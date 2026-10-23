James Blunt (52): Dieser einfache Fitness-Trick hält ihn auch ohne lange Workouts in Form

James Blunt ist drahtig und fit, setzt aber überraschenderweise nicht auf tägliche, stundenlange Workouts. Der Sänger trainiert nach eigener Aussage mindestens 3-mal pro Woche und integriert zusätzlich möglichst viel Bewegung in seinen Alltag – vor allem mit dem Fahrrad.

Dieses sogenannte NEAT-Prinzip erhöht den Energieverbrauch außerhalb geplanter Trainingseinheiten und lässt sich leicht nachmachen. Hier sind die Tipps des Top-Stars zum Nachmachen.

Disziplin statt Perfektion: Das hat Blunt beim Militär gelernt Bevor James Blunt als Sänger bekannt wurde, diente er zwischen 1996 und 2002 in der britischen Armee und erreichte den Rang eines Captains. Auch sein Vater war beim Militär. Die Gewohnheiten aus dieser Zeit beeinflussen nach Blunts eigener Aussage bis heute seinen Umgang mit Fitness und Gesundheit. Er sagt, er hat aus der Armee die Einstellung mitgenommen, auf seinen Körper achten zu müssen, damit dieser dauerhaft leistungsfähig bleibt. Deshalb nimmt er sich trotz seiner Karriere und seiner Tourneen regelmäßig Zeit für Sport.

Sein Ansatz basiert jedoch nicht auf einem perfekten Lebensstil. Blunt spricht offen darüber, auch Fast Food zu essen. Als bevorzugte Bestellung nennt er Pizza mit Peperoni, Zwiebeln und Mais sowie zwei Dosen Cola. Er selbst beschreibt seinen Lebensstil deshalb augenzwinkernd als gleichzeitig "relativ gesund" und "verzweifelt ungesund". Seine Ernährungsgewohnheiten sind keine Empfehlung. Sie zeigen aber: Entscheidend für seine Fitnessroutine ist nicht ständige Perfektion, sondern eine aktive Grundstruktur, an die er sich langfristig hält.

James Blunts Fitness-Formel: 3 Workouts plus Bewegung im Alltag James Blunt trainiert nach eigenen Angaben mindestens 3-mal pro Woche. Was genau er in diesen Einheiten macht, hängt von Stimmung und Möglichkeiten ab. Bekannt ist, dass er gerne läuft, Fahrrad fährt, Ski fährt und surft.

Hinzu kommt Bewegung außerhalb seiner festen Trainingseinheiten. Genau diese Kombination ist der interessante Teil seines Ansatzes: Statt nur auf wenige intensive Workouts zu vertrauen, versucht Blunt, auch an gewöhnlichen Tagen aktiv zu bleiben. Er nutzt also das NEAT-Prinzip.

Infobox: James Blunts Fitness-Formel im Überblick● mindestens 3 geplante Trainingseinheiten pro Woche

● kurze Wege möglichst aktiv zurücklegen

● in London häufig das Fahrrad nutzen

● auch auf Tourneen ein Fahrrad ausleihen

● Laufen und aktive Hobbys ergänzen

● Fitness als langfristige Gewohnheit betrachten



Der übertragbare Grundsatz lautet: Trainiere regelmäßig – und bleibe auch zwischen deinen Workouts in Bewegung.

Was ist NEAT? NEAT steht für Non-Exercise Activity Thermogenesis. Gemeint ist der Energieverbrauch durch Bewegungen, die nicht als gezieltes Workout geplant sind. Dazu gehören beispielsweise:

Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad

Treppensteigen

Einkäufe tragen

Putzen und Aufräumen

Gartenarbeit

Gehen während eines Telefonats

regelmäßiges Aufstehen am Schreibtisch

körperlich aktive Freizeitbeschäftigungen Jede einzelne Aktivität verbraucht möglicherweise nur wenig zusätzliche Energie. Über einen ganzen Tag und mehrere Wochen kann sich die Bewegung jedoch summieren. Wie groß der Effekt ausfällt, hängt unter anderem von deinem Beruf, deinem Körpergewicht, deinem Tagesablauf und deinem bisherigen Aktivitätsniveau ab.

Sein einfachster Fitness-Trick: Wege mit dem Rad erledigen Für James Blunt ist Bewegung nicht immer ein eigener Termin. Er verbindet sie mit Wegen, die ohnehin anstehen. In London fährt er beispielsweise häufig mit dem Fahrrad, weil es für ihn das schnellste Verkehrsmittel ist. Nebenbei hilft ihm diese Gewohnheit dabei, aktiv zu bleiben.

Auch während seiner Tourneen leiht sich Blunt nach Möglichkeit ein Fahrrad aus. Damit erkundet er die älteren Viertel einer Stadt und verschafft sich einen Überblick über seine Umgebung. Besonders beeindruckt habe ihn dabei Beirut – unter anderem wegen der unterschiedlichen Architektur und der sichtbaren Spuren der Stadtgeschichte.

