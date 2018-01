Muskelaufbau-Trainingsplan: Mehr Muskeln und weniger Fett in 8 Wochen

Was brauchen Sie? Ein Hantel-Set? Professionelle Hilfe? Holen Sie sich beides. Für Anfänger am einfachsten: im Fitness-Studio anmelden. Dort können Sie an Maschinen oder mit Hanteln gezielter Muskeln (Oberkörper, Bizeps, Trizeps, Rückenmuskulatur, etc.) aufbauen als mit Übungen mit dem eigenen Körpergewicht. Insbesondere Einsteiger sollten sich beim Trainingsplan Hilfe von Experten holen. Vor allem, wenn Sie beruflich viel unterwegs sind oder sich allein nicht aufraffen können, ins Fitnessstudio zu gehen, ist es praktisch, wenn ein ausgebildeter Coach Ihnen zur Seite steht. Da das Training von einem Profi auf Ihre konkreten Ziele zugeschnitten wird, ist es besonders effektiv. Und natürlich sind Sie nicht auf immer und ewig mit dem Coach verbandelt. 2 bis 3 Termine können Ihnen schon ganz neue Anreize für Ihr Training liefern. Ein Trainer beispielsweise im Fitness-Studio sollte in einem Einführungsgespräch erfragen, welche Verletzungen Sie in der Vergangenheit hatten und ob aktuell Beschwerden vorliegen. Das ist nicht nur die Voraussetzung für einen optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Trainingsplan, sondern auch notwendig, um Überbelastungen und Verletzungen zu vermeiden. Sie haben bereits Trainingserfahrung und der Weg ins Fitnessstudio ist weit und kostet viel Zeit? Ein paar Hanteln, Tubes (Gummizugbänder) oder ein Schlingentrainer passen in jede Wohnung. Fortgeschrittene und Profis können also auch zuhause trainieren.

Unbedingt! Denn mit Krafttraining und Regeneration allein ist es nicht getan. Für effektiven Muskelaufbau muss auch die Ernährung stimmen. Denn um zu wachsen brauchen Ihre Muskeln die richtigen Nährstoffe. Heißt im Klartext: Nur in Kombination mit der richtigen Ernährungsstrategie können Sie das Muskelwachstum optimal beschleunigen. Was und wie oft muss ich essen, um den Muskelaufbau zu fördern? In welchen Lebensmitteln steckt besonders viel Eiweiß?

Erholungs- und Pausenzeiten sind genauso wichtig wie das Muskelaufbautraining. Ihre Muskeln müssen regenerieren, Nährstoffe müssen aufgefüllt und die Rückstande der Energieverbrennung in Ihren Zellen abtransportiert werden. Plus: In der Erholungsphase wächst Ihr Muskel. Daher sollten Sie nach jedem Workout den belasteten Muskeln mindestens 24 bis 72 Stunden Ruhe gönnen. Wer zu früh wieder zu den Hanteln greift, wird nach und nach schwächer. Die genaue Dauer hängt vor allem von der Intensität des Trainings ab. Das heißt aber nicht, dass Sie nach jedem Workout 72 Stunden pausieren müssen. Dieser Richtwert gilt natürlich nur für die Muskelgruppen, die Sie im letzten Training beansprucht haben. Wenn Sie montags Brust, Schultern, Trizeps trainieren, können Sie am Dienstag gleich mit Beintraining weitermachen und am Mittwoch Rücken und Bizeps fordern.

Jannis' Vorher-Nachher-Vergleich: In 8 Wochen mehr Muskeln und weniger Fett © Marcus Vogel / Walter Fey

Muskelaufbau-Trainingsplan im 8-Wochen-Selbstversuch

Jannis (22) hing lange irgendwo zwischen Wampe und Waschbrett fest: für 8 Wochen stellten wir sein Training um. Jannis berichtet und gibt Tipps, wie er so zu weniger Fett und mehr Muskeln kam:

Fatburning durch Training im 2er-Split

Woche 1 bis 5: insgesamt 3 Workouts pro Woche im 2er-Split für den Ober- und Unterkörper - die gesamte Muskulatur ist also mit 2 Trainingseinheitenabgedeckt.

"Bisher habe ich jeder Körperpartie eine gesonderte Einheit gewidmet. Coach Nico verordnet mir ganze 2 Einheiten, die ich wechselweise absolvieren soll, um den Fokus auf die großen Muskelgruppen zu legen. Für mich klingt das jedoch eher nach zu wenig Abwechslung. Kommen da nicht einige Muskeln zu kurz, beispielsweise die Arme?"

Bei jeder Übungs-Kombi zuerst 8 langsame Wiederholungen (je 4 Sekunden), direkt anschließend 8 schnelle Wiederholungen (je 2 Sekunden), pro Kombi 4 Sätze.

