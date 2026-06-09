Erdbeeren nach dem Workout: Deshalb greifen Sportler zu

Nach dem Training denken die meisten zuerst an Proteinshakes, Hähnchen oder Quark. Erdbeeren tauchen in dieser Liste meist nicht auf. Dabei liefern sie einige Nährstoffe und Pflanzenstoffe, die nach intensiven Einheiten interessant sein können.

Diese Nährstoffe machen Erdbeeren interessant Erdbeeren enthalten Vitamin C, Polyphenole und weitere sekundäre Pflanzenstoffe. Bereits 100 g liefern rund 58 mg Vitamin C bei nur etwa 32 kcal.

Diese Kombination macht Erdbeeren für aktive Menschen spannend. Die enthaltenen Pflanzenstoffe werden mit Prozessen in Verbindung gebracht, die nach körperlicher Belastung eine Rolle spielen.

Warum Erdbeeren plötzlich in der Fitness-Ernährung auftauchen Erdbeeren sind längst mehr als ein Dessert im Sommer. Als saisonales Lebensmittel landen sie immer häufiger in Smoothies, Bowls oder Post-Workout-Snacks.

Die Gründe dafür sind einfach: Sie sind leicht, erfrischend und liefern wichtige Nährstoffe, ohne schwer im Magen zu liegen – ideal nach intensiven Trainingseinheiten.

Regeneration nach dem Training – Was Beeren beitragen können Nach dem Training läuft dein Körper auf Hochtouren: Muskeln werden repariert und Zellen regenerieren sich.

Hier kommen Beeren wie Erdbeeren und Heidelbeeren ins Spiel. Ihre Inhaltsstoffe werden in der Forschung mit antioxidativen und entzündungsregulierenden Effekten in Verbindung gebracht.

Diese Prozesse spielen bei der Erholung und Anpassung nach körperlicher Belastung eine Rolle.

Das sagt die Forschung dazu Eine neuseeländische Studie untersuchte die Wirkung von Heidelbeeren auf Marker für oxidativen Stress und Regeneration nach intensiver Belastung.

Die Forscher:innen fanden Hinweise darauf, dass der regelmäßige Verzehr polyphenolreicher Beeren biologische Prozesse beeinflussen kann, die mit der Erholung nach dem Training zusammenhängen.

Auch wenn die Untersuchung Heidelbeeren analysierte, gelten Erdbeeren ebenfalls als relevante Quelle antioxidativer Pflanzenstoffe.

Für Sportler:innen liefern die Ergebnisse einen Hinweis darauf, dass polyphenolreiche Beeren Teil einer ausgewogenen Ernährung nach dem Training sein können.

So integrierst du Beeren in deinen Post-Workout-Snack Beeren wie Erdbeeren und Heidelbeeren lassen sich einfach in deine Ernährung einbauen. Besonders sinnvoll ist die Kombination mit Protein:

Im Smoothie mit Skyr

Als Topping auf Quark oder Joghurt

Mit Haferflocken und Proteinpulver So kombinierst du schnelle Nährstoffe mit Eiweiß – eine sinnvolle Kombination nach dem Training.

FAQ: Was du über Beeren als Gym-Snack wissen solltest Warum eignen sich Erdbeeren als Post-Workout-Snack? Erdbeeren liefern Vitamin C, Polyphenole und sekundäre Pflanzenstoffe, die mit Prozessen in Verbindung stehen, die bei der Regeneration eine Rolle spielen. Wie helfen Beeren bei der Erholung nach dem Training? Ihre Inhaltsstoffe können Prozesse wie oxidativen Stress und zelluläre Anpassung beeinflussen und werden mit biologischen Prozessen in Verbindung gebracht, die bei der Erholung nach Belastungen eine Rolle spielen. Was sagt die Wissenschaft über Beeren und Regeneration? Studien deuten darauf hin, dass Heidelbeeren und andere polyphenolreiche Beeren Entzündungsmarker sowie antioxidative Prozesse beeinflussen können. Diese Mechanismen werden mit der Regeneration nach intensiven Belastungen in Verbindung gebracht.