Skitraining: So wirst du in 6 Wochen fit für die Piste

Skifahren fordert deinen Körper anders als eine normale Gym-Session. Du hältst Positionen, fängst Unebenheiten ab, verlagerst ständig dein Gewicht und sollst auch dann noch sauber reagieren, wenn die Beine längst müde werden. Genau darauf musst du deinen Körper vorbereiten.

Warum du mit dem Skitraining mehrere Wochen vorher beginnen solltest Erst im Skiurlaub fit fürs Skifahren werden? Schlechter Deal. Kraft, Kraftausdauer und Koordination lassen sich trainieren, brauchen dafür aber Zeit und regelmäßige Reize.

Schon in den ersten Trainingswochen lernt dein Körper, vorhandene Kraft besser abzurufen: Das Zusammenspiel zwischen Nervensystem und Muskulatur verbessert sich. Mit fortschreitendem Training entwickeln sich auch Kraft und Belastbarkeit weiter.

Ein Vorlauf von 6 Wochen ist deshalb ein sinnvoller Rahmen, wenn du 2 bis 3 Einheiten pro Woche schaffst. Er ist keine magische Grenze, aber deutlich sinnvoller als hektische Skigymnastik kurz vor der ersten Abfahrt.

Dabei reicht es nicht, einfach nur die Quads auf Pump zu bringen. Gute Skifitness verbindet Kraft, Kraftausdauer, Koordination, Balance und neuromuskuläre Kontrolle – also die Fähigkeit deines Körpers, Bewegungen auch unter wechselnden Bedingungen schnell und präzise zu steuern.

Dabei arbeiten deine Muskeln auf der Piste nicht nur statisch: Haltende, abbremsende und kraftvolle Bewegungen wechseln sich ständig ab. Deshalb braucht dein Skitraining mehr als schwere Squats oder möglichst lange Wall-Sits.

Diese Muskeln und Fähigkeiten brauchst du beim Skifahren Ja, deine Oberschenkel werden sich auf der Piste melden. Gute Skifitness entscheidet sich aber nicht allein in den Quads. Mehrere Muskelgruppen müssen zusammen spielen:

Quadrizeps: Die Vorderseite deiner Oberschenkel arbeitet intensiv, wenn du die gebeugte Skiposition hältst und Belastungen abfängst.

Die Vorderseite deiner Oberschenkel arbeitet intensiv, wenn du die gebeugte Skiposition hältst und Belastungen abfängst. Gesäß und hintere Oberschenkel: Sie stabilisieren Hüfte und Knie und unterstützen die Kraftübertragung.

Sie stabilisieren Hüfte und Knie und unterstützen die Kraftübertragung. Core: Bauch sowie seitliche und tiefe Rumpfmuskulatur stabilisieren deinen Oberkörper, während deine Beine darunter arbeiten.

Bauch sowie seitliche und tiefe Rumpfmuskulatur stabilisieren deinen Oberkörper, während deine Beine darunter arbeiten. Rücken: Eine kräftige Rückenmuskulatur hilft dir, auch bei längeren Abfahrten eine kontrollierte Position zu halten.

Eine kräftige Rückenmuskulatur hilft dir, auch bei längeren Abfahrten eine kontrollierte Position zu halten. Waden: Sie unterstützen die Stabilität von Sprunggelenk und Unterschenkel. Dazu kommt etwas, das du an der Beinpresse kaum trainierst: einbeinige Stabilität und Bewegungskontrolle. Auf Ski verlagerst du deine Belastung ständig, reagierst auf Unebenheiten und musst Kräfte kontrollieren, statt sie nur zu produzieren.

Deshalb besteht ein gutes Skitraining nicht nur aus Squats und Cardio. Auf der Piste zählt nicht nur, wie viel Kraft du hast, sondern ob du sie im richtigen Moment kontrolliert auf den Schnee bekommst.

FG Trade / GettyImages Das Skitraining beginnt schon im Sommer: Stabilität auf der Piste kommt von konstantem Training im Gym.



