Hollow Body Hold richtig machen: Core-Übung für Männer

Der Hollow Body Hold ist eine isometrische Core-Übung, die in keinem Training fehlen sollte. Du hältst Arme und Beine in einer schwebenden Position und bringst so den gesamten Rumpf unter maximale Spannung. Dadurch trainierst du nicht nur Bauchmuskeln, sondern baust auch Stabilität für Übungen wie Klimmzüge, Deadlifts oder Squats auf. Für Männer ist er die Geheimwaffe gegen Hohlkreuz, schwachen Core und schlechte Haltung.

Summary Schwierigkeitsgrad: Anfänger bis Profis

Anfänger bis Profis MET-Wert: 5–6

5–6 Hauptregion: Core

Core Equipment/Hilfsmittel: Keine Was ist der Hollow Body Hold und warum ist die Schiffchen-Übung so effektiv? Der Hollow Body Hold gehört zu den klassischen Übungen aus dem Turnen und CrossFit. Dabei liegst du auf dem Rücken, hebst Arme und Beine leicht an und spannst den Core so stark an, dass der untere Rücken am Boden bleibt. Die Position erinnert an ein leicht gebogenes "Schiffchen" – daher der deutsche Name.

Der englische Begriff "Hollow Body" beschreibt genau diese Körperspannung: Dein Körper bildet eine stabile, nach innen gespannte Linie, ohne Hohlkreuz.

Die Effektivität liegt darin, dass nicht nur die geraden Bauchmuskeln arbeiten, sondern vor allem die tiefen, stabilisierenden Schichten wie der Transversus abdominis. Diese Muskeln schützen die Wirbelsäule und sorgen dafür, dass Kraft effizient vom Core in Arme und Beine übertragen wird.

Der Hollow Hold ist damit mehr als eine statische Bauchübung: Er verbessert deine Körperspannung und macht dich stabiler in Übungen wie Squats, Deadlifts oder Bankdrücken.

Diese Muskeln werden beansprucht Der Hollow Body Hold gehört zu den effektivsten Core-Übungen, weil er den gesamten Rumpf in eine starke statische Spannung bringt. Mehrere Muskelgruppen arbeiten gleichzeitig, um die Position zu halten und den Körper stabil zu machen:

Rectus abdominis (gerader Bauchmuskel): Der "Sixpack-Muskel" ist der Hauptakteur, der verhindert, dass der Oberkörper in sich zusammensackt.

Der "Sixpack-Muskel" ist der Hauptakteur, der verhindert, dass der Oberkörper in sich zusammensackt. Transversus abdominis (tiefer Core-Muskel): Der unsichtbare, aber wichtigste Stabilisationsmuskel. Er wirkt wie ein innerer Gürtel, schützt die Wirbelsäule und erhöht die Rumpfspannung.

Der unsichtbare, aber wichtigste Stabilisationsmuskel. Er wirkt wie ein innerer Gürtel, schützt die Wirbelsäule und erhöht die Rumpfspannung. Obliques (seitliche Bauchmuskeln): Sorgen dafür, dass du nicht seitlich abkippst, und stabilisieren den Oberkörper gegen Drehungen.

Sorgen dafür, dass du nicht seitlich abkippst, und stabilisieren den Oberkörper gegen Drehungen. Hip Flexors (Hü ftbeuger): Halten die Beine gestreckt in der Luft und unterstützen die Verbindung zwischen Core und Unterkörper.

Halten die Beine gestreckt in der Luft und unterstützen die Verbindung zwischen Core und Unterkörper. Quadrizeps: Sorgt für die vollständige Kniestreckung und maximale Ganzkörperspannung, um die Beine stabil in der Luft zu halten. Das Zusammenspiel all dieser Muskeln macht den Hollow Hold zu einer Ganzkörperübung, die weit über klassisches Bauchmuskeltraining hinausgeht.

MET-Wert und Kalorienverbrauch Mit einem MET-Wert von 5–6 zählt der Hollow Body Hold zu den moderat-intensiven Core-Übungen. Der Kalorienverbrauch liegt im Schnitt bei etwa 60-80 kcal pro 10 Minuten, abhängig von Faktoren wie Körpergewicht, exakter Haltedauer und Pausen zwischen den Sätzen.

Da es sich um eine statische Übung handelt, ist der Energieverbrauch geringer als bei dynamischen Ganzkörperbewegungen – dennoch sorgt die hohe Muskelspannung dafür, dass viele Fasern gleichzeitig aktiviert werden und die Übung damit einen wichtigen Beitrag zur Rumpfkraft und allgemeinen Trainingsökonomie leistet.

