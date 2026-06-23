Fermentieren für Anfänger: Sauerkraut und Kimchi erleben ein Comeback

Kimchi, Kefir und Sauerkraut landen plötzlich überall: auf Fitness-Tellern, in Ernährungs-Podcasts und sogar in den Küchen von Leistungssportlern. Der Grund ist nicht der Geschmack allein. Forscher:innen interessieren sich zunehmend dafür, wie fermentierte Lebensmittel das Darmmikrobiom beeinflussen und warum das auch für Training und Regeneration relevant sein könnte.

Was beim Fermentieren passiert Fermentation ist ein Prozess, bei dem Milchsäurebakterien den natürlich in Lebensmitteln enthaltenen Zucker in Säuren umwandeln. Das verlängert die Haltbarkeit der Speisen und verändert ihre Zusammensetzung grundlegend. Vor allem aber entstehen probiotische Kulturen, die sich in deinem Darm nützlich machen können.

Das Ergebnis kennst du aus dem Supermarkt: Sauerkraut, Kimchi, fermentierte Karotten oder Gurken. Diese Lacto-fermentierten Produkte sind geschmacklich vielseitig und Teil vieler Ernährungsansätze.

Warum Sportler von Lacto-Fermentation profitieren Dein Darm beherbergt Billionen von Mikroorganismen – das sogenannte Darmmikrobiom. Es steht in direktem Zusammenhang mit Verdauung, Immunsystem und Nährstoffverwertung.

Eine 2021 im Fachjournal Cell veröffentlichte Studie zeigte, dass eine Ernährung mit fermentierten Lebensmitteln die Vielfalt des Darmmikrobioms erhöhen und gleichzeitig verschiedene Entzündungsmarker senken kann. Besonders bemerkenswert: Die Veränderungen traten bereits nach wenigen Wochen auf. Im Vergleich dazu zeigte eine ballaststoffreiche Ernährung zwar andere Vorteile, führte jedoch nicht zu derselben Zunahme der mikrobiellen Vielfalt.

Für Sportler ist das besonders interessant. Denn Verdauung, Nährstoffaufnahme und Immunfunktion beeinflussen indirekt auch Regeneration, Trainingskontinuität und Leistungsfähigkeit. Ein vielfältiges Mikrobiom gilt deshalb zunehmend als Faktor, der weit über die reine Verdauung hinausgeht.

Dein Einstieg ins Fermentieren Dein Debüt beim Fermentieren daheim ist denkbar simpel. Für hausgemachtes Sauerkraut brauchst du nur 2 Zutaten, wenig Zubehör und ein wenig Zeit:

Weißkohl

Salz (etwa 2 Prozent des Kohlgewichts, also pro Kilo Kohl 20 Gramm Salz)

ein scharfes Messer

ein sehr sauberes Glas mit Deckel So wird’s gemacht:

den Kohl fein schneiden, mit Salz kneten, bis Flüssigkeit austritt

dicht in ein sauberes Glas pressen und mit einem sauberen Gegenstand beschweren, zum Beispiel einem Fermentiergewicht; der Kohl muss vollständig von Flüssigkeit bedeckt sein

abdecken, ohne den Deckel zu fest zuzuschrauben, es wird Gas entweichen

bei Raumtemperatur fermentiert der Kohl in 5-7 Tagen

anschließend fest verschließen und weitere 14-21 Tage dunkel aufbewahren

am besten roh genießen, um in den vollen Genuss der wertvollen Bakterien zu kommen Kimchi funktioniert ähnlich, braucht aber mehr Zutaten:

Chinakohl

Rettich

Frühlingszwiebeln

Gewürze: Knoblauch, Chiliflocken, Zucker, Fischsauce und Reismehl Kimchi fermentiert meist etwas schneller als Sauerkraut und ist bereits nach wenigen Tagen zum Genuss bereit.

Wer noch einfacher starten möchte: Fermentierte Karotten oder Gurken sind in 5-10 Tagen fertig und ideal zum Üben.

FAQ: Die häufigsten Fragen zum Fermentieren Sind fermentierte Lebensmittel aus dem Supermarkt genauso gut? Nicht unbedingt. Viele industriell hergestellte Produkte werden pasteurisiert, dabei sterben die Milchsäurebakterien ab. Achte beim Einkauf auf Produkte mit dem Hinweis: unpasteurisiert. Wie viel lacto-fermentiertes Gemüse sollte ich täglich essen? Es gibt keinen offiziellen Richtwert. Häufig werden kleine Mengen, wie 2 bis 3 Esslöffel Kimchi oder Sauerkraut täglich als Einstieg empfohlen. Starte langsam – zu viel auf einmal kann vorübergehend Blähungen verursachen. Kann selbst fermentiertes Gemüse Probiotika-Supplemente ersetzen? Fermentierte Lebensmittel können eine kostengünstige Ergänzung sein, ersetzen Supplemente aber nicht pauschal.