Bekannt wurde Kai Pflaume in den 1990er-Jahren als Moderator der Herzschmerz-Show "Nur die Liebe zählt". Bis heute moderiert der, in Halle an der Saale geborene, 56-Jährige unzählige TV-Sendungen wie "Wer weiß denn sowas?" oder "Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell". Neben seiner Arbeit für das Fernsehen produziert Kai den YouTube-Kanal "Ehrenpflaume", dem aktuell 701.000 Abonnenten folgen. Hier trifft er sich mit bekannten Personen, wie zum Beispiel dem Nationalfußballspieler Kai Havertz oder Influencer Sascha Huber. In seiner Freizeit steht Sport ganz oben auf seiner Liste. Beim "Wings for Life World Run" in München legte Pflaume locker 23,7 Kilometer zurück (unsere Autorin wurde bereits nach 10 Kilometern vom Catcher Car überholt) und Rennradtouren um die 90 Kilometer sind für Kai keine Seltenheit. Im Interview erklärt der Wahl-Münchner, was ihn antreibt.