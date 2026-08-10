Sport für den Darm: Warum Bewegung als Darm-Booster gilt

Sport stärkt Muskeln, Herz und Ausdauer – so weit, so gut. Überraschender ist, was dabei offenbar auch im Darm passiert. Die Forschung beschäftigt sich zunehmend mit der Frage, wie Bewegung unser Mikrobiom verändert. Dein Darm macht weit mehr als nur verdauen.

Warum dein Darm auf Bewegung reagieren kann Im Darm lebt eine riesige Gemeinschaft aus Billionen Mikroorganismen. Gemeinsam bilden sie das Mikrobiom – ein komplexes Ökosystem, das an der Verdauung beteiligt ist, Stoffwechselprozesse beeinflusst und das Immunsystem unterstützt. Es hilft außerdem dabei, Nährstoffe zu verwerten und die Darmbarriere stabil zu halten. Auch Entzündungsprozesse scheinen mit der Zusammensetzung dieser Darmbakterien zusammenzuhängen.

Die Ernährung gehört zu den wichtigsten Einflussfaktoren. Doch inzwischen zeigt sich: Auch Bewegung spielt eine Rolle.

Bewegung rückt plötzlich in den Fokus Eine 2024 im Fachjournal Nutrients veröffentlichte Meta-Analyse wertete 25 Interventionsstudien aus und kommt zu einem klaren Fazit: Regelmäßige Bewegung kann die Zusammensetzung des Darmmikrobioms verändern. Insgesamt zeigte sich durch Bewegung eine leicht erhöhte Vielfalt des Darmmikrobioms. Eine größere mikrobielle Vielfalt wird häufig mit einem gesunden Darmökosystem in Verbindung gebracht.

Besonders spannend ist eine kontrollierte Interventionsstudie von Allen et al. Bereits 6 Wochen regelmäßiges Training reichten aus, um das Darmmikrobiom messbar zu verändern, obwohl die Teilnehmenden ihre Ernährung während der Studie nicht umstellten. Dieser Befund spricht dafür, dass Bewegung das Mikrobiom unabhängig von der Ernährung beeinflussen könnte.

Wie genau das passiert, ist noch nicht vollständig geklärt. Bewegung verändert unter anderem Stoffwechsel, Immunaktivität und Prozesse im Darm und damit möglicherweise auch die Bedingungen, unter denen bestimmte Mikroorganismen wachsen.

Welche Bewegung das Mikrobiom beeinflussen kann Die gute Nachricht: Nach heutigem Forschungsstand braucht es offenbar keine spezielle Trainingsmethode.

Untersucht wurden unter anderem:

Zügiges Gehen

Joggen

Radfahren

Krafttraining Welcher Sport den größten Einfluss hat, lässt sich derzeit noch nicht beantworten. Die bisherigen Untersuchungen zeigen aber, dass nicht nur eine Trainingsform infrage kommt: Sowohl Ausdauer- als auch Krafttraining werden mit Veränderungen des Mikrobioms in Verbindung gebracht.

FAQ: Das solltest du über Sport und dein Mikrobiom wissen Kann Sport die Darmflora wirklich verändern? Mehrere Studien zeigen, dass regelmäßige Bewegung die Zusammensetzung des Darmmikrobioms beeinflussen kann. Welche Veränderungen langfristig den größten gesundheitlichen Nutzen bringen, wird derzeit intensiv erforscht. Ist Krafttraining genauso interessant wie Ausdauertraining? Ja. Die bisherige Studienlage liefert Hinweise darauf, dass sowohl Kraft- als auch Ausdauertraining mit positiven Veränderungen des Mikrobioms verbunden sein können. Reicht Bewegung allein für einen gesunden Darm? Nein. Die Ernährung spielt eine zentrale Rolle für das Mikrobiom. Bewegung kommt als weiterer Einflussfaktor hinzu und könnte die Darmgesundheit sinnvoll unterstützen.