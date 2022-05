Fatburner Diese 5 Übungen verbrennen am schnellsten Fett

Du willst eigentlich schon längst ein paar Pfunde verlieren, redest dich aber immer wieder raus, weil du so wenig Zeit hast? Schluss mit den Ausreden! Schließlich gibt es diese 5 extrem effektiven Fatburner Übungen, um verdammt schnell 100 Kalorien (also etwa 1 Duplo) zu verbrennen in weniger als einer Viertelstunde.

Natürlich muss angemerkt werden, dass der Kalorienverbrauch bei jedem Menschen unterschiedlich ist. Das hängt nicht nur mit Gewicht und Körpergröße zusammen, sondern vor allem auch mit der Belastungsintensität, mit der die einzelnen Übungen durchgeführt werden. Unsere 5 besten Fatburner-Übungen, um schnell 100 Kalorien zu verbrennen, orientieren sich an den Werten eines etwa 1,80 Meter großen Mannes mit einem Gewicht von 85 kg. Hier zeigen wir dir, wie du deinen individuellen Kalorienverbrauch berechnest.

Du willst ordentlich Kalorien verbrennen? Hier kannst du unser hochintensives 8-Wochen-Fatburning-Programm direkt runterladen:

Welche Übungen verbrennen am meisten Kalorien?

Makatserchyk / Shutterstock.com Burpees

1. Fatburning in nur 9 Minuten: mit Burpees

Burpees – was fast schon niedlich klingt, ist in Wahrheit tierisch anstrengend und genau deswegen super geeignet, um innerhalb kürzester Zeit 100 Kalorien zu verbrennen. Und so funktioniert's: Burpees sind eine Eigengewichtsübung mit einer Kombination aus Liegestützen und Sprüngen in direkter Reihenfolge. Spring aus dem schulterbreiten Stand explosiv nach oben und schwinge die Arme dabei Richtung Decke. Nach der Landung gehst du fließend in den Liegestütz über. Wichtig dabei: tief runter gehen! Anschließend drücke dich aus den Armen wieder hoch und zieh die Beine mit Schwung Richtung Brust, um danach wieder zurück in den Stand zu kommen. Ganz schön anstrengend: So schaffst du mehr Burpees.

Diese Fatburner-Übung ist schweißtreibend, aber effektiv. Nach 9 Minuten (ohne Pause) hast du bereits rund 100 Kalorien verbrannt. Dabei variiert die Zahl der Wiederholungen zwischen 100 und 130 Burpees je nach Fitnesslevel. Besonders für Anfänger sind Pausen extrem wichtig, sonst macht der Kreislauf schnell schlapp.

Makatserchyk / Shutterstock.com Langhantel-Kreuzheben

2. In nur 12 Minuten mit Langhantel-Kreuzheben 100 Kalorien verbrennen

Zu Unrecht eilt dieser Übung der Ruf voraus, sie sei schädlich für den Rücken. Das Gegenteil ist der Fall, sofern du es richtig angehst. Richtig ausgeführt, stärkt Langhantel-Kreuzheben (auch Deadlifts genannt) nicht nur Rücken und Beinmuskulatur, sondern verbrennt auch noch ordentlich Kalorien. Schnapp dir eine Langhantel und stell dich schulterbreit davor. Greif die Langhantel im Obergriff, schiebe den Po mit gestrecktem Rücken nach hinten raus und kippe den Oberkörper aus der Hüfte heraus nach vorne. Dabei sollte der Rücken stets leicht im Hohlkreuz sein und der Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule bleiben. Jetzt heißt es: Po anspannen. Beim Aufrichten, führst du die Langhantel nah am Körper entlang und atmest dabei aus. Langhantel-Kreuzheben zählt zu den besonders effektiven Fatburner Übungen.

Du möchtest Fett abbauen und gleichzeitig Muskeln ausfbauen? Hier zeigen wir dir wie's geht.

Doch wie berechnest du nun das optimale Gewicht für die Langhantel? Anfänger sollten zunächst mit geringem Gewicht starten und schauen, wie viele Wiederholungen bis zur Ermüdung der Muskeln möglich sind. Diese Ermüdung sollte nach 12 bis 15 Wiederholungen ohne Pause eintreten. Ist dies nicht der Fall: Gewicht nachlegen. In zirka 12 Minuten kannst du mit Langhantel-Kreuzheben, abhängig vom individuellen Körpergewicht und Fitnesslevel, 100 Kalorien verbrennen. Hier erfährst du alles was du übers Kreuzheben wissen solltest.

