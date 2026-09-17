Kalorienarme Snacks: 10 Ideen für die Arbeit

Du sitzt im Büro, der Magen knurrt, aber bis zum Mittagessen dauert es noch. Genau in solchen Momenten entscheidet sich, ob du zu Schokolade greifst oder für dich sorgst, indem du deinem Körper wirklich etwas Gutes tust. Selfcare bedeutet hier natürlich nicht, dass du dir etwas verbieten, oder strenge Regeln befolgen sollst, sondern es bedeutet, deine Snacks klug zu wählen, sodass sie dir Energie und Nährstoffe liefern, anstatt dich nur noch müder zu machen. Denn was du in diesen Momenten isst, beeinflusst nicht nur dein Energielevel für die nächsten Stunden, sondern langfristig auch deine Gesundheit, deine Konzentration und sogar deine Stimmung.

Snacks sind nämlich nicht das Problem – im Gegenteil. Richtig gewählt helfen sie dir, deine Energie konstant zu halten, Heißhunger zu vermeiden und deine Leistung über den Tag zu stabilisieren. Hier erfährst du, wie du entspannter durch lange Meetings oder stressige To-do-Listen zu kommst und welche Optionen im Büro wirklich funktionieren.

Warum viele Snacks dich eher müde machen Die klassischen Zuckerbomben, wie Schokolade und Kekse, die fast jeder in seiner Schreibtischschublade bunkert, haben neben reichlich Kalorien nicht viel zu bieten. Sie lassen laut Studien deinen Insulinspiegel aufgrund der einfachen Kohlenhydrate lediglich eine Runde Achterbahn fahren und legen damit den Grundstein für die nächste Heißhungerattacke. Die Folge:

erneuter Hunger

Konzentrationsprobleme

das typische Nachmittagstief Studien zeigen zudem, dass ein hoher Zuckerkonsum langfristig mit Übergewicht, Typ-2-Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen zusammenhängt. Kurz gesagt: Du bekommst kurzfristig Energie, zahlst aber schnell den Preis dafür.

Studie: "Sugar Rush" ist ein MythosEine Meta-Analyse von Mantantzis et al. (2019), veröffentlicht in Neuroscience & Biobehavioral Reviews, räumt mit dem Mythos des "Sugar Rush" auf. Die Forschenden werteten 31 Studien mit über 1.200 Teilnehmenden aus.



Kernergebnis: Entgegen der weitverbreiteten Annahme haben isolierte Kohlenhydrate (z. B. Zucker, Glucose) keine stimmungsaufhellende Wirkung, stattdessen treten bereits innerhalb der ersten Stunde nach dem Konsum signifikant mehr Müdigkeit und reduzierte Wachheit auf.



Warum das überrascht:



• Die Serotonin-Hypothese würde eigentlich positive Effekte nach 60+ Minuten erwarten lassen

• Viele Einzelstudien berichteten widersprechende Ergebnisse – die Meta-Analyse löst diese Uneinigkeit auf

• Die weitverbreitete Überzeugung, dass Zucker die Stimmung hebt, ist wissenschaftlich nicht haltbar. Statt zum Schokoriegel zu greifen, fährst du mit protein- und ballaststoffreichen Snacks deutlich besser.

Gewusst? Zucker programmiert deinen Organismus um und macht dich regelrecht süchtig, das ist auch wissenschaftlich belegt. Werde nicht zum Zucker-Junkie und setzt auf gesunde Snack-Alternativen.

Snacks mit viel Eiweiß oder Ballaststoffen Wenn du langfristig satt bleiben willst, kommt es vor allem auf zwei Dinge an:

1. Proteine Eiweiß ist nicht nur Muskelfutter, sondern auch ein richtig guter Sattmacher. Eiweißreiche Lebensmittel sättigen im Vergleich zu Kohlenhydraten oder Fetten langfristig, da der Körper länger braucht, um es zu verarbeiten. Das verhindert vor allem Heißhungerattacken. Dein Stoffwechsel wird zudem ordentlich gepusht, denn allein die Verarbeitung von Proteinen ist für deinen Körper Schwerstarbeit, bei der Kalorien verbrannt werden. Zahlreiche Studien belegen zudem die positive Wirkung einer proteinreichen Ernährung zur Gewichtsreduktion.

2. Ballaststoffe Das Gleiche gilt auch für Ballaststoffe, denn auch sie sättigen dich lang anhaltend. Durch ihr hohes Quellvermögen vergrößern wasserunlösliche Ballaststoffe, wie in Haferflocken, Hülsenfrüchten oder Vollkorn, das Nahrungsvolumen, wodurch sich Magen und Darm stärker dehnen, was ein schnelles Sättigungsgefühl auslöst. Dadurch wird außerdem die Magenentleerung verzögert, was lange satt macht. Wasserlösliche Ballaststoffe aus Obst und Gemüse halten zudem deinen Darm fit und regen die Verdauung an. Studien zufolge haben sie zudem zahlreiche positive Benefits auf deine Gesundheit.

