Wenig Zeit fürs Krafttraining: Welche Übungen kannst du kurzfristig streichen?

Du hast 35 Minuten fürs Gym, dein Plan sieht aber Übungen für mindestens eine Dreiviertelstunde vor. Also einfach die letzten beiden streichen? Kann funktionieren. Blöd nur, wenn dadurch jede Woche dieselben Muskeln zu kurz kommen.

Sinnvoller ist es, den Plan nach Prioritäten zu kürzen: Was bringt dich deinem Ziel am nächsten, was ergänzt nur noch etwas? So entsteht aus deiner normalen Einheit eine kürzere Version – statt ein hektischer Wettlauf gegen die Uhr.

Dein Trainingsziel entscheidet, was bleiben muss Bevor eine Übung rausfliegt, legst du fest, welche heute Vorrang hat. Willst du beim Bankdrücken stärker werden, bleibt Bankdrücken im Plan. Möchtest du gezielt deine Waden aufbauen, wäre es wenig sinnvoll, ausgerechnet das Wadenheben jedes Mal zu opfern.

Für allgemeinen Muskelaufbau sind Übungen besonders zeitsparend, bei denen mehrere Muskelgruppen zusammenarbeiten. Eine im Fachblatt Sports Medicine veröffentlichte Forschungsübersicht empfiehlt deshalb, bei knappem Zeitbudget solche Übungen zu priorisieren. Beispiele sind Beinpresse oder Kniebeuge, eine Druckübung für den Oberkörper sowie eine Zugübung.

Das ist eine Orientierung für die Auswahl, keine Pflichtliste für jede Einheit. Dein vorhandener Split bleibt der Ausgangspunkt. Aus einem verkürzten Oberkörpertag muss nicht plötzlich ein Ganzkörpertraining werden.

QUICK-CHECK: Welche Übung kann heute raus?Du hast einen Trainingsschwerpunkt? Entsprechende Übungen behalten.

Muskeln doppelt abgedeckt? Zusatzvarianten streichen, etwa Butterfly nach Bankdrücken.

Arme trainieren schon mit? Curls oder Trizepsdrücken streichen – außer bei Armschwerpunkt.

Muskelgruppe fällt sonst die ganze Woche aus? Anderswo kürzen.

Jede Übung ist wichtig? Mache weniger Arbeitssätze statt weniger Übungen.

Die zweite oder dritte ähnliche Übung kann zuerst raus Bankdrücken, Schrägbankdrücken und Butterfly haben unterschiedliche Schwerpunkte. Trotzdem trainieren alle drei die Brust. Wenn du kürzen musst, ist eine zusätzliche Brustübung deshalb eher ein Streichkandidat als deine einzige Zugübung für den Rücken.

Das lässt sich auf andere Muskelgruppen übertragen: Prüfe zuerst, wo mehrere Übungen ähnliche Arbeit erledigen. Nicht weil zusätzliche Varianten grundsätzlich nutzlos wären, sondern weil du bei Zeitdruck entscheiden musst, welche Ergänzung heute am wenigsten fehlt.

Gehe deinen Plan in dieser Reihenfolge durch:

Zielübung behalten: Welche Übung ist für deinen aktuellen Schwerpunkt besonders wichtig?

Welche Übung ist für deinen aktuellen Schwerpunkt besonders wichtig? Große Lücken vermeiden: Welche Muskelgruppen würden durch das Streichen in deiner Trainingswoche gar nicht mehr vorkommen?

Welche Muskelgruppen würden durch das Streichen in deiner Trainingswoche gar nicht mehr vorkommen? Überschneidungen kürzen: Wo trainierst du dieselben Muskeln bereits mit einer anderen Übung? "Zudem können fortgeschrittene Trainingstechniken wie Drop-Sätze, Rest-Pause-Training und Supersätze eingesetzt werden, um das Trainingsvolumen auf zeiteffizientere Weise zu steigern." Forschungsteam im Journal Sports Medicine

Arme können mittrainieren – aber nicht jede Zusatzübung ist verzichtbar Beim Rudern und Latzug arbeiten die Armbeuger mit, beim Bankdrücken der Trizeps. Wenn du allgemein Muskeln aufbauen möchtest, können direkte Armübungen wie Curls deshalb eher einmal entfallen als die großen Zug- und Druckübungen.

