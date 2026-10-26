Warum lassen jetzt immer mehr Männer ihre Spermien einfrieren?

Als Jonas, der seinen vollen Namen hier nicht lesen möchte, 30 wurde, schloss er eine Versicherung für seine Zukunft ab. Eine, von der er nicht wusste, ob er sie je brauchen würde. Trotzdem war sie ihm die Investition wert. Nur ging es diesmal weder ums Auto noch ums Eigenheim. Jonas fuhr in eine Kinderwunschklinik und gab dort eine Spermaprobe ab. Wenig später lagerten seine Samenzellen tiefgefroren im Labor – als Reserve für den Fall, dass er irgendwann noch mal Vater werden möchte.

Egal, ob du selbst schon über Kinder nachgedacht oder das Thema bisher weit nach hinten geschoben hast: Wahrscheinlich hast du mitbekommen, dass die männliche Fruchtbarkeit inzwischen überall deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommt. Spermiogramme und Fruchtbarkeitstests sollen zeigen, wie es um Anzahl, Beweglichkeit und Qualität der eigenen Spermien bestellt ist. Zudem rückt eine weitere Möglichkeit in den Fokus: Spermien einzufrieren, bevor man sie tatsächlich braucht. Wie sinnvoll ist diese Entscheidung? Das klären wir hier.

Für Frauen ist das Einfrieren von Eizellen schon völlig normal Bei Frauen ist das sogenannte Social Freezing längst bekannt. Dabei werden in jüngeren Jahren Eizellen entnommen und konserviert, um die Chance auf eine spätere Schwangerschaft zu erhöhen. Das Verfahren ist allerdings aufwendig: Die Eierstöcke müssen zunächst über mehrere Tage hormonell stimuliert, die Eizellen anschließend in Vollnarkose entnommen werden.

Beim Mann ist die Sache erheblich unkomplizierter: "Wir gewinnen die Spermien aus dem Ejakulat, das normalerweise durch Masturbation produziert wird", erklärt Dr. Ippokratis Sarris, Vorsitzender der British Fertility Society in London. Die Probe wird in einem sterilen Behälter aufgefangen und anschließend im Labor untersucht. Dort prüfen Fachleute unter anderem Konzentration, Form und Beweglichkeit der Spermien. Nach den aktuellen Referenzwerten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) liegt die untere Referenzgrenze für die Spermienkonzentration bei 16 Millionen pro Milliliter Ejakulat.

Vor dem Einfrieren wird der Probe ein sogenanntes Kryoprotektivum zugesetzt. "Das verhindert die Bildung von Eiskristallen, die die Spermien schädigen könnten", erklärt Dr. George Ndukwe von der Harley Street Fertility Clinic in London. Im Anschluss werden die Samenzellen bei minus 196 Grad in flüssigem Stickstoff gelagert. Werden sie irgendwann gebraucht, können sie aufgetaut und im Rahmen einer Kinderwunschbehandlung eingesetzt werden.

Warum frieren Männer ihre Spermien ein? Bislang geschieht das Einfrieren von Spermien vor allem aus medizinischen Gründen. Eine Chemo- oder Strahlentherapie gegen Krebs kann beispielsweise die Spermienproduktion beeinträchtigen oder dauerhaft zerstören. Auch vor anderen Behandlungen, die die Fruchtbarkeit gefährden, kann eine Kryokonservierung sinnvoll sein. In solchen medizinisch begründeten Fällen übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland unter bestimmten Voraussetzungen die Kosten dafür.

Jonas hatte einen anderen Grund. Er war bereits mit Mitte 20 zweimal Vater geworden und hatte sich anschließend nach gemeinsamen Überlegungen mit seiner Frau für eine Vasektomie entschieden. Ganz ausschließen wollten die beiden weiteren Nachwuchs für die Zukunft trotzdem nicht. Deshalb ließ Jonas vorher auf eigene Kosten Spermien einfrieren. Seine Versicherungspolice fürs Leben danach.

Genau diese Idee bekommt inzwischen einen eigenen Namen: "Social Sperm Freezing". Gemeint ist das vorsorgliche Einfrieren von Spermien ohne akute medizinische Notwendigkeit – möglichst zu einem Zeitpunkt, an dem ihre Qualität noch gut ist. In Deutschland ist das grundsätzlich möglich, wird bislang jedoch deutlich seltener genutzt als das Einfrieren von Eizellen. Belastbare Zahlen dazu, wie viele Männer ihre Spermien hierzulande aus rein vorsorglichen Gründen lagern lassen, gibt es bislang nicht. Ein Blick ins Ausland zeigt jedoch: Dort zeichnet sich bereits ein deutlicher Trend ab.

