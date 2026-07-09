Sport bei Hitze: Mit diesen 6 Regeln trainierst du auch bei 30 Grad sicher

Sobald die Temperaturen steigen, stellt sich vielen Sportlern dieselbe Frage: Trainieren oder lieber pausieren? Tatsächlich musst du dein Workout auch während einer Hitzewelle nicht komplett ausfallen lassen. Allerdings reagiert dein Körper unter hohen Temperaturen anders als gewohnt. Herz-Kreislauf-System, Flüssigkeitshaushalt und Leistungsfähigkeit stehen deutlich stärker unter Belastung. Mit ein paar Anpassungen kannst du trotzdem sicher trainieren – und sogar von einigen Vorteilen des Sports im Freien profitieren.

Warum Hitze dein Training beeinflusst Steigt die Außentemperatur, muss dein Körper deutlich mehr Energie aufbringen, um seine Kerntemperatur konstant zu halten. Gleichzeitig geht durch das Schwitzen viel Flüssigkeit verloren. Das wirkt sich unmittelbar auf deine Leistungsfähigkeit aus.

"Die Leistungsfähigkeit leidet immer proportional zu einem Temperaturanstieg", erklärt Kraftsportler und Arzt Dr. Emil Hodzovic. Wer die Belastung nicht anpasst, riskiert nicht nur einen Leistungsabfall, sondern auch Hitzeerschöpfung oder im schlimmsten Fall einen Hitzschlag – das belegen auch Studien.

6 Regeln für sicheres Training bei Hitze Wer auch an heißen Tagen trainieren möchte, sollte seine Routine anpassen. Die folgenden Tipps helfen dir dabei.

1. Trinke mehr, als du glaubst zu brauchen Bei hohen Temperaturen verliert der Körper pro Stunde mehrere Liter Flüssigkeit über den Schweiß. Diesen Verlust kannst du während des Trainings kaum vollständig ausgleichen. Dr. Hodzovic empfiehlt deshalb, bereits vor dem Training ausreichend zu trinken und auch danach den Flüssigkeitshaushalt wieder aufzufüllen. Dauert das Workout länger oder ist besonders intensiv, können Elektrolytgetränke sinnvoll sein, um zusätzlich Natrium und andere Mineralstoffe zu ersetzen.

2. Höre auf deinen Körper Eine Hitzewelle ist nicht der richtige Zeitpunkt für neue Bestleistungen oder ungewohnte Trainingseinheiten. Warnzeichen wie Schwindel, Übelkeit, heiße oder gerötete Haut, verschwommenes Sehen, ungewöhnlich hoher Puls oder starke Schwäche solltest du ernst nehmen. Tritt eines dieser Symptome auf, heißt es: sofort pausieren, Schatten aufsuchen und ausreichend trinken. Bleiben die Beschwerden bestehen, solltest du medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.

3. Unterschätze hohe Luftfeuchtigkeit nicht Nicht nur die Temperatur entscheidet darüber, wie belastend ein Training ist. Ist die Luftfeuchtigkeit hoch, verdunstet Schweiß schlechter. Dadurch kann sich der Körper weniger effektiv abkühlen. Dr. Hodzovic empfiehlt deshalb, das Trainingspensum bei schwülem Wetter deutlich zu reduzieren und bei Bedarf Kühlpacks oder kalte Handtücher bereitzuhalten. Besonders intensive Mannschaftssportarten in der prallen Sonne solltest du dann möglichst vermeiden.

4. Trainiere möglichst früh am Morgen Die kühlsten Stunden des Tages liegen meist am frühen Morgen. Wer draußen trainieren möchte, sollte deshalb möglichst vor der größten Hitze starten. Die Zeit zwischen etwa 10 und 15 Uhr gilt dagegen als besonders ungünstig, weil Sonneneinstrahlung und Temperaturen ihren Höhepunkt erreichen.

5. Trage die richtige Kleidung Leichte, atmungsaktive und schweißableitende Funktionskleidung hilft deinem Körper dabei, überschüssige Wärme besser abzugeben. Baumwolle speichert Feuchtigkeit dagegen deutlich stärker und kann dadurch das Hitzegefühl zusätzlich verstärken. Eine Sonnenbrille und Sonnenschutz gehören bei längeren Outdoor-Einheiten ebenfalls zur Grundausstattung.

