und los geht’s: Padel wird immer im Doppel gespielt – ihr seid also genau 4 Leute. Ist Padel körperlich wirklich fordernd? Ja. Wechselnde Belastungsintervalle treiben die Herzfrequenz auf rund 74 Prozent des Maximums – das ist echter Ausdauersport.