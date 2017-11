Diabetes: 6 Vorsorge-Tipps gegen die Zuckerkrankheit

Industriell verarbeitete Getreideprodukte enthalten eine große Menge an kurzkettigen Kohlenhydraten, die schnell in den Blutkreislauf gelangen. Vollkornbrot hat hingegen viele Ballaststoffe, also langkettige Kohlenhydrate , die für eine längere Verweildauer der Nahrung in Magen und Darm sorgen und die Kohlenhydrataufnahme verlangsamen. Der Blutzuckerspiegel steigt nur gemächlich an.

4. Stress reduzieren, um Adrenalin in Schach zu halten

Stress löst in der Nebennierenrinde die Ausschüttung der Hormone Adrenalin und Noradrenalin aus. Das führt zur vermehrten Freisetzung von Glucose aus den Kohlenhydratspeichern des Körpers. Bei Personen mit gestörter Glucosetoleranz kommt es in der Folge zu einem erhöhten Blutzuckerspiegel. Nur vollkommen gesunde Menschen schaffen es, auf die Blutzuckerschwemme mit einer vermehrten Aufnahme in die Muskelzellen zu reagieren.

5. Sport treiben, um Blutzuckerschwemmen abzubauen

Mit 150 Minuten Sport pro Woche – 30 Minuten an 5 Tagen – laufen Sie dem Zucker davon. Muskelarbeit regt die Zellen an, Glucose aus dem Blut aufzunehmen. Selbst bei Menschen, die bereits an Diabetes leiden, kann mit ausreichend Bewegung eine Erhöhung der Insulinempfindlichkeit erreicht werden.

>>> So wirkt Sport gegen Diabetes

6. Zigaretten entsagen, um Insulinempfindlichkeit nicht zu senken

Rauchen erhöht das Risiko für Typ 2 um 44 Prozent! Nikotin und andere Inhaltsstoffe senken die Insulinempfindlichkeit. Machen Sie Schluss damit!

Fazit: Wenn Sie diese 6 Tipps befolgen, senken Sie nicht nur signifikant Ihr persönliches Diabetes Typ 2-Risiko. Sie minimieren auch die Gefahr, an Krebs zu erkranken. Sie steigern zudem Ihr Potenz und Ihre Ausdauerleistung. Worauf warten Sie also noch, starten Sie gleich heute in ein gesünderes Leben!