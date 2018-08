Eiweiß-Frühstück: 4 schnelle Rezepte für Ihr Fitness-Frühstück

Eiweiß am Morgen ist für Sportler ein absolutes Muss. Wir haben 4 leckere Varianten für ein abwechslungsreiches Eiweiß-Frühstück für Sie – von Protein-Pancakes bis Protein-Porridge

Ein eiweißreiches Frühstück ist immer eine gute Wahl: Egal, ob Sie gerade ein paar Kilo abspecken oder Muskelmasse aufbauen wollen. Proteinreiche Lebensmittel, wie Eier oder Magerquark, liefern nämlich die Grundbausteine (Aminosäuren) für den Aufbau neuer Muskelfasern. Sportler legen mit einem gesunden Eiweiß-Frühstück also schon mal eine gute Basis für optimalen Muskelaufbau. Darüber hinaus heizen Lebensmittel, die viel Eiweiß enthalten, Ihren Stoffwechsel an und halten lange satt. So schaffen Sie es ohne Heißhunger locker bis zum Mittagessen.

>>> Die 5 schlimmsten Frühstücks-Fehler

Kombinieren Sie hochwertige Proteine am besten mit komplexen Kohlenhydraten. Der Grund: Ihre Energiespeicher, die sich über Nacht geleert haben, müssen wieder aufgefüllt werden.

Soweit die Theorie, doch wie sieht so ein abwechslungsreiches Protein-Frühstück denn jetzt in der Praxis aus? Wir zeigen Ihnen 4 leckere Möglichkeiten, um eiweißreich in den Tag zu starten:

1. Eiweiß-Frühstück: Protein-Pancakes

Protein-Pancakes haben gleich mehrere, unschlagbare Vorteile: Sie sind schnell und einfach gemacht, individualisierbar und natürlich super lecker. Während normale Pancakes für Sportler eher ungeeignet sind, können Sie Protein-Pancakes ohne Reue genießen, denn Zucker und Mehl werden hier (in den meisten Fällen) durch Proteinpulver und andere gesunde Zutaten ersetzt. Das tut dem Geschmack übrigens keinen Abbruch. Kostprobe gefällig?

Zutaten für 1 Portion:

4 Eiweiß

30 g Whey (zum Beispiel mit Vanillegeschmack)

50 g Magerquark

wenig Öl zum Ausbacken (z.B. Rapsöl oder Kokosöl)

>>> Noch mehr Rezepte für Protein-Pancakes

Zubereitung: Verquirlen Sie alle Zutaten per Hand oder nutzen Sie einen Mixer. Es soll eine gleichmäßige Masse entstehen. Anschließend den Teig in kleinen Portionen in eine erhitze Pfanne mit wenig Öl geben (Spray-Öle sind hier ideal) und von beiden Seiten auf niedriger Stufe gleichmäßig ausbacken, fertig. Die Pancakes können Sie anschließend noch mit Magerquark, Nüssen und Obst topppen.