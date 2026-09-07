Kollagen für Männer: Wirkung, Vorteile und was Studien wirklich zeigen

Jahrelang drehte sich im Fitness-Studio alles um Whey-Protein, Kreatin und Aminosäuren. Jetzt rückt ein anderer Nährstoff in den Mittelpunkt: Kollagen. Auf Social Media gilt Kollagen plötzlich als Geheimwaffe – für straffere Haut, belastbare Gelenke und angeblich sogar mehr Muskelwachstum. Doch an dieser Stelle beginnt ein großes Missverständnis.

Warum Kollagen plötzlich auch für Männer interessant wird Kollagen ist das häufigste Strukturprotein des menschlichen Körpers. Rund 1/3 des gesamten Proteins im menschlichen Körper besteht aus Kollagen. Es verleiht Geweben Stabilität, Elastizität und Zugfestigkeit und bildet das Grundgerüst von:

Haut

Sehnen

Bändern

Knorpel

Knochen

Blutgefäßen Mit zunehmendem Alter verändert sich der Kollagenstoffwechsel. Der Körper bildet weniger neues Kollagen, gleichzeitig verändern sich bestehende Kollagenfasern. Das kann dazu beitragen, dass Gewebe mit der Zeit an Elastizität und Belastbarkeit verliert.

Für sportlich aktive Männer kommt noch ein weiterer Faktor hinzu: Krafttraining, Laufen oder Mannschaftssport belasten Sehnen und Gelenke deutlich stärker als die Muskulatur. Muskeln reagieren oft schon nach wenigen Wochen auf Training. Sehnen brauchen dagegen deutlich länger, um sich an neue Belastungen anzupassen.

Und auch das Trainingsziel vieler Männer verändert sich: Es geht längst nicht mehr nur um mehr Muskeln, sondern darum, auch in 10 oder 20 Jahren noch stark, beweglich und belastbar zu sein. Damit rücken beim Healthy Aging Strukturen in den Fokus, die im klassischen Muskelaufbau oft wenig Beachtung finden: Sehnen, Gelenke und Bindegewebe.

Was Kollagen im Körper macht und was nicht Kollagen besteht überwiegend aus den Aminosäuren Glycin, Prolin und Hydroxyprolin. Damit unterscheidet es sich deutlich von klassischen Proteinquellen wie Whey, die besonders viel Leucin enthalten und dadurch die Muskelproteinsynthese effektiv stimulieren.

Deshalb gilt: Kollagen ersetzt kein Proteinpulver für den Muskelaufbau. Zunächst klingt das nach einem Nachteil. Tatsächlich erfüllt Kollagen aber eine völlig andere Aufgabe.

Während Whey in erster Linie den Muskelaufbau unterstützt, liefert Kollagen ein anderes Aminosäureprofil – reich an Bausteinen, die typisch für kollagenreiches Gewebe sind:

Sehnen

Bänder

Knorpel

Faszien

Haut Die meisten Nahrungsergänzungen enthalten sogenannte hydrolysierte Kollagen-Peptide. Dabei wurde das Kollagen bereits in kleinere Bestandteile zerlegt, sodass es leichter aufgenommen werden kann.

Je nach Produkt stammen die Kollagen-Peptide aus unterschiedlichen Quellen. Rinderkollagen enthält meist Kollagen vom Typ I und III, marines Kollagen überwiegend Typ I. Typ I kommt überwiegend in der Haut, in Sehnen und in Knochen vor, während Typ II hauptsächlich Bestandteil des Knorpels ist. Wichtiger als die Quelle ist für Verbraucher, dass in den Studien überwiegend hydrolysierte Kollagen-Peptide untersucht wurden.

Georgijevic, Getty Images Kollagen ist nicht gleich Kollagen – besonders in Supplements.

Kollagen-Wirkung: Was Studien tatsächlich zeigen Die Werbeversprechen rund um Kollagen sind groß. Nicht alles, was über Kollagen behauptet wird, hält dem Studiencheck stand. Für Haut, Sehnen und Gelenke ist die Datenlage inzwischen überraschend solide. Bei Muskelaufbau oder Regeneration wird dagegen noch geforscht.

