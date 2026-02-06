Lat Pulldown richtig machen: Muskelaufbau für den Latissimus

Mit dem Lat Pulldown trainierst du gezielt den Latissimus und baust Rückenbreite auf – wenn Technik und Zugweg stimmen. Hier erfährst du alles, was du dazu wissen musst.

Summary Schwierigkeitsgrad: Anfänger bis Profis

Anfänger bis Profis MET-Wert: 4,5–6,0

4,5–6,0 Hauptregion: Rücken

Rücken Equipment/Hilfsmittel: Latzug Maschine Was ist Lat Pulldown und warum ist Latziehen so effektiv? Der Lat Pulldown – auch Latziehen genannt – ist eine Zugübung an der Maschine, bei der du die Stange mit gestreckten Armen kontrolliert zur oberen Brust ziehst. Ziel ist es, vor allem den Latissimus dorsi zu aktivieren, der für Rückenbreite, V-Form und stabile Zugkraft verantwortlich ist.

Die Übung fordert den Latissimus dorsi, betont die V-Form im Rücken und stärkt obendrein deine Schultern.

Wer regelmäßig Lat Pulldowns in sein Rückentraining integriert, profitiert nicht nur von sichtbaren Ergebnissen, sondern auch von funktioneller Kraft, die sich etwa beim Tragen, Heben oder Klettern auszahlt. Die kontrollierte Zugbewegung verbessert neben der Muskelkraft im oberen Rücken auch die Haltung. Durch die gezielte Kräftigung des Latissimus dorsi und der beteiligten Hilfsmuskulatur wird der Oberkörper stabiler, das Schultergelenk entlastet und die Wirbelsäule unterstützt.

MET-Wert und Kalorienverbrauch Je nach Intensität und Tempo liegt der MET-Wert beim Lat Pulldown zwischen 4,5 und 6,0. Ein durchschnittlich schwerer Mann (ca. 80 kg) kann in 10 Minuten intensivem Training etwa 60 bis 80 kcal verbrennen. Besonders bei längeren Sätzen oder intensiven Wiederholungen spürt man, wie der Puls steigt und der Stoffwechsel angeregt wird.

Obwohl der Fokus klar auf dem Kraftaspekt liegt, sollte der energetische Effekt nicht unterschätzt werden. Wer den Lat Pulldown in Supersätze oder Zirkeltraining einbaut, kann den Verbrauch weiter steigern und gleichzeitig an seiner Ausdauerleistung arbeiten.

Diese Muskeln werden beansprucht Der Latzug ist das Geheimnis für einen imposanten Oberkörper, insbesondere für einen anschaulichen oberen Rücken.

Primär: Der breite Rückenmuskel (Latissimus dorsi). Er ist der größte Muskel deines Rückens und verantwortlich für die charakteristische V-Form. Seine Hauptaufgabe ist es, den Oberarm zum Körper heranzuziehen.

Der breite Rückenmuskel (Latissimus dorsi). Er ist der größte Muskel deines Rückens und verantwortlich für die charakteristische V-Form. Seine Hauptaufgabe ist es, den Oberarm zum Körper heranzuziehen. Sekundär (Arme): Ohne deine Arme geht es nicht. Der Bizeps (M. biceps brachii) und der Armbeuger (M. brachialis) leisten wesentliche Arbeit, um den Ellenbogen zu beugen. Auch der Oberarmspeichenmuskel (M. brachioradialis) im Unterarm ist aktiv.

Ohne deine Arme geht es nicht. Der Bizeps (M. biceps brachii) und der Armbeuger (M. brachialis) leisten wesentliche Arbeit, um den Ellenbogen zu beugen. Auch der Oberarmspeichenmuskel (M. brachioradialis) im Unterarm ist aktiv. Unterstützend (Schultern und Rückenmitte): Der große Rundmuskel (M. teres major) unterstützt den Latissimus direkt. Zudem führen die Rautenmuskeln (M. rhomboidei) und der mittlere sowie untere Teil des Trapezmuskels (M. trapezius) die Schulterblätter aktiv zur Wirbelsäule zusammen (Retraktion) und nach unten (Depression). Wichtiger Hinweis: Der obere Teil des Trapezmuskels (die Nackenpartie) sollte nur minimal stabilisierend wirken. Ein zu starkes „Hochziehen“ der Schultern zum Nacken während der Übung ist ein häufiger Technikfehler, den es zu vermeiden gilt.

Vorteile von Lat Pulldown Ein starker Latissimus bedeutet mehr als nur ein attraktives V:

Er entlastet die Wirbelsäule, hilft beim Aufrichten und verbessert die Stabilität im Schultergelenk. Gerade im Alltag macht sich diese Rückenkraft bemerkbar – beim Heben von Kisten, beim Hochziehen oder selbst beim Tragen schwerer Einkaufstaschen. Auch Schmerzen, die durch muskuläre Dysbalancen entstehen, lassen sich durch ein regelmäßiges Rückentraining mit dem Lat Pulldown langfristig reduzieren.

