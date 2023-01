Gesunder Gewichtsverlust Wieviel kann ich in einer Woche abnehmen?

5 Kilo in 5 Tagen? So ein großer Gewichtsverlust ist weder gesund, noch realistisch. Wir verraten dir, wie viele Kilos du pro Woche auf gesunde Weise abnehmen kannst

Lästige Kilos sollen meist so schnell wie möglich runter. Abnehmen im Turbo-Tempo sozusagen, am besten ohne Sport und Ernährungsumstellung, das wär's! Das ist theoretisch sogar möglich, doch gesund und nachhaltig sind Crash-Diäten leider nicht. Statt nur den kurzen Abnehmerfolg im Auge zu haben, solltest du dich auf das langfristige Ziel fokussieren.

Wir verraten, wie viel du gesund und nachhaltig pro Woche abnehmen kannst und so dein Traumgewicht endlich erreichst (und hinterher auch hältst). Ein Ernährungsplan, der individuell auf dich und deinen Kalorienbedarf angepasst ist, kann dich dabei unterstützen.

Gesund abnehmen und realistische Ziele setzen

"Mal eben" 3 oder 5 Kilo verlieren – klingt leichter, als es ist. Vor allem, wenn dein Startgewicht nicht so hoch ist oder du bereits innerhalb einer Woche wahre Abnehmwunder erwartest. Wer seine Kalorienzufuhr zu stark drosselt und hungert, wird zudem bald Bekanntschaft mit dem Jo-Jo-Effekt machen. Die Wahrheit ist nämlich: Abnehmen braucht Geduld. Stress dich nicht und setze dir realistische Abnehmziele. Eine Diät, die einen Gewichtsverlust von 5 Kilo in 5 Tagen verspricht, ist schlichtweg unseriös und ungesund – lass die Finger davon!

Genieß lieber unsere genialen Protein-Rezepte mit Fatburning-Effekt:

Burn Fat, burn! 20 proteinreiche Rezepte mit Fatburning-Effekt

20 proteinreiche Rezept, die die Fettverbrennung pushen

mit Fisch / Fleisch und vegetarisch

inklusive Nährwerte

auf allen Geräten abrufbar Schließen Burn Fat, burn! 20 proteinreiche Rezepte mit Fatburning-Effekt​ Cookbook

20 proteinreiche Rezepte mit Fatburning-Effekt

Frühstücksideen und Hauptgerichte zum Abnehmen

inklusive Nährwerte

auf allen Geräten abrufbar Gibt es wirklich Rezepte, die dein Körperfett zum Schmelzen bringen? Klar, unsere Fatburner-Rezepte setzen auf den Stoffwechsel-Booster "Eiweiß" und sind daher vor allem eines: sehr proteinreich. Die Verarbeitung von Proteinen ist für deinen Körper nämlich harte Arbeit, die nicht nur Energie, sondern auch Zeit kostet. Das hat gleich mehrere Vorteile: Eiweiß sättigt dadurch langanhaltend und beugt gleichzeitig Heißhungerattacken vor, da es deinen Blutzucker- und Insulinspiegel nicht in die Höhe schießen lässt. Dadurch sparst du dir einige Zwischensnacks und damit auch Kalorien. Eiweiß in Kombination mit sättigenden Carbquellen, reichlich ballaststoffreichen Gemüsesorten s und Ballaststoffen, aus Gemüse bilden daher eine gesunde Mahlzeit, die dich deinem Wunschgewicht näher bringt – ganz ohne zu hungern, versteht sich. Du findest in unserem Cookbook 20 eiweißreiche Rezepte mit echtem Fatburning-Potential. Gleich downloaden, Gerichte kochen und easy ein paar Kilo verlieren! mehr Infos alle Pläne nur 2,50 € Du bist bereits Kunde? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.

Um gesund und nachhaltig abzunehmen, solltest du dir unbedingt genug Zeit nehmen. Am Ende hast du nämlich nichts davon, wenn der Erfolg zwar schnell da ist, aber nicht anhält und du die Kilos bald wieder drauf hast.

Wie viel kann man gesund und nachhaltig pro Woche abnehmen?

Achtung, es folgt ein bisschen Rechenarbeit. Aber die braucht es, um zu verstehen, wie du dir deine Abnehmziele so steckst, dass du sie wirklich erreichst. Um ein Kilo Körpergewicht zu verlieren, musst du 7000 Kalorien verbrennen, beziehungsweise einsparen. Durch sieben Tage wäre das ein tägliches Defizit von 1000 Kalorien, was extrem viel ist!

Besser: Mit einem moderaten Kaloriendefizit von 300 bis 500 Kalorien täglich nimmst du gesund ab und vermeidest den Jo-Jo-Effekt. Das bedeutet also, dass du pro Woche etwa 0,5 bis 1 Kilo abnehmen kannst.

Berechne hier deinen Kalorienbedarf pro Tag und ziehe dann die oben genannten Kalorien ab. Die optimale Kalorienmenge zum Abnehmen liegt ungefähr in der Mitte deines Grundumsatzes und des Gesamtkalorienbedarfs.

Du willst gleich loslegen?