Kollagen für die Haut Für die Haut gibt es besonders viele Studien – allerdings mit einem Haken. Meta-Analysen finden zwar häufig Verbesserungen bei Hautfeuchtigkeit und Elastizität. Neuere Auswertungen zeigen jedoch, dass Studienqualität und Industriefinanzierung die Ergebnisse deutlich beeinflussen können. Unterm Strich bleibt ein möglicher Effekt, aber kein so eindeutiger Beauty-Boost, wie die Werbung gern suggeriert.

Davon profitieren grundsätzlich auch Männer. Zwar ist ihre Haut meist dicker als die von Frauen, dennoch nimmt auch bei ihnen die körpereigene Kollagenproduktion mit zunehmendem Alter kontinuierlich ab.

Kollagen für Gelenke und Knorpel Für Gelenke verdichten sich die Hinweise ebenfalls. Studien untersuchen Kollagen unter anderem bei Menschen mit Gelenkbeschwerden und hoher körperlicher Belastung. Einige zeigen Verbesserungen bei Schmerzen oder Gelenkfunktion, die Ergebnisse fallen allerdings nicht durchgehend einheitlich aus. Für Läufer oder Kraftsportler ist das interessant, gerade weil ihre Gelenke regelmäßig hohe Belastungen abfangen müssen.

Die Erklärung dahinter ist plausibel: Kollagen liefert Bausteine für Knorpel- und Bindegewebe. Studien deuten darauf hin, dass Kollagen-Peptide deren Stoffwechsel unterstützen können.

Kollagen für Sehnen und Bänder Für Männer, die regelmäßig schwer trainieren oder viel laufen, ist dieser Bereich besonders relevant. Eine aktuelle systematische Übersichtsarbeit mit Meta-Analyse von Bischof et al. (2024) kommt zu dem Ergebnis, dass Kollagen-Peptide in Kombination mit längerfristigem Training Anpassungsprozesse im Muskel-Sehnen-System unterstützen können. Gleichzeitig betonen die Forscher:innen, dass für belastbare Aussagen weitere hochwertige Studien nötig sind.

Jackyenjoyphotography, Getty Images Wer Sport treibt, braucht gesunde Sehnen und Bänder.

Kollagen und Regeneration Nach einer intensiven Trainingseinheit müssen nicht nur Muskeln regenerieren. Auch Sehnen, Bänder und Faszien passen sich an die Belastung an, allerdings deutlich langsamer. Hier sehen Forscher:innen einen möglichen Einsatzbereich für Kollagen.

Kollagen ist kein klassisches Recovery-Supplement. Es macht Muskelkater nicht einfach schneller weg. Interessant ist vielmehr die langfristige Anpassung des Bindegewebes: In Kombination mit Training gibt es Hinweise darauf, dass Kollagen-Peptide Prozesse in Sehnen und anderen kollagenreichen Strukturen unterstützen können.

Kollagen und Muskelaufbau Kaum ein Thema sorgt für so viele Missverständnisse wie der Zusammenhang zwischen Kollagen und Muskelwachstum. Immer wieder wird behauptet, Kollagen wirke ähnlich wie Whey-Protein oder könne den Muskelaufbau sogar verbessern. Dafür gibt es bislang jedoch keine überzeugende wissenschaftliche Evidenz.

Der Unterschied liegt in der Zusammensetzung: Kollagen enthält nur geringe Mengen der essenziellen Aminosäure Leucin. Diese spielt jedoch eine Schlüsselrolle bei der Aktivierung der Muskelproteinsynthese. Für den Aufbau neuer Muskelmasse bleiben deshalb hochwertige Proteinquellen wie Whey, Milchprodukte, Eier, Fisch oder proteinreiche pflanzliche Lebensmittel die bessere Wahl.

Kollagen kann dennoch sinnvoll sein, allerdings aus einem anderen Grund. Wer Muskelaufbau und Sehnen gleichzeitig unterstützen möchte, muss sich deshalb nicht zwischen Whey und Kollagen entscheiden. Whey liefert ein günstigeres Aminosäureprofil für Muskelwachstum, Kollagen zielt eher auf kollagenreiches Bindegewebe – deshalb erfüllen beide unterschiedliche Aufgaben.