Nachteile von Lat Pulldown Viele Männer lehnen sich zu weit zurück und verwandeln den Lat Pulldown in eine halbe Ruderbewegung. Ein Zug in den Nacken belastet das Schultergelenk und die Halswirbelsäule übermäßig. Zudem schränkt ein extrem breiter Griff den Bewegungsradius unnötig ein. Außerdem verhindert mangelnde Core-Spannung eine saubere Kraftübertragung.

Für Anfänger ist ein moderates Gewicht entscheidend, um Rücklehnen und Nackenzug von Beginn an zu vermeiden.

Die richtige Ausführung Eine Studie aus dem Strength and Conditioning Journal zeigt, dass die Latzugstange früher gerne hinter den Nacken gezogen wurde. Heute wird hingegen auf eine zeitgemäßere und sicherere Methode gesetzt: Die Stange wird vor den Körper gezogen, was das Risiko von Schulterverletzungen deutlich minimiert.

Step-by-Step-Anleitung So führst du das Latziehen richtig aus:

Sitzposition: Setze dich auf die Latzugmaschine und fixiere deine Oberschenkel unter den Polstern. Griffauswahl: Wähle den gewünschten Griff, meist wird gut schulterbreiter Obergriff angewandt. (Weiter Obergriff, enger Obergriff, Untergriff oder neutraler Griff sind als Varianten entsprechend deiner Trainingsziele einsetzbar.) Greife die Stange: Greife die Stange mit dem gewählten Griff. Sitzhaltung: Lehne dich minimal (ca. 10–15 Grad) nach hinten, ohne die Wirbelsäule zu überstrecken. Spanne deine Bauchmuskulatur an, um eine stabile Position zu gewährleisten. Bewegungsablauf: Beginne die Bewegung, indem du die Schulterblätter nach unten und hinten ziehst. Achte darauf, dass deine Unterarme während der gesamten Zugphase nahezu senkrecht zum Boden bleiben, um die Last optimal auf den Latissimus zu übertragen. Konzentration auf den Rücken: Fokussiere dich darauf, die Arbeit in deinem oberen Rücken zu spüren, insbesondere in den Latissimus-dorsi-Muskeln. Vermeide es, die Bewegung durch Schwung aus dem Oberkörper oder ein Vor- und Zurückwippen der Hüfte zu unterstützen. Kontrolliertes Zurückführen: Senke die Stange langsam und kontrolliert zurück in die Ausgangsposition, während du deine Rückenmuskulatur unter Spannung hältst. Atmung: Atme aus, während du die Stange zu dir ziehst, und atme ein, während du die Stange zurückführst. Wiederholungen und Sätze: Führe die Übung in einem kontrollierten Tempo durch und wähle ein Gewicht, das es dir ermöglicht, die Technik beizubehalten. Beginne mit 2–3 Sätzen von 10 bis 12 Wiederholungen und passe dies entsprechend deinem Fitnesslevel an. Dos und Don´ts

Häufige Fehler und deren Lösung Beim Lat Pulldown schleichen sich schnell Technikfehler ein, die den Trainingseffekt deutlich reduzieren oder Schultern und Nacken unnötig belasten.

Checkliste für Anfänger Sitzh ö he richtig einstellen , sodass die Oberschenkelrollen dich stabil fixieren.

, sodass die Oberschenkelrollen dich stabil fixieren. Stange etwas breiter als Schulterbreit greifen , Handflächen zeigt nach vorn.

, Handflächen zeigt nach vorn. Schulterblätter zuerst aktivieren (Depression/Retraction), dann erst ziehen.

(Depression/Retraction), dann erst ziehen. Stange kontrolliert zur oberen Brust führen , Ellenbogen nach unten „in die Tasche“.

, Ellenbogen nach unten „in die Tasche“. Langsam zurückführen, ohne Schwung, Muskelspannung oben kurz halten. So trainiert Dwayne "The Rock" Johnson seinen massiven Rücken

Varianten des Lat Pulldown Ob enger Untergriff, weiter Obergriff oder einseitiger Zug, der Lat Pulldown lässt sich vielseitig anpassen. Jede Griffart verändert den Muskelreiz leicht und kann helfen, individuelle Schwachstellen auszugleichen. Für mehr Intensität können Pausen am Punkt maximaler Kontraktion oder besonders langsame Exzentrik-Phasen eingebaut werden. Wer keinen Zugang zur Maschine hat, kann auf Resistance-Bänder zurückgreifen, um die Zugbewegung funktional zu simulieren.