Funktionale Alltagsvorteile Der Hollow Body Hold trainiert nicht nur die sichtbaren Bauchmuskeln, sondern vor allem die tiefen Strukturen, die für Stabilität und gesunde Bewegungsmuster entscheidend sind.

Im Alltag bedeutet das:

Bessere Haltung: Der Core wirkt wie ein Korsett und richtet deinen Oberkörper auf. Dadurch sinkt die Belastung auf Wirbelsäule und Bandscheiben.

Der Core wirkt wie ein Korsett und richtet deinen Oberkörper auf. Dadurch sinkt die Belastung auf Wirbelsäule und Bandscheiben. Schutz vor R ü ckenschmerzen: Ein kräftiger Rumpf entlastet den unteren Rücken bei sitzender Tätigkeit oder körperlicher Arbeit. Besonders Männer, die viel am Schreibtisch sitzen, profitieren von der aktiven Gegensteuerung zu Rundrücken und Hohlkreuz.

Ein kräftiger Rumpf entlastet den unteren Rücken bei sitzender Tätigkeit oder körperlicher Arbeit. Besonders Männer, die viel am Schreibtisch sitzen, profitieren von der aktiven Gegensteuerung zu Rundrücken und Hohlkreuz. Effizientes Heben und Tragen: Ob Einkaufstüten, Umzugskartons oder das eigene Kind: Dein Core sorgt dafür, dass Kraft gleichmäßig übertragen wird, ohne die Wirbelsäule zu überlasten.

Ob Einkaufstüten, Umzugskartons oder das eigene Kind: Dein Core sorgt dafür, dass Kraft gleichmäßig übertragen wird, ohne die Wirbelsäule zu überlasten. Verbesserte Bewegungsqualität: Drehungen, Richtungswechsel oder schnelle Bewegungen laufen koordinierter ab, weil die Körpermitte stabil bleibt. Kurz gesagt: Ein trainierter Core bedeutet nicht nur mehr Bauchdefinition, sondern eine gesündere Wirbelsäule, mehr Leistungsfähigkeit und eine geringere Verletzungsanfälligkeit.

Nachteile von Hollow Body Hold Für Einsteiger ist es oft schwer, die Position sauber zu halten, wodurch die Zielmuskulatur schnell an Effekt verliert. Zudem kann die Übung bei schwachem Core oder bestehenden Rückenproblemen die Lendenwirbelsäule belasten. Durch den hohen Anteil an statischer Spannung ist der Trainingsreiz außerdem weniger dynamisch als bei funktionellen Bewegungen.

Die richtige Ausführung Um Hollow Body Hold so effektiv wie möglich auszuführen, muss die Technik sitzen. Wir sagen dir, wie es richtig geht.

Step-by-Step-Anleitung Lege dich auf den Rücken, strecke Arme und Beine aus und spanne den Core an. Der untere Rücken bleibt fest am Boden. Kippe das Becken leicht nach hinten, sodass kein Hohlkreuz entsteht. Hebe nun Arme, Schultern und Beine wenige Zentimeter vom Boden ab. Nur so weit, dass der untere Rücken weiter Kontakt zum Boden hält. Halte die Position ruhig und kontrolliert. Der Körper bildet dabei eine leicht gebogene Linie. Atme gleichmäßig weiter und halte die Spannung im Bauch bewusst aufrecht. Beende den Satz, sobald sich der untere Rücken vom Boden löst oder du die Position nicht mehr sauber halten kannst. Typisch sind 20-40 Sekunden pro Satz, fortgeschrittene Athleten schaffen auch eine Minute oder länger.

Dos und Don’ts

Die häufigsten Fehler und deren Lösung Auch wenn der Hollow Body Hold simpel aussieht, schleichen sich schnell typische Schwachstellen ein, die Spannung und Effektivität deutlich reduzieren. So erkennst und vermeidest du die häufigsten Fehler:

Checkliste für Anfänger Starte mit einer leichteren Variante wie dem Tuck Hold, wenn du die Position noch nicht sauber halten kannst. Qualität geht immer vor Dauer.

Achte darauf, dass dein unterer Rücken durchgehend am Boden bleibt und du die Spannung im Core aktiv spürst.