Makatserchyk / Shutterstock.com Langhantel-Kniebeugen

3. Langhantel-Kniebeugen: in nur 12 Minuten richtig auspowern

Vor allem Oberschenkel, Gesäß, Waden, Rumpf und Schultern werden bei den Langhantel-Kniebeugen beansprucht. Und das kurbelt die Fettverbrennung ordentlich an. Positioniere dich dafür unterhalb der Hantelstange. Dabei sollte sich die Langhantel auf Höhe des Schultergürtels befinden, erst dann kannst du die Langhantel aus dem Hantelständer heben. Aus dem hüftbreiten Stand schiebst du den Po nun nach hinten und beugst die Knie so weit wie möglich. Wichtig: Die Knie dabei immer nach außen drücken, nicht nach innen einbrechen! Nun drücke dich aus der Hocke wieder explosiv in den Stand. Der Oberkörper sollte dabei die ganze Zeit möglichst aufrecht und die Ellenbogen unter der Stange bleiben. Die Kniebeuge ist die Königsdisziplin der Langhantelübungen: Hier erfährst du alles zur richtigen Ausführung.

Auch hier reichen 12 Minuten aus, um mit dieser Fatburner Übung rund 100 Kalorien zu verbrennen.

Makatserchyk / Shutterstock.com Ausfallschritte

4. 14 Minuten Ausfallschritte machen 100 Kalorien wett

Diese Fatburner-Übung trainiert die Beinmuskulatur und ist obendrein ein ziemlich guter Kalorien-Verheizer. Ob mit oder ohne Gewicht – Ausfallschritte sind hochintensiv. Aus dem hüftbreiten Stand setzt du dafür mit einem weiten Schritt ein Bein nach vorne. Dabei beugst du das vordere Bein und bringst das Knie des hinteren möglichst weit zum Boden. Der Oberkörper bleibt aufrecht. Anschließend drückst du dich wieder in eine gerade Position und startest erneut mit dem anderen Bein. Wenn es richtig schön zieht und brennt, spürst du förmlich, wie sich die Kalorien verabschieden.

In nur 14 Minuten kannst du mit diesem Workout ungefähr 100 Kalorien verbrennen. So schaffst du den perfekten Ausfallschritt.

Makatserchyk / Shutterstock.com Beinpresse

5. In weniger als 15 Minuten an der Beinpresse kommt die Fettverbrennung in Schwung

Die Beinpresse zählt ebenfalls zu den Favoriten unter den Fatburner-Übungen und ist nebenbei sehr gut für Anfänger geeignet. Bei korrekter Ausführung werden hier nicht nur sämtliche Beinmuskeln trainiert, sondern auch ein knackiger Po. Der Bewegungsablauf ist simpel: Setze dich auf das Sitzpolster, lehne den Rücken an und platziere deine Füße hüftbreit auf der Fußplatte. Fußspitzen, Knie und Schultern bilden eine Linie. Nun zieh dich so nah wie möglich an die Platte heran und löse die Sicherung. Wichtig: Niemals im 90 Grad Winkel starten oder stoppen. Je nach Gerät drückst du dich nun von der Platte weg oder die Platte von dir weg. Vorsicht: Um die Kniegelenke nicht unnötig zu belasten, sollten die Beine am Ende der Bewegung nicht ganz ausgestreckt sein und die Knie wie bei Kniebeugen auch nie nach innen klappen.

Übrigens: Mit der Beinpresse lassen sich je nach Position der Füße unterschiedliche Muskelgruppen trainieren. Platziere die Füße schulterbreit im oberen Drittel der Fußplatte, so werden vor allem Po und Beinbizeps beansprucht. Eine Positionierung der Füße im unteren Drittel der Platte führt zu einer erhöhten Belastung des Quadrizeps im Oberschenkel – allerdings aber auch zu einer höheren Belastung der Knie, deswegen ist hier Vorsicht geboten. In 14 Minuten hast du mit dieser äußerst effektiven Übung locker 100 Kalorien verbrannt.

