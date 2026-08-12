Immer müde im Gym? Warum Männer oft auf den falschen Blutwert schauen

Du bist ständig müde im Gym, obwohl Schlaf, Ernährung und Training stimmen? Viele Männer vermuten sofort einen Testosteronmangel. Dabei lohnt sich manchmal der Blick auf einen anderen Blutwert: Ferritin.

Warum bei Müdigkeit alle zuerst an Testosteron denken Kaum ein Blutwert hat in den vergangenen Jahren einen ähnlichen Hype erlebt wie Testosteron. Auf Social Media, in Podcasts und der Biohacking-Szene gilt es fast als Universalerklärung für Müdigkeit, fehlende Motivation oder ausbleibende Fortschritte im Training.

Tatsächlich kann ein Testosteronmangel Beschwerden verursachen. Gleichzeitig ist er längst nicht die einzige mögliche Ursache. Wer sich ausschließlich auf Hormone konzentriert, übersieht möglicherweise einen Faktor, der für Energie und Leistungsfähigkeit ebenfalls wichtig sein kann.

Der Blutwert, den viele Männer übersehen Ferritin ist ein Protein, das Eisen im Körper speichert. Der Ferritinwert im Blut gibt deshalb Hinweise darauf, wie gut deine Eisenspeicher gefüllt sind. Das ist wichtig, weil Eisen unter anderem für den Sauerstofftransport im Blut und die Energiegewinnung in den Zellen benötigt wird. Sind die Eisenspeicher niedrig, kann sich das auf deine Leistungsfähigkeit auswirken – auch wenn noch keine Blutarmut vorliegt.

Allerdings lässt sich Ferritin nicht völlig isoliert beurteilen: Entzündungen können den Wert erhöhen, weshalb Ärzt:innen für die Einordnung meist weitere Blutwerte berücksichtigen.

Was niedrige Eisenspeicher mit Energie zu tun haben könnten Eine aktuelle Übersichtsarbeit im German Journal of Sports Medicine beschreibt Eisen als wichtigen Baustein für den Sauerstofftransport, den Energiestoffwechsel und die körperliche Leistungsfähigkeit. Niedrige Eisenspeicher werden dabei mit Müdigkeit, einer verminderten Belastbarkeit und Leistungseinbußen in Verbindung gebracht.

Das Überraschende: Niedrige Eisenspeicher können bereits vorliegen, obwohl der Hämoglobinwert noch normal ist und noch keine Anämie besteht. Auch in diesem Stadium werden Müdigkeit und Leistungseinbußen diskutiert.

Das bedeutet allerdings nicht, dass Ferritin hinter jeder Form von Erschöpfung steckt. Die aktuelle Studienlage zeigt jedoch, dass Ferritin bei anhaltender Müdigkeit und Leistungseinbrüchen nicht vorschnell übersehen werden sollte.

Auf einen Blick: Wann sich ein Blick auf Ferritin lohnt● Anhaltende Müdigkeit trotz ausreichend Schlaf

● Leistungseinbrüche im Training

● Hohe Trainingsumfänge, besonders im Ausdauersport

● Erschöpfung ohne erkennbare Ursache



Diese Anzeichen sind keine Diagnose. Sie können aber ein Anlass sein, Beschwerden ärztlich abklären zu lassen.

Wichtig: Eisen solltest du nicht auf Verdacht supplementieren. Auch zu viel Eisen kann gesundheitliche Risiken bergen. Ob tatsächlich ein Mangel besteht und eine Behandlung sinnvoll ist, sollte deshalb ärztlich abgeklärt werden.

Wer besonders aufmerksam sein sollte Eisenmangel ist zwar bei Sportlerinnen deutlich häufiger, betrifft aber auch Männer. Eine aktuelle sportmedizinische Übersichtsarbeit beziffert die Häufigkeit bei männlichen Athleten auf etwa 3 bis 11 Prozent. Ein niedriger Ferritinwert ist keineswegs nur ein Thema für Frauen. Auch Männer können niedrigere Eisenspeicher entwickeln – etwa durch hohe Trainingsbelastungen, häufiges Ausdauertraining, regelmäßiges Blutspenden oder andere individuelle Ursachen.

Besonders aufmerksam sollten deshalb sein:

Ambitionierte Ausdauersportler

Männer mit sehr hohem Trainingspensum

Männer mit geringer Energiezufuhr im Verhältnis zum Training

Vegetarisch oder vegan lebende Athleten

regelmäßige Blutspender Wichtig ist dabei: Müdigkeit hat viele mögliche Ursachen. Neben Eisen können unter anderem Schlafstörungen, Schilddrüsenerkrankungen, Infektionen oder andere gesundheitliche Probleme dahinterstecken. Eine Selbstdiagnose ist deshalb keine gute Idee.

FAQ: Die wichtigsten Fragen zu Ferritin und Müdigkeit bei Männern Was ist Ferritin? Ferritin ist ein Eiweiß, das Eisen speichert. Der Ferritinwert zeigt, wie gut die Eisenvorräte deines Körpers gefüllt sind. Kann ein niedriger Ferritinwert müde machen? Ja. Niedrige Eisenspeicher werden mit Müdigkeit und verminderter körperlicher Leistungsfähigkeit in Verbindung gebracht – auch bevor eine Blutarmut festgestellt wird. Sollte jeder Mann seinen Ferritinwert bestimmen lassen? Nein. Eine Blutuntersuchung sollte medizinisch begründet sein. Anhaltende Müdigkeit oder ungeklärte Leistungseinbrüche solltest du ärztlich abklären lassen.

Hinweis: Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung. Bei gesundheitlichen Beschwerden oder anhaltender Müdigkeit solltest du ärztlichen Rat einholen.