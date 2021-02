Gesunde Rezepte Schon eine Idee, was du heute kochen willst?

Leckere Rezeptideen für Sportler gibt es auf unserer Seite natürlich schon lange. Jetzt haben wir allerdings unserer (optisch etwas angestaubten) Rezeptdatenbank ein Makeover verpasst. Außerdem wurden neue, übersichtlichere Rezept-Kategorien geschaffen, die vor allem Fitness-Fans und Abnehmwillige begeistern werden. Du ernährst dich ketogen, Paleo-konform oder suchst eine gesunde Frühstücksidee für Sportler? Dann haben wir die passenden Rezepte für dich parat, die gesund, lecker und in den meisten Fällen auch super simpel zuzubereiten sind.

Übrigens: Zu allen neuen Rezept-Galerien wird es Zukunft auch ein kleines "Cookbook" als PDF zu kaufen geben. Darin findest du dann nicht nur die Rezepte aus dem jeweiligen Artikel, sondern auch noch 10 bis 15 weitere, wie zum Beispiel diese genialen Keto-Rezepte, schau mal hier:

Gesunde Abnehm-Rezepte

In unserer Rezept-Rubrik "Abnehmen" findest du leckere Rezeptideen, mit denen du gesund und vor allem mit viel Genuss abnimmst. Denn hungern ist keine Option: Wer abnehmen will, muss essen – allerdings das Richtige, wie zum Beispiel unsere

Alternativ kannst du dir natürlich auch die Rezepte aller Kategorien gesammelt anzeigen lassen, falls du keiner bestimmten Ernährungsform folgst. Unter allen Rezepten findest du zudem den Schwierigkeitsgrad, die Kochzeit, den Muskelaufbau-Faktor (mehr dazu weiter unten) und den "Abnehm-Faktor". Daran erkennst du kalorienarme Rezepte auf einen Blick.





Abnehm-Faktor 3 (alle drei Symbole sind pink) bedeutet, dass das Rezept weniger als 400 Kalorien pro Portion hat. Sind nur zwei der drei Symbole pink, steht das für den Abnehm-Faktor 2: Rezepte unter 500 Kalorien. Rezepte mit dem Abnehm-Faktor 3 haben immerhin noch weniger als 600 Kalorien.

Muskelaufbau-Rezepte mit viel Eiweiß

Eiweißreiche Rezepte sollten am besten täglich auf deinem Teller landen. Warum? Die Muskulatur benötigt das Protein zum Aufbau von Muskelfasern und zur Regeneration. Darüber hinaus sättigen eiweißreiche Lebensmittel, wie Fleisch, Eier oder Tofu sehr langanhaltend und beugen so Heißhunger vor. In der Kategorie "Muskelaufbau" kannst du nach "Eiweißreich" (Rezepte mit mehr als 35 Gramm Protein pro Portion) und "Proteinshakes" filtern. Inspiration gefällig?

Schweinefilet & Sweet Potato Fries Zartes Schweinefilet, knusprige Süßkartoffel-Pommes und ein leichter Dip: Das perfekte Trio für eine rundum gesunde Mahlzeit. Ulrike Holsten Schweinefilet & Sweet Potato Fries Zutaten für 1 Portion(en) 1 mittelgroße(s) Süßkartoffel(n)

1 EL Olivenöl

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer

1 Prise Paprikapulver

150 g Magerquark

0.25 Bund Schnittlauch

160 g Schweinefilet(s) Zubereitung Ofen auf 220 ° vorheizen. Süßkartoffel in ca. fingerdicke Stäbchen/ Chunks schneiden. In einer Schüssel mit der Hälfte des Olivenöls, Salz, Pfeffer und Paprikapulver vermengen. Auf ein Backpapier legen (nicht zu eng oder übereinander!) und für ca. 20-25 Minuten backen, einmal zwischendrin wenden. Magerquark mit Schnittlauch glattrühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Restliches Öl in einer Pfanne erhitzen, Schweinefilet in die heiße (!) Pfanne geben, Hitze reduzieren. Bei mittlerer Hitze rund 2-3 min von jeder Seite braten, je nach gewünschten Garpunkt, dann salzen und pfeffern. Schweinefilet, Pommes und Dip zusammen anrichten. Kalorien (kcal): 621

Fett: 18g

Eiweiß: 42g

Kohlenhydrate: 74g





Wie oben bereits erwähnt erscheint in der Rezeptdatenbank auch der "Muskelaufbau-Faktor" in Form von kleinen Hantel-Symbolen. Der von uns erstellte Faktor errechnet sich aus dem Gehalt an Proteinen pro Kalorien einer Portion und spiegelt so das optimale Verhältnis zwischen (wenigen) Kalorien und (hohem) Eiweißgehalt einer Hauptmahlzeit wieder.