Organic Media, Getty Images Im Kraftsport ist Kollagen kein Ersatz für Proteinpulver, als Ergänzung kann es aber trotzdem hilfreich sein.

Kurz gesagt: Je weiter man sich von Haut und Bindegewebe entfernt, desto dünner wird die wissenschaftliche Datenlage.

Für wen Kollagen sinnvoll sein kann Kollagen ist kein Muss. Interessant könnte eine Supplementierung nach bisheriger Datenlage vor allem für folgende Gruppen sein:

Sportler mit hoher und regelmäßiger Belastung von Sehnen und Gelenken

Läufer und Ausdauersportler mit hoher wiederkehrender Belastung

Menschen, die Kollagen im Rahmen einer fachlich begleiteten Rehabilitation einsetzen

Männer, die sich gezielt für Hautalterung interessieren – mit realistischer Erwartung an die Effekte Für gesunde Männer ohne konkretes Ziel ist Kollagen dagegen kein Pflicht-Supplement. Wer dagegen ausschließlich möglichst schnell Muskelmasse aufbauen möchte, sollte zunächst auf eine ausreichende Gesamtproteinzufuhr und ein strukturiertes Krafttraining achten. Kollagen ersetzt diese Grundlagen nicht.

Kollageneinnahme und Dosierung Wie viel Kollagen sinnvoll ist, hängt vom jeweiligen Ziel ab und wird weiterhin erforscht. In den meisten Studien kamen täglich 5–15 g hydrolysierte Kollagen-Peptide zum Einsatz. Viele handelsübliche Produkte liefern pro Portion bereits diese Mengen.

Vitamin C ist für die körpereigene Kollagenbildung notwendig. Deshalb kombinieren viele Studien Kollagen-Peptide mit Vitamin C. Das bedeutet allerdings nicht, dass jede Kollageneinnahme zusätzliches Vitamin C erfordert – entscheidend ist eine insgesamt ausreichende Versorgung.

Ob der Einnahmezeitpunkt eine Rolle spielt, ist bislang nicht eindeutig geklärt. Einige Forscher:innen vermuten Vorteile rund um Trainingseinheiten, eindeutige Belege dafür gibt es bislang jedoch nicht.

In Studien wurden Kollagen-Peptide meist über mehrere Wochen regelmäßig eingenommen; mögliche Effekte zeigten sich daher nicht innerhalb weniger Tage. Die meisten Studien beobachteten mögliche Effekte erst nach etwa 8–12 Wochen.

FAQ: Die wichtigsten Fragen zu Kollagen für Männer Ist Kollagen für Männer sinnvoll? Ja, insbesondere für Männer mit hoher sportlicher Belastung oder zunehmendem Alter. Studien zeigen mögliche Vorteile für Haut, Gelenke, Sehnen und das Bindegewebe. Wie deutlich die Effekte ausfallen, hängt vom individuellen Ziel und der Ausgangssituation ab. Unterstützt Kollagen den Muskelaufbau? Nicht direkt. Kollagen stimuliert die Muskelproteinsynthese deutlich schwächer als klassische Proteinquellen wie Whey. Für Muskelwachstum bleibt eine ausreichende Proteinzufuhr entscheidend. Wie viel Kollagen sollte man täglich einnehmen? In wissenschaftlichen Studien wurden meist 5-15 g Kollagen-Peptide pro Tag untersucht. Einheitliche Empfehlungen für alle Anwendungsbereiche gibt es bislang nicht. Wann sollte man Kollagen einnehmen? Ob morgens, abends oder rund ums Training größere Vorteile bringt, ist derzeit nicht eindeutig belegt. Entscheidend scheint die regelmäßige Einnahme über mehrere Wochen zu sein. Wann zeigt Kollagen Wirkung? In Studien wurden Effekte meist nach 8-12 Wochen beobachtet. Kurzfristige Veränderungen innerhalb weniger Tage sind eher nicht zu erwarten. Gibt es Nebenwirkungen? Hydrolysierte Kollagen-Peptide gelten für gesunde Erwachsene allgemein als gut verträglich. Wer unter Allergien leidet, chronische Erkrankungen hat oder regelmäßig Medikamente einnimmt, sollte Nahrungsergänzungsmittel im Zweifel ärztlich abklären.