Die 7 besten Übungen für dein Skitraining Skigymnastik muss nicht nach 90er-Jahre-Turnhalle aussehen. Mit den richtigen Übungen trainierst du ziemlich genau das, was deine Beine später zwischen eisiger Piste, schnellen Richtungswechseln und der letzten Abfahrt des Tages leisten müssen.

1. Bulgarian Split-Squat

Stell einen Fuß erhöht hinter dir ab und senke das hintere Knie kontrolliert Richtung Boden. Die Übung trainiert Quadrizeps und Gesäß, während jedes Bein einzeln arbeiten muss.

Ski-Transfer: Du baust einseitige Kraft auf und lernst gleichzeitig, Hüfte und Knie unter Belastung stabil zu halten.

Mach: 3 Sätze mit 8 bis 12 Wiederholungen pro Seite.

2. Wall-Sit

Lehne den Rücken an die Wand, beuge die Knie und halte die Position. Simpel – bis nach 30 Sekunden deine Oberschenkel anfangen, mit dir zu verhandeln.

Ski-Transfer: Die statische Belastung fördert die Kraftausdauer deiner Oberschenkel – hilfreich, wenn eine lange Abfahrt die Beine zunehmend müde macht.

Mach: 3 Durchgänge à 30 bis 60 Sekunden.

3. Skater-Jumps

Springe seitlich von einem Bein auf das andere und lande jeweils kontrolliert.

Ski-Transfer: Die seitlichen Sprünge trainieren schnelle Belastungswechsel, Explosivität und einbeinige Kontrolle – also genau das Zusammenspiel, das du bei schnellen Richtungswechseln brauchst.

Mach: 3 Sätze mit 8 bis 12 Sprüngen pro Seite.

4. Copenhagen-Plank

Stütze dein oberes Bein seitlich auf einer Bank oder stabilen Erhöhung ab und hebe den Körper in eine gerade Linie.

Ski-Transfer: Neben deinem Core arbeiten die Adduktoren kräftig mit – Muskeln an der Innenseite der Oberschenkel, die zur Stabilisierung von Hüfte und Bein beitragen.

Mach: 2 bis 3 Sätze à 20 bis 30 Sekunden pro Seite.

5. Single-Leg-Romanian-Deadlift

Stehe auf einem Bein, schiebe die Hüfte nach hinten und führe das freie Bein gestreckt zurück. Halte Rücken und Becken kontrolliert.

Ski-Transfer: Gesäß, hintere Oberschenkel und einbeinige Stabilität arbeiten gleichzeitig – eine starke Kombination für kontrollierte Gewichtsverlagerungen.

Mach: 3 Sätze mit 8 bis 10 Wiederholungen pro Seite.

6. Seitliche Ausfallschritte

Mach einen weiten Schritt zur Seite, beuge das belastete Bein und schiebe die Hüfte nach hinten.

Ski-Transfer: Du trainierst bewusst seitlich statt nur vor und zurück und stärkst Beine und Gesäß in einer zusätzlichen Bewegungsebene.

Mach: 3 Sätze mit 8 bis 12 Wiederholungen pro Seite.

7. Plank mit Rotation

Starte in der Plank und rotiere den Oberkörper kontrolliert zur Seite.

Ski-Transfer: Dein Core muss stabil bleiben und gleichzeitig die Rotation kontrollieren – statt einfach nur starr in einer Position zu verharren.

Mach: 3 Sätze mit 8 bis 10 Wiederholungen pro Seite.

Dein 6-Wochen-Trainingsplan für den Skiurlaub Für skifitte Beine musst du nicht jeden Tag trainieren. Entscheidend ist, dass du regelmäßig dranbleibst und die Belastung schrittweise steigerst. Die ersten Wochen legen das Fundament, danach ziehst du die Belastung an. Kurz vor dem Urlaub fährst du den Umfang wieder herunter, damit du mit frischen und nicht mit verkaterten Beinen am Lift stehst.