6. Reduziere Intensität und Trainingsumfang Auch wenn du dich fit fühlst: Eine Hitzewelle ist nicht der richtige Zeitpunkt, um persönliche Rekorde aufzustellen. Verringere lieber Trainingsgewicht, Laufgeschwindigkeit oder Trainingsdauer und gönne dir längere Satzpausen. So profitierst du weiterhin von der Bewegung, ohne dein Herz-Kreislauf-System unnötig zu belasten.

Wann wird Sport bei Hitze gefährlich? Als grobe Orientierung gilt: Ab etwa 30 Grad Celsius solltest du dein Training besonders kritisch hinterfragen. Wie gut du hohe Temperaturen verträgst, hängt jedoch von mehreren Faktoren ab:

Entscheidend ist deshalb weniger die Temperatur allein als dein persönliches Belastungsempfinden.

Sport im Sommer hat auch Vorteile Hitze verlangt deinem Körper zwar einiges ab, trotzdem musst du auf Outdoor-Training nicht verzichten. Richtig dosiert bringt Bewegung im Freien sogar einige gesundheitliche Vorteile mit sich.

Mehr Vitamin D: Schon etwa 20 Minuten Sonnenlicht mehrmals pro Woche können helfen, den Vitamin-D-Spiegel zu unterstützen. Gleichzeitig solltest du deine Haut mit Sonnenschutz schützen.

Schon etwa 20 Minuten Sonnenlicht mehrmals pro Woche können helfen, den Vitamin-D-Spiegel zu unterstützen. Gleichzeitig solltest du deine Haut mit Sonnenschutz schützen. Besser schlafen: Tageslicht unterstützt den natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus. Dadurch können Einschlafen und Schlafqualität profitieren. Gleichzeitig beeinflusst Sonnenlicht die Serotoninproduktion positiv – ein wichtiger Faktor für Stimmung und Wohlbefinden.

Tageslicht unterstützt den natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus. Dadurch können Einschlafen und Schlafqualität profitieren. Gleichzeitig beeinflusst Sonnenlicht die Serotoninproduktion positiv – ein wichtiger Faktor für Stimmung und Wohlbefinden. Gute Laune inklusive: Zeit im Freien wirkt sich häufig positiv auf Motivation und Stimmung aus. Studien deuten darauf hin, dass Sonnenlicht die Ausschüttung bestimmter Glückshormone fördern kann. Dadurch fällt vielen Menschen regelmäßige Bewegung leichter. Sonnenschutz nicht vergessen Auch wenn Sonnenlicht gesundheitliche Vorteile bietet, solltest du die UV-Belastung nicht unterschätzen. Für längere Aktivitäten im Freien empfiehlt die Skin Cancer Foundation wasserfeste Breitband-Sonnencreme mit mindestens LSF 30. Zusätzlich helfen Kopfbedeckung, Sonnenbrille und regelmäßige Schattenpausen dabei, das Risiko für Sonnenbrand und langfristige Hautschäden zu reduzieren.

FAQ: Häufige Fragen zum Training bei Hitze Kann ich bei 35 Grad noch Sport machen? Ja, allerdings solltest du Intensität und Trainingsdauer reduzieren und besonders auf Warnsignale deines Körpers achten. Sollte ich bei Hitze lieber Krafttraining oder Ausdauertraining machen? Beides ist möglich. Krafttraining in klimatisierten Räumen ist häufig leichter zu kontrollieren als lange Laufeinheiten in der prallen Sonne. Brauche ich beim Sport Elektrolyte? Bei kurzen Trainingseinheiten reicht Wasser meist aus. Trainierst du länger oder schwitzt sehr stark, können Elektrolytgetränke sinnvoll sein. Wann sollte ich das Training sofort abbrechen? Bei Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, extremer Erschöpfung oder Orientierungslosigkeit solltest du sofort pausieren, dich abkühlen und ausreichend trinken. Muss ich bei Hitze komplett auf Sport verzichten? Nein. Mit angepasster Intensität, ausreichend Flüssigkeit und dem richtigen Trainingszeitpunkt kannst du auch während einer Hitzewelle sicher trainieren.