Infobox: Die perfekte Snack-FormelDu bist unsicher, ob ein Snack wirklich gut ist? Dann check diese einfache Regel.



So sollte dein Snack aufgebaut sein:



• Protein: hält dich lange satt (z. B. Eier, Hüttenkäse, Jerky)

• Ballaststoffe: sorgen für Volumen und Sättigung (z. B. Gemüse, Beeren, Vollkorn)

• gesunde Fette (optional): liefern Energie (z. B. Nüsse, Nussmus)

10 kalorienarme Snack-Ideen für den Arbeitsalltag Natürlich sollte ein Snack auch praktisch sein und in jede Schublade oder Tasche passen, sodass du ihn auch unterwegs essen kannst. Dass es zu herkömmlichen Snacks gesunde Alternativen gibt, beweisen die folgenden kalorienarmen Kandidaten.

1. Proteinreicher Snack: Beef-Jerky Der perfekte Snack für unterwegs: viel Eiweiß, wenig Fett und lange haltbar. Achte auf hochwertige Produkte ohne unnötige Zusatzstoffe.

FotosDo / Shutterstock.com Proteinreicher Snack: Beef Jerky

2. Gesunder Snack: Rohkost Gemüse ist der kalorienarme Snack schlechthin. Und ein paar Vitamine zwischendurch schaden nie. Rohkost wie Karotte, Paprika, Kohlrabi oder Gurken lassen sich klein geschnitten überallhin mitnehmen und stillen den Hunger lang anhaltend dank vieler Ballaststoffe. Daher sind Gemüsesticks der perfekte Snack, wenn du ein paar Kilo abnehmen willst.

Wenn du das Gemüse nicht pur futtern willst, dann mixe dir zu Hause noch einen kleinen Dip und nimm ihn mit zur Arbeit. Einfach Magerquark mit ein wenig Wasser glatt rühren, mit gehackter Petersilie oder Schnittlauch verfeinern, salzen, pfeffern und fertig ist dein DIY-Kräuterquark. Den kannst du dir natürlich auch kaufen, wenn es mal schnell gehen muss. Leckere Alternative: Hummus – ob selbst gemacht oder gekauft.

3. Kalorienarmes Knabberzeug: Popcorn Popcorn gibt es bei dir nur im Kino? Salziges Popcorn ist ein echt gesunder Snack, den du auch im Bürostuhl knabbern kannst. Der aufgeplatzte Puffmais enthält viele Ballaststoffe und ist sehr voluminös, wodurch Popcorn gut sättigt. Nicht zu vergessen: Ohne Zucker und Fett ist Popcorn kalorienarm und darf somit in unserer Liste der gesunden Snacks auf keinen Fall fehlen.

4. Knackiges Brainfood: Nüsse Zwar schlagen Nüsse mit einer ordentlichen Ladung an Kalorien und Fett zu Buche, sind aber wertvolle Energielieferanten und Studien zufolge eine gesunde Nervennahrung. Walnüsse, Cashews, Para- oder Haselnüsse liefern dir gesunde Fette, Proteine und eine ganze Reihe an Mineralstoffen und Spurenelementen.

Anna Lohachova / Shutterstock.com Gesunde Kombi: Obst und Nussmus

Eine Handvoll am Tag (rund 20 Gramm) zu snacken, ist ideal und hat laut einer Meta-Analyse viele gesundheitliche Benefits: Wer täglich eine Handvoll Nüsse snackt, erkrankt seltener an koronaren Herzkrankheiten und sogar Krebs entsteht zu 15 Prozent seltener. Außerdem sinkt das Risiko eines vorzeitigen Todes um krasse 22 Prozent.

5. Fructosearmer Snack: Beeren Obst ist eine gute Energiequelle und ein prima Snack für die Arbeit, allerdings solltest du es mit Vorsicht genießen. Denn viele Obstsorten enthalten reichlich Fructose – also (Frucht-) Zucker. Und der ist leider auch nicht gesünder als normaler Haushaltszucker. Warum? Das kannst du hier nachlesen. Dennoch gehört Obst täglich auf den Speiseplan. Am besten fructosearme Sorten, wie eine Portion Beeren.

6. Eiweißbombe für unterwegs: gekochte Eiere Eier stecken voller hochwertiger Aminosäuren (Eiweiß-Bausteine). Als Snack zwischendurch sorgt das Protein für ein gutes Sättigungsgefühl und ist damit optimal geeignet, um den Hunger zwischendurch zu stillen. Hartgekochte Eier lassen sich zudem problemlos mitnehmen. Deine Muskulatur freut sich obendrein über einen Nachschub an anabolem Baumaterial. Wie viel Gramm Eiweiß du pro Tag essen solltest, wenn du Muskeln aufbauen willst, liest du hier.

