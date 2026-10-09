7 Herbstgerichte, die überraschend viel Protein liefern

Draußen wird es ungemütlich, auf dem Teller dafür umso besser: Kürbis, Pilze, Kartoffeln, cremige Pasta. Klingt erst einmal mehr nach Sofa als nach Muskelaufbau. Muss es aber nicht sein. Mit ein paar cleveren Protein-Upgrades wird aus Herbstküche ziemlich starkes Muskel-Futter und niemand muss dafür schon wieder Hähnchen mit Reis vorkochen.

Das Prinzip dahinter ist simpel: Lass Kürbis, Kartoffeln oder Pilze auf dem Teller und gib jedem Gericht einen Proteinanker. Hack, Linsen, Eier, Fisch, Quark oder Cottage Cheese machen aus Comfort Food eine Mahlzeit, die auch nach dem Training etwas zu bieten hat. Die Proteinangaben sind Näherungswerte und können je nach Produkt variieren.

1. Kürbis-Pasta mit Hack und Cottage Cheese Cremige Kürbis-Pasta hat normalerweise vor allem eine Mission: glücklich machen. Diese Variante kann nebenbei noch Protein.

Der Trick steckt in der Sauce. Pürierter Cottage Cheese macht sie cremig, ohne dass du dafür literweise Sahne brauchst. Mageres Hackfleisch legt beim Protein noch einmal ordentlich nach.

Rechnest du pro Portion mit 100 Gramm trockener Pasta, 100 Gramm magerem Hack und 150 Gramm Cottage Cheese, sind je nach Produkt sogar rund 45 bis 50 Gramm Protein drin. Kürbispüree, Knoblauch, Salbei und etwas Parmesan dazu, und niemand würde diesem Teller seine Makros ansehen.

2. Kürbis-Linsen-Suppe mit Skyr Suppe klingt nicht unbedingt nach Muskel-Mahlzeit. Rote Linsen ändern die Ausgangslage ziemlich schnell. Sie liefern pflanzliches Protein und Ballaststoffe, während Kürbis die typische Herbst-Süße mitbringt. Zum Schluss kommt ein ordentlicher Klecks Skyr obendrauf. Der sorgt für Frische und zusätzliches Eiweiß.

80 Gramm trockene rote Linsen plus 100 Gramm Skyr bringen eine Portion auf ungefähr 30 Gramm Protein. Den Skyr am besten erst beim Servieren dazugeben – so bleibt der Kontrast aus heißer Suppe und kühlem Topping erhalten.

3. Ofenkartoffel mit Kräuterquark und Räucherlachs Die Kartoffel spielt hier hauptsächlich den Lockvogel. Das meiste Protein liefern Quark und Lachs. Eine große Ofenkartoffel aufschneiden, mit Kräuterquark füllen und Räucherlachs darauflegen. Mit 150 Gramm Magerquark und 100 Gramm Räucherlachs bekommst du allein aus diesen beiden Zutaten bereits rund 35 bis 40 Gramm Protein.

Meerrettich, Zitrone und Feldsalat dazu und aus der unschuldigen Ofenkartoffel wird ein Abendessen, das mehr kann als satt.

4. Pilz-Risotto mit Erbsen und Parmesan Risotto ist warm, cremig und ziemlich perfekt für die Tage, an denen es draußen schon um 17 Uhr nach Feierabend aussieht. Proteinbombe? Eher nicht. Aber genau deshalb lohnt sich ein Upgrade.

Nimm für eine Portion etwa 80 Gramm Risottoreis, 150 Gramm Erbsen und 30 Gramm Parmesan. Zusammen bringen sie das Gericht auf rund 25 Gramm Protein. Gebratene Pilze, Thymian und schwarzer Pfeffer erledigen den Herbst-Part.

Extra-Trick: Püriere einen Teil der Erbsen und rühre sie unter. Macht das Risotto noch cremiger und erhöht den Erbsenanteil, ohne dass dein Abendessen nach Beilagengemüse aussieht.

5. Linsen-Bolognese mit Wurzelgemüse und Parmesan Kein Hack in der Bolognese? Deine Muskeln werden es verkraften. Linsen liefern Protein und Ballaststoffe, Pasta und Parmesan steuern zusätzlich Eiweiß bei. Möhren, Sellerie und Pastinake geben der Sauce mehr Tiefe und machen aus dem Pasta-Klassiker endgültig ein Herbstessen.

Mit etwa 80 Gramm trockenen Linsen, 80 Gramm Pasta und 20 Gramm Parmesan kannst du je nach Produkt deutlich über 30 Gramm Protein erreichen. Falls du beim zweiten Teller noch einmal Parmesan darüber reibst, nennen wir das einfach Progressive Overload.

6. Shakshuka mit weißen Bohnen und Mangold Eier in würziger Tomatensauce bringen bereits eine solide Proteinbasis mit. Weiße Bohnen machen daraus ein echtes Sattmacher-Essen, Mangold bringt saisonales Grün in die Pfanne und etwas Feta erledigt den Rest.

Mit 3 Eiern, etwa 120 Gramm abgetropften weißen Bohnen und 30 Gramm Feta landest du bei ungefähr 30 bis 35 Gramm Protein. Das Beste daran: Die ganze Nummer kommt in einer Pfanne auf den Tisch. Weniger Abwasch ist schließlich auch eine Form von Regeneration.

7. Herzhafter Haferauflauf mit Ei und Cottage Cheese Haferflocken morgens süß? Kann man machen. Im Herbst dürfen sie aber auch mit Pilzen, Ei und Cottage Cheese in den Ofen.

Aus 60 Gramm Haferflocken, 2 Eiern und 150 Gramm Cottage Cheese wird ein warmes Feierabendessen mit rund 35 bis 40 Gramm Protein. Pilze, Frühlingszwiebeln und etwas würziger Käse passen dazu, wenn du den Auflauf noch herzhafter willst. Vermutlich die gemütlichste Art, Haferflocken nach dem Training zu essen.

FAQ: Proteinreiche Herbstküche für Männer Wie viel Protein sollte eine Mahlzeit nach dem Krafttraining liefern? Eine starre Zahl gibt es nicht. Als praktische Orientierung werden häufig etwa 20 bis 40 Gramm hochwertiges Protein pro Mahlzeit genannt. Noch wichtiger ist allerdings, dass deine gesamte Proteinzufuhr über den Tag stimmt. Für aktive Menschen nennt die International Society of Sports Nutrition etwa 1,4 bis 2,0 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht und Tag als ausreichenden Bereich. Kann ich mit vegetarischen Herbstgerichten genug Protein aufnehmen? Ja. Linsen, Bohnen, Eier, Skyr, Quark, Cottage Cheese und andere Milchprodukte machen es ziemlich einfach, auch ohne Fleisch auf relevante Proteinmengen zu kommen. Bei einer überwiegend pflanzlichen Ernährung lohnt es sich, auf ausreichend Protein und abwechslungsreiche Proteinquellen über den Tag zu achten. Muss jede Mahlzeit proteinreich sein, wenn ich Muskeln aufbauen will? Nein. Dein Bizeps führt keine Strichliste über jeden einzelnen Teller. Für Muskelaufbau zählen vor allem regelmäßiges Krafttraining und ausreichend Protein über den gesamten Tag. Die Proteinzufuhr auf mehrere Mahlzeiten zu verteilen, kann eine praktische Strategie sein – wichtiger bleibt aber die Gesamtmenge.