Kalorienarme Snacks: 10 Ideen für die Arbeit

Kalorienarme Snacks 10 gesunde Snackideen für den Arbeitstag

Ein Snack muss und sollte nichts Großes sein. Immerhin ist es "nur" eine Zwischenmahlzeit, um die Zeit zur nächsten großen Mahlzeit zu überbrücken und den kleinen Hunger zwischendurch zu stillen. Damit das auch funktioniert, solltest du nicht zu Schokolade, Müsliriegeln und Keksen greifen, sondern zu gesunden Snacks mit Sattmacher-Potential. Die liefern nicht nur Energie, sondern auch wichtige Vitamine und Mineralstoffe, die deine Konzentration fördern und die Denkleistung pushen – perfekt für den Arbeitsalltag.

Eiweiß und Ballaststoffe als gesunde Sattmacher

Die klassischen Zuckerbomben, wie Schokolade und Kekse, die fast jeder in seiner Schreibtischschublade bunkert, haben neben reichlich Kalorien nicht viel zu bieten. Die lassen deinen Insulinspiegel lediglich eine Runde Achterbahn fahren und legen damit den Grundstein für die nächste Heißhungerattacke. Neben Zucker enthalten die meisten ungesunden Snacks auch reichlich Fett.

Ein gesunder und kalorienarmer Snack sättigt nachhaltig und liefert deinem Körper mehr als nur eine schnelle Befriedigung. Eiweiß ist nicht nur Muskelfutter, sondern auch ein richtig guter Sattmacher. So schlägst du gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Das gleiche gilt auch für Ballaststoffe: Diese nahezu unverdaulichen Pflanzenfasern vergrößern im Magen ihr Volumen, sorgen so für ein lang anhaltendes Sättigungsgefühl und unterstützen gleichzeitig deine Verdauung.

10 Kalorienarme Snackideen für den Artbeitsalltag

Natürlich sollte ein Snack auch praktisch sein und in jede Schublade oder Tasche passen, sodass du ihn auch unterwegs essen kannst. Dass es zu herkömmlichen Snacks gesunde Alternativen gibt, beweisen die folgenden kalorienarmen Kandidaten.

1. Proteinreicher Snack: Beef Jerky

Fleisch ist ein idealer kalorienarmer Snack für zwischendurch. Getrocknet und in Streifen geschnitten wird aus saftigem Rindfleisch sogenanntes Beef Jerky, also Trockenfleisch, das sich handlich überall mit hinnehmen lässt. Der perfekte Snack während der Arbeit, wenn du deine Muskeln mit einer Portion Eiweiß versorgen willst. Gleichzeitig ist es kalorienarm und enthält extrem wenig Fett.

Bei der Qualität gehen die Angebote jedoch weit auseinander. Deshalb lohnt es sich, bei dem Trockenfleisch ruhig etwas tiefer in die Tasche zu greifen und Beef Jerky zu kaufen, das ohne Glutamat und andere Zusatzstoffe hergestellt wird.

Produkttipps: Ultra-zartes Bio Beef Jerky ohne Schnick-Schnack gibt es von Paleo to go. Oder du probierst dich durch die vier gesunden Beef Jerky Sorten von Grillido.

2. Knackiges Brainfood: Nüsse

Zwar schlagen Nüsse mit einer ordentlichen Ladung an Kalorien zu Buche, sind aber wertvolle Energielieferanten und eine gesunde Nervennahrung. Die Tüte Gummibärchen in deiner Schreibtisch- oder Wohnzimmerschublade solltest du also dringend gegen eine Tüte Nüsse austauschen.

Walnüsse, Cashews, Para- oder Haselnüsse sind definitiv der bessere und gesündere Snack, denn sie liefern dir gesunde Fette, Proteine und eine ganze Reihe an Mineralstoffen und Spurenelementen. Eine Handvoll am Tag zu snacken, ist ideal.

Übrigens: Auch Nussmus, wie zum Beispiel das crunchy Erdnussmus von bulk (natürlich ohne Zuckerzusatz), ist unglaublich gesund und eignet sich als gesunder Dip für Apfelspalten.

3. Gesunder Snack: Rohkost

Gemüse ist DER kalorienarme Snack schlechthin. Und ein paar Vitamine zwischendurch schaden nie. Rohkost wie Karotte, Paprika, Kohlrabi oder Gurken lassen sich kleingeschnitten mitnehmen und stillen den Hunger dank vieler Ballaststoffe. Daher sind Gemüsesticks der perfekte Snack, wenn du ein paar Kilo abnehmen willst.

Kein Plan, wie du das anstellen sollst? Wir schon! Lad dir einfach unseren erprobten 8-Wochen-Ernährungsplan herunter und iss dich schlank. Weitere geniale Snack-Ideen inklusive:

Wenn du das Gemüse nicht pur futtern willst, dann mix dir zu Hause noch einen kleinen Dip und nimm ihn mit zur Arbeit. Einfach Magerquark mit ein wenig Wasser glatt rühren, mit gehackter Petersilie oder Schnittlauch verfeinern, salzen, pfeffern und fertig ist dein DIY-Kräuterquark. Den kannst du dir natürlich auch kaufen wenn‘s mal schnell gehen muss. Leckere Alternative: Hummus – ob selbst gemacht oder gekauft.

