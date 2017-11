Diese Übungen helfen bei einer Trichterbrust

Diesen Effekt können Sie durch den sogenannten Tony-Blauer-Test leicht nachvollziehen. Bitten Sie einen Kumpel, sich gegenüber von Ihnen aufzustellen. Legen Sie ihm dann mit ausgestrecktem Arm eine Hand auf die Schulter. Ihr Buddy soll nun versuchen, Ihren Arm zu beugen, indem er Druck auf das Ellbogengelenk gibt. Wahrscheinlich wird er dies nur schwer, wenn überhaupt, schaffen. Wiederholen Sie den Test, legen Sie dabei aber den Kopf in den Nacken. Ihr Kumpel wird Ihren Arm locker beugen können. „Diesen Effekt nennt man neuronale Hemmung. Er tritt auch dann auf, wenn die Brustwirbelsäule verkürzt ist oder man im Hohlkreuz steht“, so der Personal Trainer. Heißt: Sie können mit einer Trichterbrust gar nicht die Kraft aufbauen, die sie eigentlich hätten, um ein effektives Hantelworkout durchzuziehen.

Eine schlechte Haltung, die sich durch langes Sitzen verstärkt, kann die Kurzatmigkeit verschlimmern. Übrigens sind Männer mit einer Trichterbrust auch keine guten Kraftsportler, da es ihnen an der notwendigen Stabilität fehlt. „Sobald der Körper merkt, dass er nicht stabil steht, reduziert er seine Kraft“, erläutert Pieniak. „Auf diese Weise schützt er sich vor ausladenden Bewegungen, die in dieser Haltung schief gehen würden.“

Menschen mit Trichterbrust schaffen es nur, in den Brustkorb zu atmen – und nicht in den Bauch. Da die Muskulatur im Brustkorb im Gegensatz zu den Bauchmuskeln nicht zu den ausdauernden Muskeln gehört, verkrampft das Zwerchfell leicht – ein weiterer Grund, warum sich die Brust nach innen zieht.

Der Grund: Wird nur in den Brustkorb „gehechelt“, was gerade in stressigen Situationen schnell passiert, können sich die Beschwerden verstärken. Klar kann es helfen, an einem Stehpult zu arbeiten. Aber: „Wer in einer schlechten Position steht und dann noch 8 Stunden lang die Arme nach vorn nimmt, verstärkt die Fehlhaltung.“ Darum gilt es durch gezieltes Training daran zu arbeiten, die Brust auszugleichen und wieder besser dazustehen.

„Am besten sitzen Männer mit einer Trichterbrust so wenig wie möglich“, sagt Pieniak. Das ist natürlich in den meisten Berufen unrealistisch. „Aber zumindest sollten Betroffene so oft wie möglich versuchen, bewusst in den Bauch zu atmen“, rät der Fachmann.

Positionieren Sie einen Doppelball unter der Brustwirbelsäule. Oder eine Socke, in die Sie vorab 2 Tennisbälle gesteckt haben. Diese(r) sollten rechts und links neben der Wirbelsäule, aber nicht direkt auf ihr liegen. Bringen Sie die Hände in den Nacken und lassen Sie die Ellbogen nach oben zeigen. Rollen Sie langsam von schmerzhaftem Punkt zu schmerzhaftem Punkt. Dort bleiben Sie, bis sich diese auflösen.

Der Doppelball überrollt Verspannungen in der Brustwirbelsäule © Men's Health

Im Anschluss steht die Brustbein-Mobilisation an. Stellen Sie sich dazu zunächst vor eine Wand und legen Sie sich einen Tunaball (oder einen ähnlich weichen Ball) aufs Brustbein. Der Ball klemmt zwischen Ihrer Brust und der Wand, ohne herunterzufallen, dazu lehnen Sie sich leicht nach vorn. Führen Sie nur minimale rollende Auf- und Abbewegungen aus und halten Sie an schmerzhaften Stellen inne. Wichtig ist, dass Sie bei der Übung tief atmen.

