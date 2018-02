Partner-Workout: Diese Fitnessübungen für Paare sind genial

Zeit für ein Partner-Workout! Dieser Trainingsplan für Paare ist super effizient und macht irre viel Spaß. Wenn Sie diese Übungen zu zweit beherrschen, sind Sie richtig gut

Lassen Sie Hantel und Co. doch mal links liegen und greifen Sie sich ein viel ansprechenderes Trainings-Tool: Ihre Partnerin. Leider wissen die wenigsten, dass die Körper von Mann und Frau auch beim Training zusammenpassen. Klar, Sie müssen beim Workout mit einer Frau ein paar Dinge beachten, damit Sie sich nicht langweilen und sie sich nicht überfordert – und am Ende alles im Streit endet. Wie es klappt, erklären Ihnen die beiden Fitness-Experten Nina Romm und Niko Schmitz, die in Bonn gemeinsam als Personal Trainer arbeiten (www.valeo-studio.de).

Die beiden sind nicht nur beruflich ein starkes Team, sondern auch privat ein Paar. Auf den Bildern zeigen Ihnen die Gewinner unseres Leser-Castings, Nadia Abakar (22) aus Köln und Marius Jötten (25) aus Krefeld, wie Sie beim Training mit dem anderen Geschlecht vorgehen sollten, worauf Sie achten müssen und wie Sie und sogar Ihre Beziehung davon profitieren können. Gerade keine Frau am Start? Sie können die Übungen natürlich auch mit einem Trainings-Buddy durchziehen – Hauptsache Team-Power!

Bodyweight-Übungen mit dem Partner helfen gegen die Routine

Unser Workout ist als Bodyweight-Einheit konzipiert, bei der immer ein Partner aktiv ist, während der andere in seiner Pause als Widerstand, Gewicht oder Hindernis dient. Nur beim Kniehebelauf, bei Flys und bei Liegestützen arbeiten beide parallel. Mitarbeit und Körperspannung sind allerdings auch beim passiven Part gefragt.

Bodyweight ist Ihnen nicht hart genug? Okay, dieses Workout liefert weder XL-Bizeps noch Heldenbrust. „Wer Muskelmasse aufbauen will, kommt an klassischem Krafttraining nicht vorbei“, sagt Trainer Schmitz. Wer üblicherweise 4-mal pro Woche im Studio Krafttraining macht, kann jedoch ruhig zwei Einheiten mit der Partnerin absolvieren, ohne gleich Angst um antrainierte Muskeln haben zu müssen. Im Gegenteil, Sie profitieren sogar davon, weil Sie an Rumpfstabilität und Koordination arbeiten und so eine solide Basis für alle anderen sportlichen Herausforderungen legen.

>>> Das sind die 10 häufigsten Fitness-Lügen

„Ein Partner-Bodyweight-Training geht weg vom Nur-Kraft-Gedanken hin zum ganzheitlichen Training“, erklärt Experte Schmitz. „Da immer der gesamte Körper arbeiten muss und es zahlreiche Stützvarianten gibt, bricht es mit den gewohnten Workout-Routinen und kann dann ganz neue Trainingsreize setzen.“

Masse vs. Kraftausdauer: Partner-Workouts dienen beidem

Welche Ziele Sie beide sich auch gesetzt haben, wie fit Sie auch sind: Beim Training agieren die beiden Partner auf Augenhöhe. Sportliche und körperliche Unterschiede zwischen Mann und Frau spielen keine Rolle, je nach Zielsetzung können Sie Trainingsreiz und Schwierigkeitsgrad anpassen.

Im Studio dient in der Regel das Gewicht als Variable für die Belastung. Bei Bodyweight-Übungen können Sie am Gewicht naturgemäß wenig bzw. erst nach einiger Zeit etwas ändern. Was Sie beeinflussen können, sind die Belastungszeiten und das Tempo der Wiederholungen – es macht einen gewaltigen Unterschied, wie Wiederholungen ausgeführt werden.

>>> Die wichtigsten Kettlebell-Übungen im Video

„Will die Frau ihre Kraftausdauer verbessern, macht sie bei einer Belastungsdauer von mehr als 70 Sekunden 12 oder noch mehr Wiederholungen von einer Übung, während der Mann für den Muskelaufbau die gleiche Übung extrem langsam ausführt, so dass er 8 oder weniger Wiederholungen schafft und dafür 40 bis 60 Sekunden braucht“, so Schmitz. Je kürzer und intensiver die Belastung, desto eher wird Muskelwachstum angeregt. Wenn es dagegen um Schnellkraft geht, sind wenige, aber explosive Wiederholungen geeignet.