4. Kalorienarmes Knabberzeug: Popcorn

Popcorn gibt es bei dir nur im Kino? Salziges Popcorn ist ein echt gesunder Snack, den du auch im Bürostuhl knabbern kannst. Der aufgeplatzte Puffmais enthält viele Ballaststoffe und ist sehr voluminös, wodurch Popcorn gut sättigt. Nicht zu vergessen: Ohne Zucker und Fett ist Popcorn kalorienarm und darf somit in unserer Liste der gesunden Snacks auf keinen Fall fehlen.

Produkttipp: Das Popcorn von Wildcorn enthält keinerlei Geschmacksverstärker und macht trotzdem süchtig. Probiere dich mal durch: Meersalz und schwarzer Pfeffer ist unser Favorit.

5. Eiweißbombe to go: gekochte Eiere

Eier stecken voller hochwertiger Proteine. Als Snack sorgt das Eiweiß für ein gutes Sättigungsgefühl und ist damit optimal geeignet, um den Hunger zwischendurch zu stillen. Deine Muskulatur freut sich außerdem über einen Nachschub an Aminosäuren. Hartgekochte Eier lassen sich zudem problemlos mitnehmen.

6. Fructosearmer Snack: Beeren

Obst ist eine gute Energiequelle und ein prima Snack für die Arbeit, allerdings solltest du es mit Vorsicht genießen. Denn viele Obstsorten enthalten reichlich Fructose – also (Frucht-) Zucker. Und der ist leider auch nicht gesünder als normaler Haushaltszucker. Warum? Das kannst du hier nachlesen. Dennoch gehört Obst täglich auf den Speiseplan. Am besten fructosearme Sorten, wie eine Portion Beeren.

7. Hüttenkäse

Hüttenkäse, auch als körniger Frischkäse oder Cottage Cheese bekannt, ist eine wahre Proteinbombe. Er ist außerdem kalorien- und fettarm und damit auch beim Abnehmen als gesunder Snack geeignet. Genau wie Joghurt und Quark lässt sich Hüttenkäse vielfältig zubereiten oder einfach nur pur aus der Packung löffeln. Das ist dir zu öde? 5 Ideen, wie Hüttenkäse richtig lecker schmeckt.

Yulia Davidovich / Shutterstock.com Hüttenkäse mit Beeren und Honig – das beste Snack-Trio

8. Schneller Energielieferant: Trockenobst

Trockenobst als kalorienarmen Snack zu bezeichnen, ist nicht ganz richtig. Doch obwohl getrocknete Aprikosen, Datteln & Co. relativ viele Kalorien und (Frucht)-Zucker enthalten, sind sie ein gesunder Snack für Zwischendurch. Dabei solltest du lediglich die Menge im Auge behalten und immer nur zwei bis drei Stücke naschen.

Und das nicht nur wegen der hohen Energiedichte: Trockenobst ist nämlich besonders reich an Ballaststoffen, die deine Verdauung ordentlich in Schwung bringen. Noch mehr gesunde Ballaststofflieferanten findest du hier.

9. Gesunde Sattmacher: Reiswaffeln

Reis gilt bei Sportlern als beliebter Kohlenhydratlieferant. Wie gut, dass du den in Form von Reiswaffeln auch zwischendurch snacken kannst. Diese sind extrem kalorienarm. Der einzige Haken: Sie schmecken pur wie Pappe und liefern kaum Vitamine und Mineralstoffe. Gegen den öden Geschmack kannst du jedoch etwas tun. Reiswaffeln eignen sich wunderbar, um sie mit Hüttenkäse, Nussmus oder Gemüse zu belegen.

10. Kalorienarmer Drink: Buttermilch

Buttermilch ist geschmacklich vielleicht erstmal ein wenig gewöhnungsbedürftig, doch die Nährwerte werden dich überzeugen: Reine Buttermilch – also ohne Frucht- und Zuckerzusatz – liefert nämlich lediglich 38 Kalorien pro 100 Milliliter, unter 1 Gramm Fett, 4 Gramm Carbs und 109 Milligramm Calcium.

Der lebenswichtige Mineralstoff hält vor allem deine Zähne und Knochen stabil und muss täglich über die Nahrung aufgenommen werden. Buttermilch enthält außerdem gesunde Milchsäurebakterien, die gut für deine Darmflora sind. Also gönn dir zwischendurch öfter mal ein Glas Buttermilch als flüssigen Sattmacher-Snack.

Ob Reiswaffel mit Erdnussmus oder eine Portion Beef Jerky: Mit unseren gesunden Snackideen hat Heißhunger keine Chance. So überbrückst du die Zeit bis zur nächsten Hauptmahlzeit locker.

