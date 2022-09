8-Wochen-Trainingsplan Mit diesem Training wirst du in jeder Sportart besser

Du willst auf dem Platz eine gute Figur machen und diese Saison so richtig durchstarten? In unserem Trainingsplan zeigen wir dir, wie du in nur 8 Wochen das Beste aus deinem Körper rausholst. Mit funktionalen Übungen sorgt unser Programm dafür, dass du bei Kraft und Dynamik maximal profitierst. So wirst du ein rundum besserer Athlet. Bist du bereit?

Hier kannst du unseren knallharten 8-Wochen-Plan direkt herunterladen:

Dein Trainingsplan Trainingsplan 8-Wochen-Plan: Besser in jeder Sportart Athletik-Trainingsplan für mehr Kraft und Dynamik

funktionelles Ganzkörper-Training

umsetzbar im Home-Gym

30 Übungen in Bild und Video

Das erwartet dich im Trainingsplan

In diesem 8-Wochen-Plan erwartet dich auf 40 Seiten ein clever konzipiertes Ganzkörper-Tuning. Mit über 30 Übungen macht dich der Plan zu einem besseren Athleten. Konkret ist das Athletiktraining in 2 Abschnitte unterteilt. In den ersten 4 Wochen wird an den körperlichen Grundlagen gearbeitet, um in der zweiten Hälfte alles aus dir herauszuholen. Dich erwarten 3 Einheiten pro Woche, die du flexibel an dein sportartspezifisches Training anpassen kannst. Idealerweise findet dein Athletiktraining immer an den Tagen statt, an denen kein Training in deiner Sportart stattfindet. Im Laufe des Programms nimmt die Komplexität der Übungen kontinuierlich zu, so setzt du immer neue Trainingsreize und bleibst mit Spaß und Motivation bei der Sache.

Warum unser Trainingsplan funktioniert

Um rundum athletischer zu werden und fit in nahezu jeder Sportart, müssen im Training alle entscheidenden Bewegungsmuster abgedeckt werden. Da man in den meisten Sportarten eher in einer Schrittstellung als parallel agiert und die Muskulatur dadurch anders belastet, haben wir uns für zahlreiche unilaterale, also einseitige Übungen, wie einbeiniges Kreuzheben und seitliche Ausfallschritte, entschieden. Hier erfährst du alles, was du über einseitiges, also unilaterales Training wissen solltest. Da jede Sportart ganz eigene Anforderungen an die körperliche Fitness mit sich bringt, sollen die enthaltenen Übungen deinen Körper möglichst ganzheitlich trainieren. Daher ist dieses funktionelle Ganzkörper-Training der Schlüssel zu Vielseitigkeit, Kraft und Dynamik.

Durch den ganzheitlichen Ansatz und eher niedrige Wiederholungszahlen lässt sich das Athletiktraining wunderbar mit deinen sportartspezifischen Einheiten kombinieren. Da auf separate Bein- oder Oberkörper-Tage verzichtet wird, kann es zwar hier und da zu leichtem Muskelkater kommen, du wirst aber zu keinem Zeitpunkt muskulär stark aus der Bahn geworfen. Ob zur Saisonvorbereitung oder mittendrin, du kannst jederzeit mit unserem Programm starten. Positiver Nebeneffekt: Du bist weniger anfällig für Verletzungen. Eine Studie des Instituts für Sport- und Bewegungsmedizin Hamburg belegt, dass ein begleitendes Athletiktraining Sportverletzungen vorbeugen und die Regeneration positiv beeinflussen kann.

Was du für die Umsetzung benötigst

Dieses funktionale Ganzkörper-Training kannst du im Gym oder auch Zuhause machen. Zur Umsetzung benötigst du lediglich ein Paar im Gewicht verstellbare Kurzhanteln, eine höhenverstellbare Trainingsbank und eine Klimmzugstange. Das sollte eh in keinem gut ausgestatteten Homegym fehlen. Dein Equipment steht schon bereit? Dann nichts wie los!

Ob beim Fußball, Tennis oder Handball, du willst dich auf dem Platz endlich durch stärkere Leistung durchsetzen? Dann ist unser 8-Wochen-Athletik-Plan genau das Richtige für dich. Darin zeigen wir dir, wie du schneller, stärker und agiler wirst und dich in Zukunft in jedem Zweikampf durchsetzt. Also, Plan herunterladen und zum Supersportler werden, worauf wartest du?