Anders sieht es aus, wenn gerade die Arme dein Schwerpunkt sind. Dann gehören Curls oder Trizepsdrücken weiter zu deinen Prioritäten. Ebenso wenig solltest du pauschal Wadenheben, Beinbeuger oder Seitheben streichen, nur weil es Übungen für einzelne Muskelgruppen sind: Die verbleibenden Übungen setzen dort nicht automatisch denselben Trainingsreiz.

Der praktische Maßstab lautet also nicht "große Übung gut, kleine Übung überflüssig". Entscheidend ist, was nach dem Kürzen tatsächlich noch trainiert wird.

Manchmal sparst du besser Sätze als ganze Übungen Wenn jede Übung eine eigene Aufgabe erfüllt, musst du nicht zwangsläufig eine davon komplett entfernen. Du kannst auch die Zahl der Arbeitssätze reduzieren: etwa zwei statt drei Sätze absolvieren und dafür die wesentlichen Bestandteile deines Plans erhalten.

Die Forschung zum zeitsparenden Krafttraining zeigt, dass auch ein niedriger Trainingsumfang Fortschritte ermöglichen kann. Mehr Sätze können zusätzlichen Muskelaufbau bringen. Weniger Training bedeutet aber nicht automatisch wirkungsloses Training.

Kürze deshalb gezielt den Umfang, statt jeden Satz schneller abzuarbeiten. Die Aufwärmsätze vor einer schweren Übung sind keine überflüssigen Zusatzsätze. Auch die Satzpausen sollten lang genug bleiben, damit du die nächste Belastung kontrolliert bewältigen kannst.

So könnte ein gekürzter Oberkörpertag aussehen Angenommen, dein bisheriger Plan enthält jeweils drei Arbeitssätze von ...

Bankdrücken

Rudern

Schrägbankdrücken

Latzug

Seitheben

Bizeps-Curls

Trizepsdrücken Für eine zeitknappe Einheit mit allgemeinem Muskelaufbau als Ziel könntest du Bankdrücken und Rudern behalten. Schrägbankdrücken entfällt als zusätzliche Druckübung, direkte Armübungen fallen heute ebenfalls weg. Latzug und Seitheben bleiben mit jeweils zwei statt drei Arbeitssätzen erhalten.

Damit sinkt der Umfang von 21 auf 10 Arbeitssätze. Du sparst außerdem mehrere Übungswechsel. Das ist ein redaktionelles Kürzungsbeispiel, keine Vorgabe für jeden Oberkörperplan: Bei einem Arm- oder Brustschwerpunkt würdest du anders auswählen.

Tipp: Plane diese Kürzungen für den Fall der Fälle bereits im Voraus und habe sie bereit, dann fängst du nicht an zu basteln, wenn du mal spontan zum Umstellen gezwungen bist.

Wenn die Zeit länger knapp bleibt, zählt die ganze Woche Für eine einzelne hektische Einheit reicht eine klare Streichliste. Wird der Kalender über Wochen eng, solltest du dagegen deine Trainingswoche anpassen. Sonst verschwinden womöglich immer dieselben Übungen – und aus einer Ausnahme wird ein dauerhaft einseitiger Plan.

Dabei hilft die Unterscheidung zwischen Aufbauen und Erhalten. Eine Forschungsübersicht im Journal of Strength and Conditioning Research zeigt: Bereits aufgebaute Kraft und Muskelmasse lassen sich zeitweise mit deutlich weniger Training erhalten. Wichtig ist, dass die verbleibende Belastung ausreichend anspruchsvoll bleibt. Wie weit du reduzieren kannst, hängt unter anderem von deinem Alter und Trainingsstand ab.

Für eine stressige Phase darf Muskelerhalt deshalb ein vernünftiges Ziel sein. Du musst deinen normalen Aufbauplan nicht halbherzig durchziehen, wenn ein kleinerer, regelmäßig machbarer Plan besser in deinen Alltag passt.