Lad dir diesen beispielhaften Abnehmplan für 5 Tage herunter und pass ihn an deine Bedürfnisse an!

PDF

GRATIS: 5-Tage-Ernährungsplan zum Abnehmen 3,93 MByte

Gerade zu Beginn kann der Gewichtsverlust allerdings etwas höher ausfallen, da Wassereinlagerungen eine Menge des verlorenen Gewichts ausmachen. Sei also bloß nicht frustriert, wenn der Erfolg am Anfang größer ist und dann nachlässt. Auch wenn dein Startgewicht sehr hoch ist, wirst du zu Beginn schneller abnehmen.

Und noch was: Wie viel du abnimmst oder schon abgenommen hast, solltest du immer im Verhältnis zu deinem Ziel sehen. 0,5 Kilo von 3 Kilo sind eine ganze Menge, sodass du dich von etwas weniger Gewichtsverlust nicht demotivieren lassen solltest. Wer hingegen 10 Kilo abnehmen möchte, hat es mit 0,5 Kilo gerade am Anfang etwas leichter und kann in den ersten Wochen sogar mehr Gewicht verlieren.

Fazit: So nimmst du gesund und nachhaltig ab

Um gesund und nachhaltig abzunehmen, solltest du dir ein realistisches Ziel setzen. Für eine Woche bedeutet das etwa 0,5 bis maximal 1 Kilo. Auch wenn sich das nach nicht viel anhört, sind echte Ergebnisse viel mehr wert, als Ergebnisse, die sich nach kürzerer Zeit wieder verabschieden. Deshalb hier noch einmal die wichtigsten Tipps, wie und wie viel du gesund und nachhaltig pro Woche abnehmen kannst:

Stress dich nicht und lass dir genug Zeit.

Halte ein gesundes Kaloriendefizit von 300 bis 500 Kalorien pro Tag.

0,5 bis 1 Kilo pro Woche Gewichtsverlust sind realistisch.

Vergiss nicht: Sei stolz auf deinen Erfolg. Das hilft, um motiviert dran zu bleiben und gesund und nachhaltig abzunehmen. Noch effektiver killst du die Kilos in Kombination mit Sport:

Dein Trainingsplan Trainingsplan Fett weg im Home-Gym 8-Wochen-Trainingsplan

nur Kurzhanteln und Bank nötig

für Anfänger und Fortgeschrittene

alle Übungen als Bild und Video

25 Seiten, auf jedem Gerät abrufbar Schließen Trainingsplan Fett weg im Home-Gym 8-Wochen-Trainingsplan

nur Kurzhanteln und Bank nötig

für Anfänger und Fortgeschrittene

alle Übungen als Bild und Video

25 Seiten, auf jedem Gerät abrufbar Du hast keine Zeit zu verschenken? Dann legen wir den hier gezeigten Fatburning-Turbo ans Herz. Effizienter als mit hochintensivem, smart strukturiertem Krafttraining lassen sich sichtbaren Ergebnisse nicht erzielen. Die Gründe dafür: ein hoher Nachbrenneffekt dank maximaler Intensität. Zudem erhältst du mit unseren Fett-weg-Workouts deine wertvolle Muskelmasse. Genau das wirkt sich unterm Strich auf deinem Grundumsatz aus. Noch ein Pluspunkt: Die im Plan verwendeten High-Intensity-Workouts fordern deinen gesamten Körper statt nur einzelne Muskelgruppen. Klingt nahezu unschlagbar, oder? Zur Umsetzung brauchst du neben deinem eigenen Körpergewicht lediglich zwei im Gewicht verstellbare Kurzhanteln sowie eine stabile Hantelbank. In den Wochen 1-4 warten insgesamt 4 Workouts auf dich: 2 verschiedene Ganzkörper-Einheiten und eine schweißtreibende Turbo-Session. Gemeinsam habe alle dieser Workouts, dass die darin vorgesehenen Übungen primär die großen Muskelgruppen deines Körpers fordern. In Gesäß-, Bein- und Rückenmuskulatur liegt schließlich das größte Fettverbrennungs-Potenzial. Während in den Ganzkörper-Workouts alternierende Sätze anstehen, kommt in der Turbo-Session eine pausenlose Dauer-Belastung auf dich zu, die jedoch deutlich kürzer ausfällt. Und keine Sorge – auch dieses Training wirst du schaffen. In den Wochen 5 bis 8 steigt die Schlagzahl durch eine zusätzliche Einheit pro Woche, eine neue Methode und reihenweise neue Übungen. Diese neuen Reize wirst du garantiert spüren und dank der willkommenen Abwechslung bis zum Ende dabei bleiben – garantiert! Ein smartes Workout-Programm, das voll auf Fatburning ausgelegt ist, bringt dir die schnellsten Fatburning-Resultate. Wir haben alle Parameter auf dieses Ziel justiert. Das Ergebnis: unser stärkster Fettverbrennungs-Plan aller Zeiten. Also, nichts wie rein ins Training und dann weg mit dem Speck! mehr Infos alle Pläne nur 14,90 € Du bist bereits Kunde? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.

Du gehst lieber ins Gym?

