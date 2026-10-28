Whoop, CIRQA oder Fitbit Air: Der teuerste Tracker ist nicht der beste

Auf einmal verzichten gleich 3 große Hersteller aufs Display: Whoop hat es vorgemacht, jetzt ziehen Garmin mit dem CIRQA und Google mit dem Fitbit Air nach. 3 Armbänder ohne Screen, 3 komplett unterschiedliche Philosophien für Training und Erholung. Welches lohnt sich für wen?

Warum plötzlich alle auf Tracker ohne Display setzen Der Gedanke dahinter ist simpel: Wer am Handgelenk auf den Bildschirm verzichtet, verliert die Versuchung, mitten im Workout die Pulskurve zu checken. Dazu kommt ein praktischer Vorteil in der Nacht: Ein flaches Band kann sich beim Schlafen angenehmer tragen als eine Uhr, wodurch es eher auch nachts getragen wird.

Dass ausgerechnet Garmin und Google jetzt eigene Screenless-Modelle bringen, zeigt: Gesundheits- und Trainingsdaten lassen sich längst komplett in die Smartphone-App verlagern. Für dich bedeutet das:

weniger Ablenkung durch ein Display am Handgelenk und Benachrichtigungen

Fokus auf Langzeitdaten statt Echtzeit-Werte während des Workouts

Jeder Hersteller bringt seine eigene Auswertungs-App mit: Whoop-App, Garmin Connect oder Google Health. Smart Ring vs. Smartwatch? Der ehrliche Vergleich für Sportler 2026

Whoop, Garmin CIRQA, Fitbit Air: die wichtigsten Unterschiede Auf den ersten Blick wirken die 3 Geräte fast identisch: schlichte Bänder ohne Display, dafür vollgepackt mit Sensoren. Die eigentlichen Unterschiede liegen im Geschäftsmodell und in der Zielgruppe:

Whoop 5.0/MG : Läuft ausschließlich über eine Mitgliedschaft, das Gerät gibt es nicht einzeln zu kaufen. Whoop One kostet 199 Euro pro Jahr, Peak 264 Euro und Life mit Whoop MG 399 Euro pro Jahr. Wichtig für Nutzer in Deutschland: Die EKG-Funktion des Whoop MG ist hier derzeit nicht verfügbar. Dafür bekommst du je nach Tarif umfangreiche Auswertungen von Erholung und Trainingsbelastung.

Läuft ausschließlich über eine Mitgliedschaft, das Gerät gibt es nicht einzeln zu kaufen. Whoop One kostet 199 Euro pro Jahr, Peak 264 Euro und Life mit Whoop MG 399 Euro pro Jahr. Wichtig für Nutzer in Deutschland: Die EKG-Funktion des Whoop MG ist hier derzeit nicht verfügbar. Dafür bekommst du je nach Tarif umfangreiche Auswertungen von Erholung und Trainingsbelastung. Garmin CIRQA : Einmaliger Kaufpreis von 199,99 Euro, ganz ohne Abo-Pflicht. Grundfunktionen wie Body Battery, Trainingsbereitschaft und Schlafanalyse laufen kostenlos über die Garmin-Connect-App. Zusätzliche Funktionen sind über das optionale Connect-Plus-Abo verfügbar, die zentralen Gesundheits- und Trainingsfunktionen funktionieren aber ohne Abo. Besitzt du bereits eine Garmin-Uhr, fügt sich das CIRQA nahtlos ins bestehende Ökosystem ein. Das CIRQA besitzt zudem einen physischen Knopf, über den du eine favorisierte Aktivität direkt am Band starten kannst.

Einmaliger Kaufpreis von 199,99 Euro, ganz ohne Abo-Pflicht. Grundfunktionen wie Body Battery, Trainingsbereitschaft und Schlafanalyse laufen kostenlos über die Garmin-Connect-App. Zusätzliche Funktionen sind über das optionale Connect-Plus-Abo verfügbar, die zentralen Gesundheits- und Trainingsfunktionen funktionieren aber ohne Abo. Besitzt du bereits eine Garmin-Uhr, fügt sich das CIRQA nahtlos ins bestehende Ökosystem ein. Das CIRQA besitzt zudem einen physischen Knopf, über den du eine favorisierte Aktivität direkt am Band starten kannst. Google Fitbit Air: Mit 99 Euro der günstigste Einstieg. Grundfunktionen wie Schritte, Herzfrequenz und Schlaf sind kostenlos, für die KI-gestützte Auswertung über Gemini brauchst du Google Health Premium. Beim Kauf sind aktuell 3 Probemonate inklusive. Bei der Messgenauigkeit unterscheiden sich die 3 Tracker im Praxistest nur wenig: Ein großer Praxis-Check von DC Rainmaker, einer der bekanntesten unabhängigen Instanzen für Wearable-Tests, verglich Whoop, Garmin CIRQA und Fitbit Air während zahlreicher Workouts mit einem Brustgurt als Referenz. Bei vielen Workouts lagen die Herzfrequenzwerte der 3 Bänder nah an den Referenzwerten, je nach Trainingsart zeigten sich allerdings unterschiedliche Abweichungen.

Welcher Tracker passt zu wem? Am Ende zählt weniger die Ausstattung als dein Trainingstyp und dein Budget:

Einsteiger , die günstig in Health-Tracking reinschnuppern wollen: Fitbit Air

, die günstig in Health-Tracking reinschnuppern wollen: Fitbit Air Bestehende Garmin-Nutzer und alle, die kein Abo wollen: Garmin CIRQA

und alle, die kein Abo wollen: Garmin CIRQA Leistungsorientierte Athleten mit Fokus auf Recovery-Analyse: Whoop

FAQ: Die häufigsten Fragen zu Whoop, Garmin CIRQA und Fitbit Air Brauche ich für Garmin CIRQA ein Abo? Nein. Die Kernfunktionen wie Body Battery, Schlafanalyse und Trainingsbereitschaft sind im Kaufpreis von 199,99 Euro enthalten. Zusätzliche Funktionen gibt es über das optionale Connect-Plus-Abo. Wie genau misst Garmin CIRQA die Herzfrequenz im Vergleich zu einem Brustgurt? Im Praxistest von DC Rainmaker lag der CIRQA bei vielen Workouts nah an den Referenzwerten eines Brustgurts; bei einzelnen Intervall-Läufen in Kälte zeigten sich allerdings Abweichungen. Lohnt sich Fitbit Air auch für ambitioniertes Training? Bedingt. Für Alltag, Schlaf und grundlegendes Fitness-Tracking bietet Fitbit Air viele wichtige Daten. Wer dagegen sehr detaillierte Trainingsbelastungs- und Erholungswerte braucht, ist bei Garmin CIRQA oder Whoop besser aufgehoben.