Der folgende 6-Wochen-Plan ist dabei kein starres Trainingsprotokoll, sondern ein praxistauglicher Rahmen. Passe Gewichte, Wiederholungen und Trainingshäufigkeit an dein aktuelles Fitnesslevel und deine Trainingserfahrung an.

Workout A: Kraft und Stabilität Bulgarian Split Squat: 3 x 8-12 pro Seite

Single-Leg-Romanian-Deadlift: 3 x 8-10 pro Seite

Seitliche Ausfallschritte: 3 x 8-12 pro Seite

Copenhagen Plank: 2-3 x 20-30 Sekunden pro Seite

Plank mit Rotation: 3 x 8-10 pro Seite

Antonio Saba / GettyImages Essentiell bei der Skifahrt: Ein stabiler Core. Mit Planks arbeitest du daran.



Workout B: Kraftausdauer und Dynamik Skater Jumps: 3 x 8-12 pro Seite

Bulgarian Split Squat: 3 x 8-12 pro Seite

Wall Sit: 3 x 30-60 Sekunden

Single-Leg-Romanian-Deadlift: 3 x 8-10 pro Seite

Plank mit Rotation: 3 x 8-10 pro Seite Bei 2 Einheiten pro Woche absolvierst du Workout A und B jeweils einmal. Trainierst du 3-mal, wechselst du A und B ab – zum Beispiel A/B/A in einer Woche und B/A/B in der nächsten.

So steigerst du dich über 6 Wochen: In Woche 1 und 2 steht die saubere Ausführung im Vordergrund. Ab Woche 3 kannst du bei Split Squats, Deadlifts und Ausfallschritten Gewicht oder Wiederholungen erhöhen.

Schaffst du alle vorgegebenen Wiederholungen sauber und hättest am Satzende noch mehrere Wiederholungen übrig, kannst du das Gewicht beim nächsten Training leicht erhöhen.

In Woche 5 setzt du den stärksten Trainingsreiz, ohne jede Einheit bis ans Limit zu treiben. In der letzten Woche reduzierst du den Umfang wieder etwas. Die letzte Woche ist nicht mehr der Moment für Heldentaten. Dein Ziel ist kein maximaler Muskelkater, sondern mit frischen Beinen am ersten Lift zu stehen.

Dynamische Übungen wie Skater Jumps solltest du ohnehin nicht bis zur völligen Erschöpfung ziehen. Sobald die Landungen unsauber werden, ist Schluss. Qualität schlägt Wiederholungsrekord.

Wie viel Ausdauer brauchen Skifahrer? Skifahren ist kein Dauerlauf – ein Skitag kann sich für deine Kondition trotzdem verdammt lang anfühlen. Schließlich wechseln sich über Stunden intensive Abfahrten mit kurzen Erholungsphasen ab. Eine solide Grundlagenausdauer hilft dir, diese Belastungen besser wegzustecken und dich zwischen den Abfahrten zu erholen.

Wenn deine Ausdauer bislang wenig Training bekommt, ergänze 1 bis 2 lockere Cardio-Einheiten pro Woche. Radfahren, Laufen, Rudern oder Stairmaster eignen sich dafür gut.

Du musst daraus kein zweites Trainingsprojekt machen: Die Basis deines Skitrainings bleiben Kraft, Stabilität und Bewegungskontrolle. Trainierst du ohnehin regelmäßig deine Ausdauer, musst du nicht zusätzlich noch 2 Cardio-Einheiten in die Woche quetschen.

Edwin Tan / GettyImages Ergänzende Cardio-Einheiten machen das Vorbereitungs-Training perfekt.



Diese 4 Fehler bremsen deine Skifitness Nur Ausdauer: Eine gute Kondition bringt dich durch den Skitag. Wenn die Oberschenkel nach der dritten Abfahrt dicht machen, hilft dir dein 10-Kilometer-Pace trotzdem wenig.

Nur Beinpresse oder Squats: Schwere Beinübungen bauen Kraft auf. Auf der Piste brauchst du zusätzlich einbeinige Stabilität und seitliche Bewegungskontrolle.