"So wird jeder Satz zu einer Art Reduktionssatz, bei dem ich mit 48 Sekunden Muskelspannung je Satz im Muskelaufbau-Bereich bleibe."

Satzpause: jeweils 60 Sekunden. Bei den Übungs-Kombis für den Oberkörper ist für jede wichtige Muskelgruppe mindestens eine Übung dabei, von Langhantel-Bankdrücken über Kurzhantel-Rudern bis zum Frontziehen mit der SZ-Stange — alles in allem 10 unterschiedliche Übungen.

40 Minuten Training – tagelang Muskelkater

"Kann jemand meinen fiesen Kater verscheuchen? Das erste Workout verfolgt mich noch tagelang. Am schlimmsten hat es die Schultern erwischt, die nicht nur beim Seitheben brennen, sondern auch beim Bankdrücken oder Rudern permanent mitarbeiten müssen."

Auch für den Unterkörper gibt es eine Handvoll deftiger Kombis, vom Kurzhantel-Kreuzheben mit gestreckten Beinen über Langhantel-Kniebeugen bis hin zum Farmer’s Walk mit Kurzhanteln.

"So wie das Oberkörper-Training dauert auch dieses Workout nur knapp 40 Minuten, es passt also in meine Mittagspause. Danach könnte ich einen Mittagsschlaf gebrauchen. Aber dazu müsste ich erst mal diese verdammten Treppen hochkommen."

Beim Sprinttraining heißt es 8-mal 100 Meter Vollgas geben. Nach jedem Sprint locker an den Start zurückschlendern, um dann direkt zum nächsten Lauf anzusetzen.

"Die ersten 5 Sprints sind für mich kein Thema, doch dann breche ich ein. Zum Glück feuert mich eine Kollegin an – das motiviert mich, auch beim 8. Lauf noch mal alles zu geben. Zumindest gefühlt alles."

Ernährungsstrategie: Mit Paleo zu weniger Körperfett

Paleo für Athleten, diesem Prinzip folgt die Ernährung. Ab sofort setzt sich der Speiseplan darum aus je einer tierischen Eiweißquelle und stärkearmem Gemüse zusammen. Bei der Steinzeit-Ernährung ist es entscheidend, vielseitig zu speisen.

"Ich wechsele zwischen diversen Fisch-, Fleisch- und Gemüsesorten hin und her. Eier gehen ebenfalls. Mittags genial: Die Meal-Prepper von Fittaste (www.fittaste.com) liefern für bis zu 7 Tage fertige (auch paleokompatible) Fitness- Mahlzeiten frei Haus. Nach dem Mittagstraining feuere ich also das Essen in die Mikrowelle, springe unter die Dusche und snacke am Arbeitsplatz. Dieser Turbo-Ablauf wird für mich schnell zur Routine."

Durchhalten ist die Devise

Woche 6 bis 8: 4 Trainingstage pro Woche, je 2 Workouts im 2er-Split für Ober- und Unterkörper.

"Es wird ernst! Warum ich mich über (noch) mehr Training freue? Da muss ich nur in den Spiegel schauen: weniger Bauchfett! Die Körperfett-Messung spricht dieselbe Sprache: nur noch 13 statt 18 Prozent. Zudem zeichnen sich meine Muckis deutlicher ab, vor allem an den Schultern und den Oberschenkeln. Erfolgsmodus!"

Das Workout zum Wachwerden am Morgen: 4 Sätze, je 6 Wiederholungen, je 2 Minuten Satzpause. Das Workout am Abend: 4 Sätze, je 15 Wiederholungen, kurze Satzpausen von je nur 30 Sekunden. Am Morgen warten 5 Übungen für den Oberkörper, unter anderem Trizepsstrecken im Liegen, Schrägbankdrücken mit Kurzhanteln und Klimmzüge mit Zusatzgewicht.

"Wahrlich kein Zuckerschlecken, eine Kraftprobe schon so früh am Tag. Nach einiger Zeit habe ich raus, was vorm schweren Workout das perfekte Frühstück ist: selbst- geklöppelte Rinderhackbällchen mit Pinienkernen und einer roten Paprika dazu. Mit vollem Krafttank ziehe ich an der Klimmzugstange 10 Kilo Zusatzgewicht hoch."

Das abendliche Programm für den Oberkörper enthält unter anderem diese Übungen: Trizepsstrecken im Stehen, Konzentrations-Curls und Schulterdrücken mit Langhantel.

"Ich habe das Gefühl, dass meine Arme gleich platzen. 15 Wiederholungen sorgen für einen Mega- Pump. Nun steht auch fest: Selbst mit einem 2er-Split vernachlässige ich Bizeps und Trizeps keineswegs."