1. Weiter Obergriff (weiter als schulterbreit):

Betont die äußeren Bereiche deines Latissimus dorsi

Erzeugt eine breite V-Form in der oberen Rückenpartie

Kann dazu beitragen, die Schulterstabilität zu verbessern 2. Enger Obergriff (schulterbreit oder etwas enger):

Ermöglicht einen größeren Bewegungsumfang (ROM) und betont stärker die Rückenmitte (Trapez- und Rautenmuskulatur)

Belastet auch die Trapezmuskulatur und die Rhomboiden intensiver

Fokussiert sich auf den Mittelteil deines Rückens 3. Untergriff (Handflächen zum Körper gerichtet):

Betont die Bizepsmuskulatur und den unteren Teil des Latissimus dorsi

Kann die Entwicklung einer V-Form im unteren Rückenbereich fördern 4. Neutraler Griff (parallele Handflächen zueinander):

Reduziert die Belastung auf die Handgelenke und den Unterarm

Empfehlenswert für Personen mit Handgelenkproblemen

Betont den Mittelteil des Rückens Integriere eine Vielzahl von Griffen in dein Rückentraining, um eine umfassende Muskelentwicklung zu fördern. Starte mit einem Gewicht, das dir erlaubt, die Übung korrekt auszuführen – die Basis für ein effektives Training. Experimentiere dann mit verschiedenen Griffvarianten, um herauszufinden, welche für dich am besten geeignet sind. Dein Ziel ist es, die richtige Balance zu finden und die Vielseitigkeit der Übung zu nutzen. So kannst du sicherstellen, dass dein Rückentraining nicht nur effektiv, sondern auch abwechslungsreich bleibt.

Progression beim Lat Pulldown Für Anfänger ist es besonders wichtig, sich zunächst auf die korrekte Ausführung der Übung zu konzentrieren. Das bedeutet, mit einem eher leichten Gewicht zu starten, um die Muskeln des Latissimus dorsi gezielt anzusteuern und ein gutes Gefühl für die Bewegung zu entwickeln. Dabei sollte die Ausführung kontrolliert und langsam erfolgen, um Fehlhaltungen und Verletzungen zu vermeiden. Das Ziel in dieser Phase ist es, die Technik zu perfektionieren, bevor die Belastung erhöht wird.

Sobald du als Fortgeschrittener die Technik sicher beherrscht wird, lässt sich die Trainingsintensität durch verschiedene Methoden steigern. Eine Möglichkeit ist, das Gewicht allmählich zu erhöhen, um den Muskel stärker zu fordern. Alternativ können auch die Anzahl der Wiederholungen pro Satz gesteigert werden, um die Muskelausdauer zu verbessern. Ebenso kann die Pausenzeit zwischen den Sätzen verkürzt werden, was den Trainingsreiz erhöht und das Muskelwachstum fördert. Auch das Einbauen von verschiedenen Griffvariationen, wie enger oder weiter Griff, kann neue Reize setzen und die Muskulatur abwechslungsreich trainieren.

Für Profis empfiehlt es sich, den Lat Pulldown als festen Bestandteil eines umfassenden Rückentrainingsplans zu integrieren. Hierbei sollte die Übung mit freien Grundübungen wie Rudern mit Lang- oder Kurzhanteln sowie Klimmzügen kombiniert werden, um alle wichtigen Rückenmuskeln umfassend zu stärken. Die Progression erfolgt hier nicht nur über das Gewicht, sondern auch durch Variation der Übungen, Volumen, Satz- und Wiederholungszahlen sowie durch unterschiedliche Intensitätstechniken wie Supersätze oder Drop-Sätze. So bleibt das Training herausfordernd und effektiv, und der Muskelaufbau wird optimal unterstützt.

FAQ: Was Männer übers Latziehen wissen sollten Was bringt mir Lat Pulldown konkret? Gezielter Muskelaufbau im Rücken, verbesserte Haltung und mehr funktionelle Kraft für Zugbewegungen. Wie oft sollte ich die Übung machen? 2 bis 3 Einheiten pro Woche sind ideal – mit mindestens einem Ruhetag dazwischen. Kann ich den Lat Pulldown auch zu Hause trainieren? Mit einem Widerstandsband oder einer Klimmzugstange mit Zugmodul ist das möglich. Ist der Lat Pulldown für Anfänger geeignet? Absolut – die Belastung ist individuell einstellbar und die Bewegung leicht erlernbar. Wie finde ich das richtige Gewicht beim Latziehen? Wähle ein Gewicht, mit dem du 10–12 saubere Wiederholungen schaffst, ohne dich zurückzulehnen oder zu schummeln. Worauf muss ich beim Latziehen besonders achten? Saubere Technik, stabile Körperhaltung und eine kontrollierte Bewegungsausführung.