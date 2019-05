Pull-Ups für Zuhause: Wie Sie mit einer Klimmzugstange den gesamten Oberkörper trainieren

Im Studio finden Sie Racks, Stangen und Klimmzug-Maschinen mit Unterstützung bzw. Gegengewichten. Für zu Hause werden Geräte angeboten, die Sie an der Wand, im Türrahmen (zum Einklemmen oder Einhängen) oder an der Decke befestigen können. Fürs Training draußen eignen sich Klimmzugstangen an Kinderspielplätzen.

Profi Klimmzugstange von Maxxus zur Wandmontage zur Wandmontage © Hersteller

Was sind die besten Übungen mit der Klimmzugstange?

So trainieren Sie Ihre Kraft mit der Klimmzugstange (3 Varianten für jedes Trainingsniveau):

Klimmzug im Untergriff

Der klassische Klimmzug eignet sich auch für Einsteiger, da er am einfachsten ist: Greifen Sie die Klimmzugstange im Kamm- bzw. Untergriff (die Handinnenflächen zeigen zu Ihnen) und etwas mehr als schulterbreit. Ziehen Sie nun den Oberkörper langsam nach oben, bis das Kinn etwas über die Stange ragt, langsam wieder absenken. Je weiter auseinander Ihre Hände die Stange greifen, desto mehr arbeitet der Rücken, je näher zusammen (enger Klimmzug), desto stärker werden die Arme (vor allem der Bizeps) beansprucht. Absolvieren Sie nur so viele Wiederholungen, wie Sie sauber schaffen, davon mit je einer Minute Pause drei Sätze. Dreimal pro Woche trainieren reicht für Einsteiger. Sie schaffen keinen einzigen Klimmzug? Nehmen Sie ein elastisches Fitnessband oder Widerstandsband, das Sie an die Stange hängen. Dort können Sie Ihre Füße oder Knie einhängen und so Ihr Zuggewicht bis zu 30 Kilo (je nach Band) entlasten. Sie wollen 20 Wiederholungen des Übungsklassikers schaffen? Hier geht’s zum Trainingsplan: So schaffen Sie 20 weite Klimmzüge.

Klimmzug im Obergriff

Etwas schwieriger wird die Übung, wenn Sie die Stange im Rist- bzw. Obergriff (Handinnenflächen zeigen nach vorne) umfassen. Sie können weniger Hebelkraft einsetzen und brauchen daher mehr Körpereinsatz, um sich hochzuziehen. Diese Variante stärkt den Rücken noch intensiver als der Klassiker. Üben Sie auch hier die maximal mögliche Anzahl, eine Minute Pause, drei Sätze, 3- bis 4-Mal pro Woche – Sie können natürlich auch abwechselnd im Ober- und Untergriff üben. Zu schwierig?: Starten Sie den Klimmzug im Liegen.

Archer-Klimmzug

Eine sehr lässige Klimmzugvariante für Profis: Greifen Sie die Klimmzugstange weit und ziehen Sie sich abwechselnd zur linken und dann zur rechten Hand nach oben. Diese Übung trainiert auch die schrägen und gerade Bauchmuskeln hervorragend mit, ist sehr anspruchsvoll und die Vorstufe zu einarmigen Klimmzügen.