Was kostet das Spermien-Freezing? Ganz billig ist die Vorsorge nicht. Für Gewinnung, Untersuchung und Einfrieren können in Deutschland grob 300 bis 500 Euro anfallen, hinzu kommen je nach Anbieter jährliche Lagerkosten von ungefähr 250 bis 300 Euro. Wer seine Spermien ohne medizinische Indikation einfrieren lässt, zahlt auf jeden Fall selbst.

Warum also Geld für etwas ausgeben, was man womöglich nie braucht? Weil sich gerade eine Vorstellung verändert, die Männer jahrzehntelang ziemlich bequem finden konnten: Während Frauen eine biologische Uhr haben, können Männer theoretisch bis ins hohe Alter Kinder zeugen. Mick Jagger zum Beispiel wurde mit 73 noch einmal Vater, Robert De Niro mit 79 und Al Pacino mit 83. Was sollte also schon passieren?

Eine ganze Menge, wie die Forschung inzwischen zeigt. Denn Männer produzieren zwar auch im höheren Alter weiterhin Spermien – deren Qualität bleibt aber keineswegs automatisch die gleiche. Und genau deshalb könnte die Idee, die Samenzellen des jüngeren Ichs für später auf Eis zu legen, in Zukunft für deutlich mehr Männer interessant werden.

Die USA sind mal wieder ganz vorn dabei Vor allem in den USA ist "Social Sperm Freezing" längst ein Geschäft. Einer der größten Anbieter ist Legacy, ein 2018 gegründetes Unternehmen, das sich ganz auf männliche Fruchtbarkeit spezialisiert hat. Zu den Investoren zählen Superstars wie Orlando Bloom, Justin Bieber und The Weeknd. Das Versprechen klingt verlockend: Gründe die Familie, die du dir wünschst – wann immer du bereit dafür bist. Rund 50 000 Männer haben nach Angaben des Unternehmens bereits Spermien bei Legacy einfrieren lassen.

Einer, den diese Idee überzeugt hat, ist Tom. Lange hatte er sich wenig Gedanken darüber gemacht, ob und wann er einmal Vater werden wollte. Das änderte sich Ende 20, als er im Freundes- und Familienkreis miterlebte, wie Paare mit unerfülltem Kinderwunsch kämpften. "Es war schwer, mitanzusehen, wie sie eine Kinderwunschbehandlung nach der anderen durchmachten und ihnen dabei einfach die Zeit davonlief", erzählt der heute 38-Jährige aus Kalifornien. "Mir wurde bewusst, dass auch das Alter eines Mannes seine Fruchtbarkeit beeinflusst."

Mit 28 Jahren ließ Tom deshalb zum ersten Mal seine Spermien einfrieren. 10 Jahre später wiederholte er die Prozedur – als zusätzliche "Versicherung", wie er sagt, jetzt, da die 40 näher rückt. Genau solche Männer hat die Branche zunehmend im Blick: gesund, noch ohne einen konkreten Papa-Plan, aber mit dem klaren Wunsch, sich für später möglichst viele Optionen offenzuhalten.

Warum das Phänomen gerade jetzt mehr Interesse erzeugt Dass diese Frage relevanter wird, hat auch damit zu tun, dass Männer immer später Vater werden. In Deutschland waren Väter bei der Geburt eines Kindes 2025 durchschnittlich 34,8 Jahre alt. 1991 lag diese Zahl noch bei 31 Jahren.

Gleichzeitig passt das Thema in eine Zeit, in der Männer ihre Gesundheit genauer vermessen als je zuvor. Schlaf, Herzfrequenz, Blutzucker, Testosteron – Smartwatches, Hightech-Ringe und Bluttests liefern ständig neue Daten über den eigenen Körper. Warum also soll man nicht auch wissen wollen, wie es um die Spermien steht? "Unsere Kunden sind keine kranken Menschen", sagt Legacy-Gründer Khaled Kteily. "Einige von ihnen bezeichnen sich selbst als Biohacker, die in ihre Langlebigkeit investieren wollen."

Denn Spermien werden ständig neu vom Körper gebildet. Rund 3 Monate dauert ein kompletter Entwicklungszyklus, sodass auch der Lebensstil die Spermienqualität beeinflussen kann. Nicht rauchen, wenig Alkohol, regelmäßige Bewegung und ein gesundes Körpergewicht zählen zu den Faktoren, die mit einer besseren reproduktiven Gesundheit in Verbindung gebracht werden.

