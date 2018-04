Entspannung und Training: Darum ist Yoga so effektiv für Männer

In den meisten Yoga-Positionen werden ganze Muskelgruppen gedehnt. Aus diesem Grund sind sie den meisten klassischen Stretching-Übungen überlegen. Es gibt kaum eine effektivere Methode, etwas für die Beweglichkeit zu tun. Jede Stellung halten Sie über mehrere tiefe Atemzüge, so werden die Muskeln werden längere Zeit dreidimensional auseinandergezogen. "Mit jedem Ausatmen können Sie die Dehnung schrittweise intensivieren. Das ist zwar anstrengend, aber auch hocheffektiv", sagt Coach Tan.

Yoga ist keine Wettkampfsportart. "Leistungs- und Konkurrenzdenken haben hier keinen Platz", so Broome. Es geht darum, Körper und Geist Schritt für Schritt in Einklang zu bringen und sich effektiv zu entspannen. Ob Sie diesen Zustand mit einem komplizierten Kopfstand oder mit einfachen Atemübungen erreichen, ist unwichtig. Ganz wichtig: beim Yoga sollten Sie sich wohlfühlen. Um die korrekte Ausführung der Asanas zu erlernen, empfiehlt es sich, einen Kurs zu belegen oder einen Trainer zu buchen. Wenn Sie wissen, wie es geht, können Sie auch allein im stillen Kämmerlein trainieren.

Yoga kann muskuläre Dysbalancen ausgleichen und leistungsfähiger machen © Luna Vandoorne / Shutterstock.com

Was aber haben Sie von der verbesserten Beweglichkeit? In jedem Fall betreiben Sie so gesundheitliche Altersvorsorge. Aus diesem Grund beteiligen sich auch viele Krankenkassen an den Kosten für Yoga-Kurse. Denn, egal, ob Sie im Büro oder auf dem Bau arbeiten: die beruflichen Tätigkeiten belasten den Körper meist einseitig. In der Folge verkürzt sich die Muskulatur und früher oder später büßen Sie an Beweglichkeit ein. Wer dagegen regelmäßig Yoga praktiziert, schöpft den größtmöglichen Bewegungsradius aus, kann diesen sogar erweitern.

Auch Kraftsportler profitieren — dank größerer Beweglichkeit holen sie mehr aus jeder Wiederholung heraus. Ein Beispiel: Die tiefe Kniebeuge spricht deutlich mehr Muskelfasern an als eine, die bereits im 90-Grad-Winkel in den Kniegelenken endet. Wer nicht ganz bis nach unten kommt, sollte dringend mal einen Abstecher ins Yoga-Studio machen. "Keine Sorge, wenn Sie nicht nach ein paar Stunden schon so flexibel wie der Trainer sind", sagt Tan. Der Lehrer macht das nämlich schon eine Weile länger als Sie. Probieren Sie, Schritt für Schritt Ihre persönliche Dehnfähigkeit auszuschöpfen. Geduld zahlt sich aus.

So nutzen Sie Yoga als Krafttraining

Sie denken, Yoga sei nicht anstrengend? Dann waren Sie wohl noch nie beim Vinyasa-Flow oder beim Power-Yoga! Doch nicht nur diese Varianten sind schweißtreibend. Ein Grund: "Sie arbeiten in Muskelketten. Im Gegensatz zum Bodybuilding finden keine isolierte Bewegung einzelner Muskeln statt. Stattdessen geht es um deren Zusammenspiel – die so genannte intermuskuläre Koordination", sagt Coach Tan. Das heutige Functional Training zielt auf dieselben Effekte wie die mehr als 2000 Jahre alte Yoga-Praxis ab. Die intramuskuläre Koordination bringt Sie zum Beispiel beim Squash schneller an den Ball oder beim Fußball rascher in den Strafraum. Tan: "Viele Asanas bilden darüber hinaus ein intensives isometrisches Training, indem die Muskeln den Körper in für ihn ungewohnten Positionen stabilisieren müssen." Das kennen Sie vielleicht vom Unterarmstütz. Mehr Kraft im ganzen Körper, vor allem in der Körpermitte, nehmen Sie also nebenbei auch noch mit.

Wie Sie mit Yoga Ihre Körperbeherrschung verbessern

Wahrscheinlich kennen Sie das Gefühl, wenn Sie beim Sport alles um sich herum vergessen. Der Alltag scheint plötzlich in einer anderen Galaxie stattzufinden. Grund: Sie fokussieren Ihre gesamte Aufmerksamkeit auf eine einzige Tätigkeit. Yoga intensiviert diesen Effekt. Tan: "Sie lernen, Atmung und Bewegung in Einklang zu bringen. In der Hektik des Alltags verlieren wir oft völlig das Gefühl für unsere Atmung." Beim klassischen Yoga geht man sogar so weit, dass die Körperhaltung die Atmung ermöglichen soll, nicht umgekehrt. In Indien sind daher 90-minütige Atemübungen vollkommen normal.

Keine Sorge, sie müssen keine 90-minütigen Sessions machen, um zu profitieren! Sehen Sie Ihren Atem eher als einen roten Faden, der die einzelnen Haltungen miteinander verbindet. Viele, die erstmals an einer Yoga-Stunde teilnehmen, entspannt es bereits, sich einfach bewusst auf ihre Atmung zu konzentrieren. Andere haben Probleme, sich darauf einzulassen. Doch es lohnt sich doppelt, weil ruhige, langsame Atembewegungen die entschleuningende Wirkung verstärken. So können Sie loslassen und quasi bereits an der Studiotür die Verantwortung an den Lehrer abgegeben.