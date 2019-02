Trend unilaterales Training: So macht Sie einseitiges Training rundum fit

Im aufrechten Stand eine Kugelhantel in der rechten Hand auf Schulterhöhe halten. Brust rausstrecken, Oberkörper gerade lassen. In dieser Körperhaltung kontrolliert vorwärtslaufen. Eine Pause von 2 Sekunden einlegen, dann zurück.

Kurz- und Kugelhantel sind Ihnen auf Dauer zu öde? Dann hätten hier einige Optionen für das nächste Level: Wenn Sie sich mit unilateralem Training bereits auskennen, sollten Sie auch mal mit anderen Gewichten arbeiten. Unser Tipp: Lang- oder SZ-Hanteln. Die sind in der Regel nicht nur schwerer, auf Grund der längeren Stangen ist es auch schwerer, die Balance zu halten.

A. Sie beginnen im aufrechten Stand, einen Schritt von einer Hantelbank entfernt. Den Spann des linken Fußes legen Sie auf der Bank ab. Der rechte Fuß ruht auf einer Gewichtsscheibe. In den Händen halten Sie jeweils eine Kurzhantel an langen Armen neben den Oberschenkeln.

B. Das Gewicht explosiv nach oben drücken. Die Beine geben Stabilität. Kurz halten, dann den Arm senken und in die Startposition zurückkehren.

X-Plank-Rudern © Giacamo Fortunato

5. X-Plank-Rudern

A. Sie beginnen auf der Hantelbank: linkes Bein mit Knie und Zehenspitzen auf der Bank, das rechte nach hinten gestreckt, rechte Hand an der Kante zum Abstützen, in der linken eine Kurzhantel, die Sie im Hammergriff am langen Arm auf Bankhöhe halten.

B. Linken Arm um 90 Grad anwinkeln, dabei die Hantel nach oben ziehen. Kontrolliert zurück zur Startposition.

Das Ziel: 4 Sätze, je 10 Wiederholungen pro Seite

Fazit: Einseitig statt eintönig

Unilaterales Training bietet viele Vorteile, stellt Ihren Körper aber auch vor neue Herausforderungen. Also, lassen Sie Ihr Ego besser zu Hause und beginnen Sie mit leichten Gewichten. Statt auf viele Kilos setzen Sie lieber auf eine saubere Ausführung der Übung, um Gleichgewicht und Stabilität optimal zu trainieren.