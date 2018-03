Zinkhaltige Lebensmittel: Diese 10 Zinklieferanten stärken Immunsystem und Potenz

Platz 7 der zinkhaltigen Lebensmittel : Leinsamen

100 Gramm Leinsamen enthalten 5,5 Milligramm Zink

Zink steckt vor allem in tierischen Lebensmittel, zudem kann das Zink aus pflanzlichen Produkten vom Körper schlechter verwertet werden. Veganer, die komplett auf tierische Produkte verzichten, leiden daher nicht selten an einem Zinkmangel. Leinsamen sind für diese Ernährungsform deswegen gleich doppelt gut: Zum einen enthalten sie viel Zink und zum anderen liefern sie auch reichlich Eiweiß.

>>> Die 10 besten Pre-Workout-Snacks

Sie passen in jedes Müsli, Smoothie, Shake oder über den Salat. Aber Vorsicht: Leinsamen bringen Ihre Verdauung ordentlich in Schwung und können so eine abführende Wirkung haben. Trinken Sie immer ausreichend dazu, wenn Sie Leinsamen essen.