„Dieser Bewegungsablauf mag wiedersinnig erscheinen, weil weiterer Druck auf die bereits eingesunkene Stelle ausgeübt wird, aber das ist die einzige Chance, um die Verbindung vom Brustbein zum Rippenknorpel freizubekommen. Und das ist für mehr Mobilität im Brustkorb entscheidend“, so Pieniak. Wiederholen Sie den Ablauf 2 Minuten lang und führen Sie ihn nach einigen Tagen auf dem Boden aus, um den Druck zu verstärken.

Danach ist eine Mobilisation des Bauches an der Reihe. Idealerweise haben Sie 2 Stunden vor dem Training nichts gegessen und kurz vorher darauf verzichtet, einen Liter Wasser auf Ex zu trinken. Denn nun legen Sie sich bäuchlings auf einen Pilates-Ball und rollen langsam über den kompletten Bauch, von oben nach unten und von Seite zu Seite. Dabei atmen Sie so ruhig und tief wie möglich. Wiederholen Sie den Ablauf 4 Minuten und versuchen Sie so viel Gewicht wie Sie aushalten können auf den Ball abzugeben.

2. Schritt gegen eine Trichterbrust: Die Atmung verbessern

Führen Sie noch einmal die Eingangsübung aus. Legen Sie sich dazu auf den Rücken und die Hände auf den Brustkorb. Öffnen sich die Rippen beim Einatmen etwas mehr als noch vor den Mobilisations-Übungen? Ein wenig sollten Sie die Veränderung auf jeden Fall merken. Nun verwandelt sich der Test in eine echte Übung, die Sie 6-mal in 3 Sätzen wiederholen: Atmen Sie 3 Sekunden lang so tief Sie können ein, halten Sie die Luft für 3 Sekunden an und atmen Sie 6 Sekunden lang aus. „Dieser Ablauf trainiert die Atemmuskulatur und mobilisiert den Brustkorb“, erklärt der Experte. Glauben Sie bitte nicht, dass Sie hierbei entspannen können, atmen kann sehr anstrengend sein!

Jetzt ist die für Männer mit Trichterbrust wichtigste Übung an der Reihe: Die Dehnung des Zwerchfells. Bleiben Sie dazu in der Rückenlage. Führen Sie die Arme zurück und hinter den Kopf. Legen Sie die Hände ineinander. Stellen Sie die Füße in einem bequemen Abstand auf und heben Sie das Becken maximal an. Atmen Sie nun so tief wie möglich ein und so tief wie Sie können aus. Halten Sie dann die Luft an und legen Sie dabei das Gesäß wieder auf dem Boden ab. Versuchen Sie so lange wie möglich nicht zu atmen, ohne dabei in Stress zu geraten. Die Bauchmuskeln bleiben die ganze Zeit über locker. Beim nächsten Einatmen lösen Sie die Position auf und wiederholen die Übung 4-mal.

„Wird die Lunge leergepumpt, entsteht ein innerer Sog am Zwerchfell, der es in die Länge zieht. Durch die ausgestreckten Arme und das wieder abgesenkte Becken verstärkt sich diese Streckung – perfekt, um die Verspannung im Zwerchfell zu lindern“, sagt Pieniak. Achten Sie darauf, wirklich komplett auszuatmen. Können Sie noch reden, ist ein Rest Atemluft vorhanden, der den Dehnungseffekt verpuffen lässt.

3. Schritt gegen eine Trichterbrust: Krafttraining

Beginnen Sie direkt im Anschluss an die Atemübungen mit dem Krafttraining, um die gerade erreichte Weite im Brustkorb komplett nutzen zu können. Für jede der 5 Übungen, die auf den oberen Rücken, die Brust und die Schultern abzielen gilt: Atmen Sie in den Brustkorb ein und schieben Sie ihn so weit wie möglich nach vorn, um in eine gerade Linie zu kommen.

Am besten trainieren Sie vor einem Spiegel. Denn: „Sobald Sie beispielsweise bei einer Front-Kniebeuge in die alte Trichterbrust-Position zurückfällen, verstärkt die Front-Kniebeuge diese und Sie werden gut darin, eine Trichterbrust zu halten“, erläutert der Bewegungstherapeut. Und das will ja keiner...