Balance vergessen: Kraft allein reicht nicht, wenn du sie unter wechselnden Bedingungen nicht kontrollieren kannst.

Zu spät anfangen: 3 brutale Bein-Workouts in der letzten Woche machen dich nicht zum besseren Skifahrer. Sie sorgen im Zweifel nur dafür, dass du den Muskelkater gleich mit in den Sessellift nimmst.

So kann Skitraining dein Verletzungsrisiko beeinflussen Gezieltes Training kann beeinflussbare Faktoren wie Kraft und neuromuskuläre Kontrolle verbessern. Verletzungssicher macht es dich nicht. Eine systematische Übersichtsarbeit von 2025 zeigt, wie komplex etwa das Risiko für Kreuzbandverletzungen beim alpinen Skifahren ist.

Die Forscher:innen identifizierten zahlreiche innere und äußere Risikofaktoren. Dazu gehören neben körperlichen Voraussetzungen beispielsweise Fahrkönnen und Risikoverhalten. Selbst starke Beine ändern nichts an einer eisigen Piste.

Eine Innsbrucker Untersuchung mit 392 verletzten und ebenso vielen unverletzten Freizeitskifahrern fand Zusammenhänge zwischen verschiedenen Umweltbedingungen und dem Risiko einer Kreuzbandverletzung. Unter anderem waren vereiste Pisten und niedrige Temperaturen mit einem erhöhten Risiko assoziiert.

Die Konsequenz ist ziemlich unsexy, aber wichtig: Fit sein ersetzt nicht, vernünftig zu fahren. Passe Tempo und Fahrweise an Bedingungen, Können und Ermüdung an.

FAQ: Die wichtigsten Fragen zum Skitraining Wie lange vor dem Skiurlaub sollte ich mit Skitraining beginnen? 6 Wochen sind ein guter praktischer Rahmen für eine gezielte Vorbereitung. Auch mit weniger Zeit lohnt sich Training – wichtiger als ein exaktes Zeitfenster sind regelmäßige Einheiten und eine schrittweise Steigerung. Welche Muskeln sollte ich fürs Skifahren trainieren? Besonders wichtig sind Quadrizeps, Gesäß, hintere Oberschenkel, Waden und Core. Zusätzlich gehören einbeinige Stabilität und Bewegungskontrolle zu einer guten Skifitness. Wie kann ich meine Knie auf den Skiurlaub vorbereiten? Das Knie lässt sich nicht isoliert "fit machen". Sinnvoll ist Krafttraining für Beine und Hüfte kombiniert mit einbeinigen Übungen und kontrollierten Bewegungen. Bei bestehenden Knieproblemen oder früheren Verletzungen sollte die Vorbereitung individuell abgestimmt werden. Welche Skifitness-Übungen kann ich zu Hause machen? Wall Sits, Split Squats, seitliche Ausfallschritte, Skater Jumps und Plank-Varianten funktionieren ohne Fitnessstudio. Für Übungen wie Single Leg Romanian Deadlifts kannst du Kurzhanteln oder andere Gewichte ergänzen. Brauche ich Ausdauer fürs Skifahren? Ja. Eine gute Grundlagenausdauer ergänzt dein Krafttraining und hilft dir, wiederholte Abfahrten über einen langen Skitag besser zu bewältigen. Trainierst du deine Ausdauer bislang wenig, können 1 bis 2 lockere Cardio-Einheiten pro Woche eine sinnvolle Ergänzung sein. Bist du ohnehin regelmäßig beim Laufen, Radfahren oder einem anderen Ausdauertraining, brauchst du nicht automatisch zusätzliche Einheiten. Wie oft pro Woche sollte ich für den Skiurlaub trainieren? Für den 6-Wochen-Plan sind 2 bis 3 gezielte Skifitness-Einheiten pro Woche ein sinnvoller Rahmen. Wie viel zusätzliches Ausdauertraining sinnvoll ist, hängt von deinem Ausgangsniveau ab. Plane zwischen intensiven Bein-Einheiten außerdem ausreichend Erholung ein.