Muskelaufbau-Faktor 1: gutes Eiweiß-Kalorien-Verhältnis

Muskelaufbau-Faktor 2: sehr gutes Eiweiß-Kalorien-Verhältnis

Muskelaufbau-Faktor 3: optimales Eiweiß-Kalorien-Verhältnis

Rezepte für jede Ernährungsform

Du möchtest ein veganes Rezept ausprobieren, leidest an einer Laktoseintoleranz oder lebst nach Paleo-Richtlinien? Dann schau direkt mal in unserer Kategorie "Ernährungsformen" vorbei, denn hier findest du leckere und gesunde Rezeptideen, die genau auf deine Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Rezepte für Frühstück und Snacks

Hinter dem letzten Reiter "Rezeptkategorien" wartet jede Menge Inspiration für die verschiedensten Mahlzeiten und Anlässe auf dich. Du kannst filtern nach:

Unsere Rezepte beweisen: Sich im Alltag ausgewogen und gesund zu ernähren, ist gar nicht so schwer. Ein leckeres Gericht braucht nämlich weder eine lange Zutatenliste, noch muss es kompliziert zuzubereiten sein. Plan deine Mahlzeiten am besten ein paar Tage vor und mach einen großen Wocheneinkauf, so sparst du Geld, Zeit und Kalorien, denn Spontankäufe aufgrund von Heißhunger-Flashs fallen weg.

Bring! macht es dir sogar noch einfacher, gesund zu kochen, denn mit der kostenlosen App kannst du dir mit wenigen Klicks übersichtliche, digitale Einkaufslisten erstellen. Daher findest du in der mobilen Ansicht unserer Rezeptdatenbank auch unter jedem Rezept das Bring!-Logo plus Hinweis "Zur Einkaufsliste".

So erleichtert dir Bring! das Einkaufen

Die Bedienung der Bring!-App ist super simpel: Du kannst verschiedene Einkaufslisten erstellen, die du nach Laden oder Anlass benennen und einzeln bestücken kannst. In diesen Listen fügst du dann entweder manuell Lebensmittel oder Waschpulver hinzu, oder du importierst Zutaten direkt aus (unseren) Rezepten – mit nur einem Klick. Im Bring!-Rezepte-Stream findest du täglich neue Inspiration, wenn du mal wieder nicht weißt, was du kochen sollst.



Die gespeicherten Lebensmittel und Produkte (inklusive Menge) werden in deiner Einkaufsliste in Form von großen, übersichtlichen Buttons angeordnet. Bei der Erstellung der Liste sind alle Buttons rot, sobald du beim Einkauf dann darauf klickst, wird es grün, zeitgleich automatisch aus der Einkaufsliste entfernt und als "zuletzt verwendet" darunter angezeigt.

Bring! Labs Die Bedienung der Bring!-App ist super simpel

Man kann seine Einkaufslisten übrigens auch mit dem Partner, der Familie oder der gesamten WG teilen. Du hast eine Zutat vergessen einzugeben und deine Freundin ist schon unterwegs zum Einkaufen? Kein Problem, füg einfach noch schnell etwas hinzu und die App aktualisiert die Liste sofort. Alternativ kannst du auch eine Nachricht an die Listen-Teilnehmer schreiben. Die kostenlose Bring!-App ist für iOS, Android, Google und Alexa verfügbar – hier kannst du sie runterladen.

Egal, ob du ein gesundes Rezept zum Abnehmen, ein eiweißreiches Gericht für den Muskelaufbau oder Pancakes für dein Frühstück suchst: In unserer neuen Rezeptdatenbank wirst du fündig! Wir wünschen dir viel Spaß beim Suchen, Kochen und Essen!