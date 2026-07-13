Glutes für Männer: Der Muskel, der über echte Athletik entscheidet

Die Brust ist breit, die Arme massiv, die Beine stark. Trotzdem fehlt es vielen Männern an Explosivität, Stabilität oder Spannung bei schnellen Bewegungen. Die Schwachstelle sitzt oft weiter hinten: an den Glutes.

Ohne starke Glutes fehlt dir echte Explosivität Ob Sprint, Sprung oder schwerer Lift: Die Gesäßmuskeln sind an fast allen explosiven Bewegungen beteiligt. Vor allem der Gluteus maximus erzeugt Hüftstreckung – also die Kraft, die dich beim Sprint nach vorne schiebt oder dich aus einer schweren Kniebeuge hochdrückt.

Im Leistungssport gehören starke Glutes deshalb längst zum Standard.

Eine Veröffentlichung im Manual Therapy, Posturology & Rehabilitation Journal beschreibt außerdem Zusammenhänge zwischen schwacher Glute-Aktivierung, geringerer Stabilität und veränderter Bewegungskontrolle bei funktionellen Bewegungen.

Sind die Glutes nicht stark genug, müssen Rücken, Knie oder Hüfte kompensieren. Deshalb fühlen sich manche Männer trotz kräftiger Beine beim Sprint oder Sprung überraschend kraftlos.

Sitzen macht viele Männer unbeweglich Die Ursache liegt oft gar nicht im Training, sondern im Alltag. Viele Männer sitzen stundenlang, bewegen sich wenig dynamisch und verlieren Spannung in der hinteren Muskelkette.

Der Körper gleicht das erstaunlich lange aus – bis die Leistung plötzlich einbricht.

Dann passiert genau das, was viele aus dem Gym kennen:

Der untere Rücken übernimmt schwere Lifts.

Die Knie kippen bei Squats nach innen.

Beim Sprint fehlt Explosivität.

Die Hüfte wirkt instabil. Selbst die Haltung verändert sich sichtbar.

Manche Männer sehen deshalb zwar kräftig aus, bewegen sich aber nicht wirklich athletisch.

So wird Athletik heute trainiert Im modernen Leistungssport verändert sich der Fokus im Training deutlich. Es geht weniger um reine Muskeloptik und mehr um Kraftübertragung, Stabilität und Bewegungskontrolle. Leistung entsteht heute nicht mehr isoliert in einem einzelnen Muskel, sondern durch das Zusammenspiel ganzer Bewegungsmuster.

Strength Coaches und Athletiktrainer setzen daher gezielt auf Übungen, die die Hüfte und die Glutes kräftigen:

Starke Glutes verändern jede Bewegung Starke Glutes sieht man nicht zuerst im Spiegel, sondern an der Bewegung.

Sprints wirken explosiver, Kniebeugen stabiler. Selbst langes Gehen oder Stehen belastet den Rücken und die Hüfte weniger.

Denn die Glutes verbinden Ober- und Unterkörper direkt miteinander. Arbeiten sie effizient, bewegt sich dein gesamter Körper kontrollierter, stabiler und kraftvoller.

FAQ: Was Männer über starke Glutes wissen sollten Warum sind Glutes im Sport so wichtig? Weil sie bei explosiven Bewegungen wie Sprinten, Springen oder schweren Lifts zentrale Kraft erzeugen und Stabilität liefern. Welche Übungen trainieren die Glutes besonders effektiv? Hip-Thrusts, Romanian Deadlifts, Bulgarian Split Squats und Sled-Pushes gelten als besonders effektiv für die Gesäßmuskulatur. Kann eine schwache Gesäßmuskulatur Rückenschmerzen fördern? Studien deuten darauf hin, dass schwache Glutes die Belastung auf unteren Rücken und Knie erhöhen können.