Trockener Mund am Morgen? Das hilft wirklich

Ein trockener Mund kann unangenehm sein – vor allem nachts oder direkt nach dem Aufwachen. Viele Betroffene berichten über klebrige Schleimhäute, starken Durst oder Schwierigkeiten beim Schlucken. Doch hier kommt der entscheidende Punkt: Ein trockener Mund muss im Alter nicht zur Normalität werden.

Die eigentliche Ursache liegt häufig nicht beim Älterwerden, sondern woanders: Medikamente, Schlafprobleme oder bestimmte Erkrankungen können die Speichelproduktion beeinträchtigen und so zu chronischer Mundtrockenheit führen.

Was ist Mundtrockenheit überhaupt? Bei Mundtrockenheit – medizinisch auch Xerostomie genannt – produzieren die Speicheldrüsen nicht genügend Speichel, um Mund und Schleimhäute ausreichend feucht zu halten.

Wenn dein Körper dauerhaft nicht genug Speichel produziert, kann das deine Lebensqualität zusätzlich beeinträchtigen. Speichel ist wichtig fürs Kauen, Schlucken und Sprechen. Außerdem enthält er Kalzium und Phosphat, um die Zähne stark zu halten und Essensreste oder schädliche Keime wegzuspülen. Bleibt chronischer trockener Mund unbehandelt, kann das Risiko für Pilzinfektionen und Karies steigen.

Zum Glas Wasser zu greifen, ist meist der erste Schritt gegen trockenen Mund. Wenn du chronischen trockenen Mund jedoch wirklich loswerden willst, gibt es noch eine weitere Maßnahme für die Mundpflege, die du in Betracht ziehen solltest.

Warum Speichel so wichtig istSpeichel besteht zu rund 99 Prozent aus Wasser, enthält aber zusätzlich Mineralstoffe, Enzyme und antibakterielle Bestandteile. Fehlt dauerhaft ausreichend Speichel, steigt laut den National Institutes of Health (NIH) das Risiko für Karies, Zahnfleischprobleme, Mundgeruch, Pilzinfektionen und Schluckbeschwerden.

Die häufigsten Ursachen für trockenen Mund Um gegen den trockenen Mund am Morgen vorzugehen, musst du zunächst verstehen, was alles dahinterstecken kann. Das sind die häufigsten Gründe:

1. Zu wenig trinken "Bei vielen Menschen liegt das Problem schlicht daran, dass sie tagsüber nicht genug Wasser trinken", erklärt Matt Messina, DDS, Zahnmediziner und Associate Professor an der Ohio State University. Zu wenig trinken kann Mundtrockenheit begünstigen, da eine geringe Flüssigkeitsaufnahme zu Dehydrierung und trockenen Schleimhäuten führen kann. Besonders bei älteren Menschen ist das relevant, weil unzureichende Flüssigkeitsaufnahme häufig vorkommt. Eine Studie in Clinical Nutrition ESPEN zeigte zudem, dass "dry mouth" bei älteren Patienten ein häufiges Symptom ist

2. Medikamente Weitere Ursachen sind Rauchen und verschreibungspflichtige Medikamente, erklärt Dr. Messina. Tatsächlich können mehr als 600 Medikamente einen trockenen Mund verursachen. Dazu gehören unter anderem:

Blutdruckmedikamente

Antidepressiva

Medikamente gegen Blasenschwäche

Allergiemedikamente In manchen Fällen können auch Grunderkrankungen wie HIV/AIDS oder Diabetes die Speichelproduktion beeinträchtigen.

3. Mundatmung während des Schlafs Besonders nachts tritt Mundtrockenheit häufig durch Mundatmung auf. Diese kann ausgelöst werden durch:

Schlafapnoe

verstopfte Nase

Nasenscheidewand-Probleme

Atemwegsinfekte Wer nachts überwiegend durch den Mund atmet, trocknet die Schleimhäute deutlich stärker aus.

Typische Symptome bei trockenem Mund Das klassische Symptom ist das bekannte "Wattegefühl" im Mund. Laut NIH können zusätzlich folgende Beschwerden auftreten:

klebriges Mundgefühl

trockene oder rissige Lippen

Brennen im Mund

Mundgeruch

Probleme beim Sprechen oder Schlucken Was wirklich gegen Mundtrockenheit helfen kann Wie bei den meisten gesundheitlichen Problemen hängt die richtige Behandlung von der Ursache ab. Wenn ein Medikament die Speichelproduktion beeinflusst, solltest du mit deinem Arzt über eine Anpassung der Dosierung sprechen. Ist Schlafapnoe die Ursache für den trockenen Mund, solltest du die Grunderkrankung gemeinsam mit einem Arzt behandeln.

Dr. Messina empfiehlt als ersten Schritt, mehr Wasser zu trinken. Weitere schnelle Maßnahmen für tagsüber sind das Kauen von zuckerfreiem Kaugummi sowie der Verzicht auf Tabak, Alkohol und Koffein. Auch ein Luftbefeuchter im Schlafzimmer kann die Luftfeuchtigkeit erhöhen und trockenen Mund lindern.

Nachts kann eine nachhaltigere Lösung darin bestehen, eine alkoholfreie Mundspülung wie die von Biotene in die abendliche Zahnputzroutine einzubauen. Laut der American Academy of Oral Medicine (AAOM) kann eine solche Spülung den Mund beruhigen und die Zähne remineralisieren.

Welche Medikamente gegen Mundtrockenheit eingesetzt werden Wenn nichts hilft, solltest du mit deinem Zahnarzt über frei verkäufliche oder verschreibungspflichtige Behandlungen wie künstlichen Speichel sprechen.

Die AAOM empfiehlt bei schwereren Fällen außerdem eine gezielte medikamentöse Therapie. Aktuell gibt es zwei verschreibungspflichtige Medikamente (Pilocarpin und Cevimelin), die zur Behandlung von trockenem Mund im Zusammenhang mit anderen Erkrankungen oder Therapien zugelassen sind:

Pilocarpin

Cevimelin Diese regen die Speichelproduktion gezielt an.

FAQ: Trockener Mund nachts Ist Mundtrockenheit im Alter normal? Nein. Laut Fachkräften tritt sie zwar häufiger auf, wird aber meist durch andere Faktoren verursacht. Kann Stress Mundtrockenheit auslösen? Ja. Stress und Nervosität können die Speichelproduktion kurzfristig reduzieren. Wann sollte man mit Mundtrockenheit zum Arzt? Wenn die Beschwerden dauerhaft auftreten oder Probleme beim Essen, Schlucken oder Sprechen entstehen.