Wie jeder Trend treibt auch dieser Blüten Manche treiben diese Selbstoptimierung deutlich weiter. Der US-Unternehmer Bryan Johnson etwa lässt im Rahmen seines Anti-Aging-Projekts "Blueprint" auch Spermienanzahl und -beweglichkeit regelmäßig analysieren. Andere Männer greifen zu speziellen Nahrungsergänzungsmitteln, die eine bessere Spermienqualität versprechen. Eine wirklich bemerkenswerte Entwicklung. Denn noch vor wenigen Jahren war männliche Fruchtbarkeit etwas, über das viele Männer kaum sprachen. Heute wird sie zunehmend zum Gesundheitsthema – und zum lukrativen Geschäftsmodell.

Dahinter steckt allerdings mehr als ein neuer Health-Trend. Weltweit erlebt etwa jeder sechste Mensch im Laufe seines Lebens eine Phase von Unfruchtbarkeit. Und entgegen den hartnäckigen Gerüchten, Probleme beim Kinderkriegen seien vor allem Frauensache, spielen Faktoren beim Mann bei ungefähr der Hälfte der betroffenen Paare eine größere Rolle.

Hinzu kommt eine Entwicklung, die seit Jahren für Schlagzeilen sorgt. Eine große Meta-Analyse kam bereits 2017 zu dem Ergebnis, dass sich die Spermienkonzentration bei Männern aus Europa, Nordamerika, Australien und Neuseeland innerhalb von rund 40 Jahren mehr als halbiert hatte. Warum, ist bis heute nicht abschließend geklärt. Diskutiert werden unter anderem Ernährung, Übergewicht und Stress sowie Umweltfaktoren und bestimmte Chemikalien. All das rückt eine Frage ins Zentrum, die Männer lange ziemlich entspannt ignorieren konnten: Wie lange bleiben unsere Spermien eigentlich jung und frisch?

Tickt für deine Spermien auch eine biologische Uhr? Eine klare Altersgrenze gibt es nicht. Anders als bei Frauen endet die Fruchtbarkeit des Mannes nicht mit einem klaren biologischen Einschnitt. Die Spermien verändern sich mit den Jahren schleichend. "Männer hören nicht auf, Spermien zu produzieren – vorausgesetzt, es liegt kein medizinisches Problem vor", erklärt Fruchtbarkeitsexperte Sarris. "Aber das bedeutet nicht, dass die Qualität mit 80 noch dieselbe ist wie mit 20."

Mit zunehmendem Alter können Samenmenge und Beweglichkeit abnehmen, auch der Anteil normal geformter Spermien kann sinken. Hinzu kommt die sogenannte DNA-Fragmentierung: Dabei entstehen Brüche im Erbgut der Spermien. "Wenn Männer älter werden, sammeln sich mehr dieser Schäden und zusätzliche Mutationen an", erklärt Sarris. Das bedeutet nicht, dass ein Mann mit 40 oder 50 plötzlich unfruchtbar ist. Vielmehr verschieben sich nach und nach die Wahrscheinlichkeiten. Eine Meta-Analyse ergab für Väter zwischen 40 und 44 Jahren ein um rund 23 Prozent höheres relatives Fehlgeburtsrisiko als für 25- bis 29-Jährige. Ab 45 Jahren lag es rund 43 Prozent höher. Der Einfluss des väterlichen Alters ist dabei deutlich geringer als der des Alters der Mutter. Auch für die Gesundheit des Kindes finden Studien Zusammenhänge. Für einige seltene genetische Erkrankungen sowie Entwicklungsstörungen wie Autismus und Schizophrenie wurden erhöhte Risiken beobachtet. Die absoluten Risiken bleiben jedoch oft gering: Die meisten älteren Männer bekommen gesunde Kinder.

Wann also beginnt die biologische Uhr des Mannes zu ticken? Eine eindeutige Antwort gibt es nicht. Studien setzen die Grenze für ein fortgeschrittenes väterliches Alter häufig bei 40 oder 45 Jahren. Die Veränderungen beginnen jedoch nicht schlagartig. "Die Spermienqualität nimmt allmählich und nicht dramatisch ab", sagt der Londoner Reproduktionsmediziner Tomasz Lukaszewski. Das väterliche Alter erkläre nur einen Teil der gesundheitlichen Risiken für ein Kind.

Trotzdem bleibt ein Fakt: Auch Spermien altern. Wer nicht weiß, ob er mit 35, 45 oder erst mit 50 Vater werden möchte, könnte versucht sein, diesen Faktor auszuschalten. Denn einmal eingefroren, altern die Samenzellen im Tank nicht weiter. Warum also nicht mit 30 die Spermien des jüngeren Ichs für später aufbewahren?

Was sind die Risiken beim Einfrieren der Spermien? Ganz einfach ist das Einlagern nicht. Nicht alle Spermien überstehen den Prozess des Einfrierens und Auftauens unbeschadet, vor allem ihre Beweglichkeit kann darunter leiden. "Selbst wenn nach dem Auftauen nur wenige überleben oder einige davon Auffälligkeiten zeigen, sind häufig noch genügend Spermien für eine Behandlung vorhanden", sagt Fruchtbarkeitsspezialist Ndukwe. Schließlich genügt bei einer künstlichen Befruchtung mit der ICSI-Methode (bei der ein Spermium direkt in die Eizelle injiziert wird) eine einzige geeignete Samenzelle.

