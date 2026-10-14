7 Abnehm-Regeln, die Männer nicht mehr brauchen

Lange war Abnehmen vor allem Zahlensache: Weniger Kalorien, weniger Kilos, Erfolg. Nur macht es einen ziemlich großen Unterschied, was dabei verschwindet. Schließlich willst du Körperfett loswerden und nicht die Muskeln, für die du im Gym gearbeitet hast.

Diese 7 Abnehm-Regeln kannst du streichen 1. Je weniger du isst, desto besser Klar: Ein großes Kaloriendefizit kann die Zahl auf der Waage schneller drücken. Nur verschwindet dabei nicht automatisch ausschließlich Fett. Auch fettfreie Masse kann verloren gehen.

Dein Ziel ist deshalb nicht das größtmögliche Defizit, sondern eines, bei dem das Fett geht und möglichst viel Muskel bleibt. Gerade, wenn du bereits relativ lean bist, kann ein langsamerer Gewichtsverlust dabei helfen, fettfreie Masse besser zu erhalten. "Schneller leichter" bedeutet eben nicht "besser in Form".

2. Cardio ist der Fettkiller Nummer 1 Das Laufband verbrennt Kalorien, die Hantel hilft, deine Muskeln zu behalten.

Eine aktuelle Meta-Analyse von 2025 mit 25 randomisierten Studien zeigt: Krafttraining während einer Diät schützte im Vergleich zu einer Diät ohne Krafttraining besser vor dem Verlust fettfreier Masse. Gleichzeitig verloren die Krafttrainingsgruppen mehr Fett und verbesserten ihre Muskelkraft.

Du solltest dich daher nicht zwischen Cardio und Krafttraining entscheiden. Die bessere Frage lautet: Wie kombinierst du beides so, dass du Fett verlierst, ohne deine hart erarbeiteten Muskeln gleich mit wegzudiäten?

3. Kohlenhydrate landen direkt am Bauch Reis, Brot und Pasta besitzen keinen eingebauten Bauchfett-Schalter. Ob du Körperfett verlierst, hängt langfristig vor allem von deiner Energiebilanz ab. Low Carb kann dabei funktionieren, muss aber nicht. Auch andere Ernährungsformen können zum Ziel führen, wenn sie ein Energiedefizit ermöglichen, das du langfristig durchhältst.

Wenn du intensiv trainierst, haben Kohlenhydrate noch einen wichtigen Job: Sie liefern Energie. Deine Diät wird deswegen nicht erfolgreicher, wenn du sie pauschal vom Teller verbannst.

4. Zum Abnehmen musst du möglichst leicht werden Hier steckt einer der größten Diät-Denkfehler: Gewichtsverlust und Fettverlust sind nicht dasselbe. Verlierst du Fett und erhältst gleichzeitig möglichst viel Muskelmasse, kann sich dein Körper sichtbar verändern, obwohl auf der Waage weniger passiert, als erhofft.

Deshalb: Beobachte neben deinem Gewicht auch Taillenumfang, Vergleichsfotos und die Passform deiner Kleidung. Deine Trainingsleistung verrät dir zusätzlich, wie gut du während der Diät deine Performance erhältst.

5. Dein Tagesgewicht zeigt deinen Fortschritt Heute 800 Gramm schwerer als gestern? Keine Panik: Du hast kaum über Nacht 800 Gramm Fett aufgebaut. Wasser, gefüllte Glykogenspeicher, Salz, Verdauung und selbst dein Training können dein Gewicht kurzfristig verschieben. Eine einzelne Zahl am Morgen ist deshalb ein ziemlich schlechter Richter über deinen Fortschritt.

Wenn du dich regelmäßig wiegst, vergleiche deshalb lieber Durchschnittswerte beziehungsweise den Trend über mehrere Wochen, statt einzelne Tage gegeneinander antreten zu lassen.

Die Waage darf Daten liefern – Drama muss sie nicht machen.

6. Protein ist nur etwas für den Muskelaufbau Gerade wenn du weniger Kalorien isst, wird Eiweiß interessant. Eine ausreichende Proteinzufuhr unterstützt zusammen mit Krafttraining den Erhalt deiner Muskelmasse und kann außerdem bei der Sättigung helfen.

Für trainierende Menschen nennt die International Society of Sports Nutrition grundsätzlich 1,4 bis 2,0 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht und Tag; in einer kalorienreduzierten Phase kann der Bedarf zum Erhalt fettfreier Masse höher liegen.

Protein gehört nicht erst in den Shake, wenn du Masse machen willst. Gerade im Defizit bekommt es einen ziemlich wichtigen Job.

7. Ein Ausrutscher ruiniert deinen Fortschritt Pizza am Samstagabend löscht nicht automatisch deine Woche. Gefährlicher ist meist das, was danach im Kopf passiert: "Jetzt ist sowieso alles egal".

Körperfett reagiert nicht auf eine einzelne Mahlzeit, sondern auf deine Energiebilanz über längere Zeit. Eine Ernährung, die nur funktioniert, solange kein Burgerabend, Geburtstag oder Urlaub dazwischenkommt, ist daher vermutlich nicht besonders alltagstauglich. Die bessere Strategie ist die, zu der du nach der Pizza einfach wieder zurückkehrst.

FAQ: Was beim Fettabbau wirklich zählt Kann ich Fett verlieren, obwohl mein Gewicht kaum sinkt? Ja. Besonders, wenn du gleichzeitig Krafttraining machst, kann sich deine Körperzusammensetzung verändern, ohne dass die Waage spektakulär fällt. Taillenumfang, Fotos und die Passform deiner Kleidung können deshalb zusätzliche Hinweise auf deinen Fortschritt liefern. Brauche ich Cardio, um Bauchfett zu verlieren? Nein. Cardio kann deinen Energieverbrauch erhöhen und beim Abnehmen helfen, ist aber keine Voraussetzung für Fettverlust. Außerdem kannst du nicht gezielt bestimmen, an welcher Körperstelle dein Körper Fett abbaut. Woran erkenne ich Fortschritte außer auf der Waage? Beobachte deinen Taillenumfang, die Passform deiner Kleidung und Vergleichsfotos. Auch deine Trainingsleistung ist interessant: Bleibt sie während einer Diät weitgehend stabil, ist das zumindest ein gutes Zeichen dafür, dass dein Training nicht komplett unter dem Kaloriendefizit leidet.