Was bringt ein Fatburn-Workout?

Mit diesen 5 Übungen kannst du in unter 15 Minuten maximal viele Kalorien verbrennen. Und wenn dein Körper mehr Kalorien verbrennt, als du über Nahrung zu dir nimmst, kommst du in ein Kaloriendefizit. Das bedeutet, dass der Körper seine Energie aus den Reserven gewinnt und ungeliebtes Fett verbrennt. Zusätzlich werden mit unseren 5 Fatburn-Übungen vorwiegend große Muskelgruppen, wie Oberschenkel und Gesäß trainiert, wodurch dein Grundumsatz, also die Energie, die dein Körper in Ruhe verbraucht erhöht wird. Du verbrennst also auch beim Nichtstun langfristig mehr Kalorien.

100 Kalorien verbrennen – das ist mit den richtigen Übungen schnell und effektiv möglich. Ein kurzes, schweißtreibendes Workout kann hier lange Ausdauereinheiten locker ersetzen. Der Vorteil: Es spart jede Menge Zeit. Am besten gleich ausprobieren!

Dein Trainingsplan Trainingsplan Fett weg im Home-Gym 8-Wochen-Trainingsplan

nur Kurzhanteln und Bank nötig

für Anfänger und Fortgeschrittene

alle Übungen als Bild und Video

25 Seiten, auf jedem Gerät abrufbar Schließen Trainingsplan Fett weg im Home-Gym 8-Wochen-Trainingsplan

nur Kurzhanteln und Bank nötig

für Anfänger und Fortgeschrittene

alle Übungen als Bild und Video

25 Seiten, auf jedem Gerät abrufbar Du hast keine Zeit zu verschenken? Dann legen wir den hier gezeigten Fatburning-Turbo ans Herz. Effizienter als mit hochintensivem, smart strukturiertem Krafttraining lassen sich sichtbaren Ergebnisse nicht erzielen. Die Gründe dafür: ein hoher Nachbrenneffekt dank maximaler Intensität. Zudem erhältst du mit unseren Fett-weg-Workouts deine wertvolle Muskelmasse. Genau das wirkt sich unterm Strich auf deinem Grundumsatz aus. Noch ein Pluspunkt: Die im Plan verwendeten High-Intensity-Workouts fordern deinen gesamten Körper statt nur einzelne Muskelgruppen. Klingt nahezu unschlagbar, oder? Zur Umsetzung brauchst du neben deinem eigenen Körpergewicht lediglich zwei im Gewicht verstellbare Kurzhanteln sowie eine stabile Hantelbank. In den Wochen 1-4 warten insgesamt 4 Workouts auf dich: 2 verschiedene Ganzkörper-Einheiten und eine schweißtreibende Turbo-Session. Gemeinsam habe alle dieser Workouts, dass die darin vorgesehenen Übungen primär die großen Muskelgruppen deines Körpers fordern. In Gesäß-, Bein- und Rückenmuskulatur liegt schließlich das größte Fettverbrennungs-Potenzial. Während in den Ganzkörper-Workouts alternierende Sätze anstehen, kommt in der Turbo-Session eine pausenlose Dauer-Belastung auf dich zu, die jedoch deutlich kürzer ausfällt. Und keine Sorge – auch dieses Training wirst du schaffen. In den Wochen 5 bis 8 steigt die Schlagzahl durch eine zusätzliche Einheit pro Woche, eine neue Methode und reihenweise neue Übungen. Diese neuen Reize wirst du garantiert spüren und dank der willkommenen Abwechslung bis zum Ende dabei bleiben – garantiert! Ein smartes Workout-Programm, das voll auf Fatburning ausgelegt ist, bringt dir die schnellsten Fatburning-Resultate. Wir haben alle Parameter auf dieses Ziel justiert. Das Ergebnis: unser stärkster Fettverbrennungs-Plan aller Zeiten. Also, nichts wie rein ins Training und dann weg mit dem Speck! mehr Infos nur 14,90 € Du willst mehr? Hier gibt's alle Pläne Premium-Angebot Personal Coaching buchen! Du willst Muskeln aufbauen oder rundum fitter werden? Unsere Top-Trainer schreiben dir einen maßgeschneiderten Trainings- und/oder Ernährungsplan. Jetzt starten Du bist bereits Kunde? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.