Halte die Intervalle bewusst kurz und steigere dich schrittweise. Trainiere regelmäßig, statt zu selten und dafür zu lange. Varianten der Hollow-Body-Übung Um den Hollow Body Hold an jedes Leistungsniveau anzupassen, gibt es verschiedene Variationen:

Tuck Hold: Knie angewinkelt, Arme nach vorne, ideal für Einsteiger, um erste Spannung im Core aufzubauen.

Knie angewinkelt, Arme nach vorne, ideal für Einsteiger, um erste Spannung im Core aufzubauen. One-Leg Hollow Hold: Ein Bein gestreckt, das andere angewinkelt. Diese Zwischenstufe steigert die Belastung, ohne gleich die volle Variante zu fordern.

Ein Bein gestreckt, das andere angewinkelt. Diese Zwischenstufe steigert die Belastung, ohne gleich die volle Variante zu fordern. Full Hollow Body Hold: Arme über Kopf, Beine gestreckt. Das ist die klassische Version, die den gesamten Core maximal beansprucht.

Arme über Kopf, Beine gestreckt. Das ist die klassische Version, die den gesamten Core maximal beansprucht. Hollow Rocks: Kleine, schaukelnde Vor- und Rückbewegungen aus der Hollow-Position. Sie erhöhen die Schwierigkeit, weil die Spannung permanent gehalten werden muss.

Kleine, schaukelnde Vor- und Rückbewegungen aus der Hollow-Position. Sie erhöhen die Schwierigkeit, weil die Spannung permanent gehalten werden muss. Weighted Hollow Hold: Ein Gewicht wird mit gestreckten Armen über dem Kopf gehalten – diese Variante eignet sich für Fortgeschrittene, die zusätzliche Belastung suchen. Progressionsweg mit Tipps Ein klarer Progressionsweg hilft, den Hollow Body Hold systematisch zu meistern und immer stärker zu werden:

Level 1: Tuck Hold – Knie angezogen, 20 Sekunden halten, 3 Sä Fokus: erste Ganzkörperspannung.

– Knie angezogen, 20 Sekunden halten, 3 Sä Fokus: erste Ganzkörperspannung. Level 2: One-Leg Hollow Hold –ein Bein gestreckt, 30 Sekunden halten. Fokus: Stabilität beibehalten, auch wenn die Belastung steigt.

–ein Bein gestreckt, 30 Sekunden halten. Fokus: Stabilität beibehalten, auch wenn die Belastung steigt. Level 3: Full Hollow Body Hold – Arme über Kopf, Beine gestreckt, 45–60 Sekunden. Fokus: durchgehende Spannung und Vermeidung von Hohlkreuz.

– Arme über Kopf, Beine gestreckt, 45–60 Sekunden. Fokus: durchgehende Spannung und Vermeidung von Hohlkreuz. Level 4: Hollow Rocks oder Weighted Hollow Hold – mehr Dynamik oder Zusatzgewicht für maximale Core-Stärke. Tipp: Achte immer darauf, dass der untere Rücken den Boden berührt. Sobald sich ein Hohlkreuz bildet, reduziere die Schwierigkeit. Qualität vor Dauer!

FAQ – Häufige Fragen zum Hollow Body Hold Wie lange sollte man den Hollow Body Hold halten? Einsteiger beginnen mit 20–30 Sekunden, Fortgeschrittene können 60 Sekunden oder länger halten. Wichtig: Spannung und Technik sind entscheidender als bloße Dauer. Ist der Hollow Body Hold besser als Sit-ups? Ja. Sit-ups belasten oft die Wirbelsäule und trainieren nur oberflächliche Muskeln. Der Hollow Hold aktiviert dagegen die tiefen Core-Muskeln und stärkt die Stabilität ohne unnötigen Druck auf die Bandscheiben. Welche Muskeln trainiert der Hollow Hold? Vor allem den Core (rectus abdominis, transversus, obliques), die Hüftbeuger sowie stabilisierende Muskulatur im unteren Rücken und Becken. Wie oft sollte man Hollow Holds trainieren? Bereits 2–3 Einheiten pro Woche reichen, um deutliche Fortschritte in Core-Spannung und Haltung zu erzielen. Eignet sich der Hollow Hold für Rückenschmerzen? Ja, korrekt ausgeführt kann er helfen, den Rumpf zu stabilisieren und Fehlhaltungen vorzubeugen. Bei akuten Beschwerden sollte jedoch vorab ärztlicher Rat eingeholt werden.