Eine Garantie auf ein Kind liefert der Tiefkühltank trotzdem nicht. Wer auf seine eingefrorenen Spermien zurückgreift, ist auf eine reproduktionsmedizinische Behandlung angewiesen. Deren Erfolg hängt von weit mehr ab als von den konservierten Samenzellen. Besonders wichtig sind Alter und Fruchtbarkeit der Partnerin. "IVF ist eine unvorhersehbare und unsichere Achterbahnfahrt", sagt Marie Prince, eine auf Fruchtbarkeit spezialisierte klinische Psychologin aus Springfield.

Sarris hält es deshalb für "übervorsichtig und unnötig", wenn ein gesunder Mann in seinen Dreißigern allein aus Altersgründen seine Spermien einfrieren lässt. Doch Medizin ist nur die eine Seite. Für manche Männer geht es beim Social Sperm Freezing vor allem um das beruhigende Gefühl, für eine ungewisse Zukunft eine zusätzliche Option zu haben.

Die Balance zwischen Scham und Backup-Sehnsucht Legacy-Gründer Kteily sieht das naturgemäß anders. "Natürlich ist es medizinisch nicht notwendig, mit 25 seine Spermien einzufrieren", sagt der Unternehmer. "Aber viele Versicherungen im Leben sind nicht notwendig, sondern einfach erwünscht." Darin liegt für ihn der Sinn: als zusätzliche Option für Männer, die ihre Familienplanung noch nicht absehen können. Auch der 38-jährige Tom empfindet seine eingefrorenen Spermien vor allem als Backup. Sein Arbeitgeber im Silicon Valley übernimmt die Kosten, er hätte es nach eigener Aussage aber auch selbst bezahlt. "Es fühlt sich gut an, diese Absicherung zu haben."

Tom hat kaum jemandem von seiner Entscheidung erzählt. Fruchtbarkeitsprobleme seien für viele Männer mit Scham verbunden, sagt Psychologin Prince – auch weil sie als Bedrohung der eigenen Männlichkeit empfunden werden können. Viele Männer stecken zudem in einem Dilemma: "Menschen sind nicht immer in der Lage, genau dann ein Kind zu bekommen, wenn ihr Körper biologisch am besten darauf vorbereitet ist", sagt Prince. Ausbildung, Karriere, finanzielle Sicherheit oder die passende Partnerin halten sich nicht immer an den biologisch günstigsten Zeitpunkt.

So kannst du deine Spermien gesund halten Wer sich ums eigene "Saatgut" kümmert, braucht vielleicht gar kein Frost-Verfahren. Hier sind die besten Tipps für die Spermienpflege.

Hör' auf zu rauchen! Rauchen wird mit einer geringeren Spermienkonzentration und schlechterer Beweglichkeit in Verbindung gebracht. Deiner Fruchtbarkeit zuliebe gilt deshalb: Kippen aus! Und zwar für immer!

Rauchen wird mit einer geringeren Spermienkonzentration und schlechterer Beweglichkeit in Verbindung gebracht. Deiner Fruchtbarkeit zuliebe gilt deshalb: Kippen aus! Und zwar für immer! Trink' weniger Alkohol! Ob Wein oder Bier: Zu viel Alkohol kann die Spermienqualität und den Hormonhaushalt nachweislich beeinträchtigen. Wenn du deine Fruchtbarkeit optimieren willst, gilt deshalb: Je weniger, desto besser.

Ob Wein oder Bier: Zu viel Alkohol kann die Spermienqualität und den Hormonhaushalt nachweislich beeinträchtigen. Wenn du deine Fruchtbarkeit optimieren willst, gilt deshalb: Je weniger, desto besser. Beweg' dich regelmäßig! Wissenschaftliche Studien belegen es: Schon 30 Minuten Sport dreimal pro Woche können sich positiv auf die Spermienqualität auswirken. Übertraining kann dagegen den gegenteiligen Effekt haben.

Wissenschaftliche Studien belegen es: Schon 30 Minuten Sport dreimal pro Woche können sich positiv auf die Spermienqualität auswirken. Übertraining kann dagegen den gegenteiligen Effekt haben. Iss genug Eiweiß! Hochwertige Proteinquellen wie Eier, Hülsenfrüchte, mageres Fleisch oder Fisch liefern wichtige Nährstoffe für die Spermienproduktion. Entscheidend bleibt eine insgesamt ausgewogene Ernährung.