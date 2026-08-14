Sport lässt dein Gehirn jünger wirken

Was im Spiegel sichtbar wird, ist nur ein Teil der Trainingswirkung. Denn während deine Muskeln kräftiger und deine Kondition besser werden, könnte Bewegung noch an einer ganz anderen Stelle Spuren hinterlassen: in deinem Gehirn.

Eine neue Studie liefert dafür eine Zahl, die aufhorchen lässt: fast 1 Jahr.

Fast 1 Jahr Unterschied beim biologischen Gehirnalter Ein Forschungsteam begleitete 130 Erwachsene zwischen 26 und 58 Jahren über einen Zeitraum von 12 Monaten. Das Bewegungsprogramm war überraschend alltagstauglich: 2 betreute Cardio-Einheiten à 60 Minuten pro Woche sowie zusätzlich 30 Minuten körperliche Aktivität zu Hause – insgesamt 150 Minuten moderates bis intensiveres Ausdauertraining pro Woche.

Zu Beginn und am Ende der Studie wurden die Gehirne der Teilnehmer:innen mithilfe einer Magnetresonanztomographie (MRT) untersucht. Aus diesen Aufnahmen berechnete ein Modell das sogenannte Brain-PAD. Vereinfacht gesagt, zeigt dieser Wert, wie alt das Gehirn anhand seiner Struktur im Verhältnis zum tatsächlichen Alter erscheint.

Nach 12 Monaten lag dieser Wert in der Trainingsgruppe durchschnittlich 0,6 Jahre niedriger als zu Beginn. In der Kontrollgruppe lag er rechnerisch 0,35 Jahre höher, wobei diese Veränderung für sich genommen statistisch nicht signifikant war. Entscheidend ist deshalb der direkte Vergleich: Zwischen beiden Gruppen lag am Ende ein Unterschied von 0,95 Jahren zugunsten der Trainingsgruppe.

Fast 1 Jahr Unterschied nach 1 Jahr Training. Das klingt spektakulär – bedeutet allerdings nicht, dass Sport das Gehirn tatsächlich um 1 Jahr verjüngt hat.

Warum Forschende keine einfache Erklärung haben Fast genauso spannend wie das Ergebnis ist das, was die Forschenden nicht fanden.

Wie erwartet verbesserte sich durch das Training die kardiorespiratorische Fitness. Doch genau diese Verbesserung erklärte den Unterschied beim errechneten Gehirnalter statistisch nicht. Auch Blutdruck, Körperzusammensetzung und BDNF – ein Protein, das unter anderem mit Anpassungsprozessen des Gehirns in Verbindung steht – lieferten keine Erklärung für den beobachteten Effekt.

Der Effekt ist messbar. Was ihn im Gehirn auslöst, wissen die Forschenden allerdings noch nicht. Welche Mechanismen dahinterstecken, müssen weitere Untersuchungen zeigen. Diskutiert werden unter anderem Veränderungen der Gehirndurchblutung, entzündungsbezogene Prozesse und weitere Anpassungen, die durch regelmäßiges Ausdauertraining angestoßen werden könnten.

Was 150 Minuten pro Woche bewirken können Wenn es um gesundes Altern geht, denken viele zuerst an Nahrungsergänzungsmittel, Biohacking oder aufwendige Routinen. Dabei war das Rezept in dieser Studie erstaunlich unspektakulär: keine Kryokammer, kein Longevity-Supplement, kein kompliziertes Biohacking-Protokoll.

Die Teilnehmenden trainierten 150 Minuten pro Woche. Nach einem Jahr unterschied sich ihr errechnetes Gehirnalter um fast 1 Jahr von dem der Kontrollgruppe.

Die Zahl 150 kommt dabei nicht völlig aus dem Nichts. 150 Minuten moderate Bewegung pro Woche markieren auch die Untergrenze der aktuellen WHO-Empfehlung für Erwachsene. Du musst also nicht zum Extremsportler werden, um deinem Körper etwas Gutes zu tun.

Wichtig ist allerdings die richtige Einordnung: Die Studie beweist weder, dass Bewegung das Gehirn tatsächlich verjüngt, noch dass sie Demenz verhindert. Gemessen wurde ein errechneter MRT-Marker für das strukturelle Erscheinungsbild des Gehirns. Welche biologischen Prozesse dahinter stecken und wie dauerhaft der beobachtete Effekt ist, bleibt Gegenstand weiterer Forschung.

Trotzdem bekommt das klassische Cardio-Training damit ein ziemlich starkes neues Argument: Du trainierst möglicherweise nicht nur Herz und Kondition. Auch dein Gehirn könnte davon auf eine Weise profitieren, die sich sogar im MRT abbilden lässt.

FAQ: Die wichtigsten Fragen zu Bewegung und Gehirnalter Wird mein Gehirn durch Sport wirklich jünger? So weit geht die Studie nicht. Nach einem Jahr Training entwickelte sich der MRT-basierte Marker für das Gehirnalter günstiger als in der Kontrollgruppe. Ob das einer tatsächlichen biologischen Verjüngung entspricht, lässt sich daraus jedoch nicht ableiten. Reichen 150 Minuten Bewegung pro Woche aus? In dieser Studie absolvierten die Teilnehmenden 150 Minuten Ausdauertraining pro Woche. Dieses Programm war mit dem beobachteten Unterschied beim errechneten Gehirnalter verbunden. Die Größenordnung entspricht zudem gängigen Bewegungsempfehlungen für Erwachsene. Muss ich dafür intensiven Ausdauersport machen? Nein. Die Studie untersuchte moderates bis intensiveres Ausdauertraining – kein extremes Trainingsprogramm. Zum Einsatz kamen klassische Cardio-Aktivitäten, ergänzt durch Training zu Hause.