7. Schneller Energielieferant: Trockenobst Trockenobst als kalorienarmen Snack zu bezeichnen, ist nicht ganz richtig. Ganz im Gegenteil: sie sind sogar sehr kalorienreich. Doch obwohl getrocknete Aprikosen, Datteln & Co. relativ viele Kalorien und (Frucht)-Zucker enthalten, sind sie ein gesunder Snack für zwischendurch und sollten daher in unsere Liste nicht fehlen. Dabei solltest du lediglich die Menge im Auge behalten und immer nur zwei bis drei Stücke naschen.

Und das nicht nur wegen der hohen Energiedichte: Trockenobst ist nämlich besonders reich an Ballaststoffen, die deine Verdauung ordentlich in Schwung bringen. Noch mehr gesunde Ballaststofflieferanten findest du hier.

8. Hüttenkäse Hüttenkäse, auch als körniger Frischkäse oder Cottage Cheese bekannt, ist eine wahre Proteinbombe. Er ist außerdem kalorien- und fettarm und damit auch beim Abnehmen als gesunder Snack geeignet. Genau wie Joghurt und Quark lässt sich Hüttenkäse vielfältig zubereiten oder einfach nur pur aus der Packung löffeln. Das ist dir zu öde? 5 Ideen, wie Hüttenkäse richtig lecker schmeckt.

9. Protein-Crunch: Kichererbsen- und Linsenwaffeln Reiswaffeln gelten bei Sportler:innen als beliebter Kohlenhydratlieferant, zum Beispiel vor dem Training als schneller Pre-Workout-Snack für den letzten kleinen Energiekick vor dem Training.

virtu studio / Shutterstock.com Proteinwaffeln aus Hülsenfrüchten musst du unbedingt mal probieren

Die schnell verfügbaren Carbs lassen deinen Blutzucker in die Höhe schießen und stellen Energie bereit. Perfekt, wenn du gleich Sport treiben willst. Wenn du allerdings eine Reiswaffel nach der anderen futterst und danach einfach nur weiter am Schreibtisch hockst, denn dann wird die überflüssige Energie am Ende als Fett gespeichert. Sie liefern zudem kaum Ballaststoffe oder Eiweiß. Ergo: kein guter Snack.

Die bessere Alternative: Proteinwaffeln aus Linsen oder Kichererbsen. Schau dir hier die Nährwerte an! Die "Protein-Waffeln" haben viel mehr Eiweiß und Ballaststoffe – die perfekte Sattmacher-Kombi. Alle Sorten haben einen dezenten Eigengeschmack, der aber mit jeglicher Art von Belag harmoniert. Probier es einfach mal aus.

10. Kalorienarmer Drink: Buttermilch Buttermilch ist geschmacklich vielleicht erst mal ein wenig gewöhnungsbedürftig, doch die Nährwerte werden dich überzeugen: Reine Buttermilch – also ohne Frucht- und Zuckerzusatz – liefert nämlich lediglich 38 Kalorien pro 100 Milliliter, unter 1 Gramm Fett, 4 Gramm Carbs und 109 Milligramm Calcium.

Der lebenswichtige Mineralstoff hält vor allem deine Zähne und Knochen stabil und muss täglich über die Nahrung aufgenommen werden. Buttermilch enthält außerdem gesunde Milchsäurebakterien, die gut für deine Darmflora sind. Also gönn dir zwischendurch öfter mal ein Glas Buttermilch als flüssigen Sattmacher-Snack.

So vermeidest du Snack-Fallen im Alltag Selbst die besten Snacks bringen nichts, wenn du unvorbereitet bist.

Deshalb gilt:

plane deine Snacks im Voraus

lagere gesunde Optionen griffbereit

vermeide "Notlösungen" aus dem Automaten Selfcare-Tipp: Snack-Prep für die ArbeitswocheBehandle deine Snacks wie dein Training: mit Plan. Bereite sonntags eine Box mit geschnittener Rohkost, gekochten Eiern und portionierten Nüssen vor. So hast du für die ersten Arbeitstage gesunde Optionen griffbereit und gerätst gar nicht erst in Versuchung. Denn wer vorbereitet ist, trifft bessere Entscheidungen.

FAQ: Gesunde Snacks im Alltag Wie oft sollte ich snacken? Das hängt von deinem Alltag ab. 1–2 Snacks pro Tag sind sinnvoll, wenn du lange Pausen zwischen den Mahlzeiten hast. Sind Snacks schlecht fürs Abnehmen? Nein – im Gegenteil. Die richtigen Snacks verhindern Heißhunger und helfen dir, insgesamt weniger zu essen. Was ist besser: süß oder herzhaft? Herzhafte Snacks mit Eiweiß und Ballaststoffen sättigen meist länger als süße Optionen. Kann ich Snacks vorbereiten? Ja – Meal Prep funktioniert auch bei Snacks. Gemüse schneiden, Eier vorkochen oder Portionen vorbereiten spart Zeit. Welche Snacks machen wirklich satt? Alles mit Protein und Ballaststoffen – z. B. Eier, Hüttenkäse, Nüsse oder Gemüse mit Dip.