Der entscheidende Punkt: Diese Fahrten sind keine detailliert geplanten Trainingseinheiten. Blunt bewegt sich, um an sein Ziel zu kommen oder eine Stadt kennenzulernen. Damit erfüllt dieselbe Aktivität mehrere Zwecke.

Warum diese Strategie so einfach funktioniert Für ein zusätzliches Workout benötigst du einen freien Zeitraum, geeignete Kleidung und je nach Sportart den Weg zum Fitness-Studio. Alltagsbewegung lässt sich dagegen an Aufgaben knüpfen, die ohnehin auf deinem Plan stehen. Du kannst beispielsweise mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, beim Telefonieren gehen oder einen kurzen Spaziergang mit der Mittagspause verbinden. Dadurch musst du keinen zusätzlichen Sporttermin einplanen.

Das macht diese Strategie besonders praktisch: Statt dich jeden Tag zu einem langen Workout motivieren zu müssen, triffst du mehrmals kleine, aktive Entscheidungen. Damit diese dauerhaft funktionieren, sollten sie jedoch realistisch zu deinen Wegen, deinem Zeitplan und deiner körperlichen Verfassung passen.

So überträgst du James Blunts Fitness-Trick auf deinen Alltag Du musst weder Musiker auf Tour sein noch jeden Weg mit dem Fahrrad zurücklegen. Suche stattdessen nach wiederkehrenden Situationen, in denen du dich ohne großen Mehraufwand mehr bewegen kannst.

1. Ersetze eine regelmäßige Fahrt Wähle zunächst eine Strecke, die du normalerweise mit dem Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegst. Wenn Entfernung, Wetter und Verkehrssituation passen, kannst du sie zu Fuß oder mit dem Fahrrad bewältigen.

Das könnte etwa der Weg zum Bäcker, ins Fitness-Studio oder zum Supermarkt sein. Eine einzelne feste Gewohnheit lässt sich meist besser durchhalten als der Vorsatz, ab sofort sämtliche Wege aktiv zurückzulegen.

2. Bewege dich beim Telefonieren Für ein Telefonat ohne Bildschirm musst du nicht am Schreibtisch sitzen. Gehe in der Wohnung, im Büro oder draußen umher. So sammelst du Bewegung, ohne dafür zusätzliche Zeit einzuplanen.

3. Unterbrich lange Sitzphasen Stehe regelmäßig auf, hole dir Wasser oder gehe kurz durchs Büro. Diese Unterbrechungen ersetzen kein Training, erhöhen aber deine Aktivität im Laufe des Tages.

4. Nutze die Treppe häufiger Nimm bei wenigen Etagen öfter die Treppe anstelle des Aufzugs oder der Rolltreppe. Beginne mit einer Anzahl von Stockwerken, die zu deinem aktuellen Fitnesslevel passt.

5. Kombiniere Freizeit und Bewegung Ein Spaziergang mit Freunden, eine lockere Radtour oder Gartenarbeit bringt dich in Bewegung, ohne sich zwingend wie ein Workout anzufühlen. Wähle am besten etwas, das dir Spaß macht und sich regelmäßig wiederholen lässt.

6. Mache Bewegung zur praktischen Lösung James Blunt fährt nicht nur Fahrrad, um Kalorien zu verbrauchen, sondern weil es ihn schnell ans Ziel bringt. Überlege deshalb, wo Bewegung deinen Alltag sogar vereinfachen kann – etwa weil du Parkplatzsuche, Wartezeiten oder Umwege vermeidest.

Infobox: Die einfache NEAT-FrageFrage dich bei alltäglichen Wegen: Kann ich das zu Fuß oder mit dem Fahrrad erledigen, ohne dass es meinen Tag unnötig kompliziert macht?



Du musst nicht jede Gelegenheit nutzen. Starte mit ein oder zwei Veränderungen, die du auch in stressigen Wochen beibehalten kannst.

Ersetzt Alltagsbewegung ein richtiges Workout? Nein, Alltagsbewegung und gezieltes Training erfüllen unterschiedliche Aufgaben. NEAT kann dir helfen, insgesamt aktiver zu bleiben, weniger lange am Stück zu sitzen und deinen täglichen Energieverbrauch zu erhöhen. Für bestimmte Fitnessziele ist jedoch ein gezielter Trainingsreiz erforderlich.

Wenn du deutlich stärker werden oder Muskeln aufbauen möchtest, benötigst du Krafttraining mit einer langfristigen Steigerung der Belastung. Möchtest du deine Ausdauer oder Laufgeschwindigkeit verbessern, sind entsprechend geplante Ausdauereinheiten sinnvoll.

James Blunt kombiniert beide Bereiche: Er trainiert mindestens 3-mal pro Woche und bleibt auch zwischen den Workouts aktiv. Sein Ansatz ist deshalb kein Ersatz fürs Training, sondern eine Möglichkeit, die Bewegung über die Woche zu verteilen.

Hilft mehr Alltagsbewegung beim Abnehmen? Zusätzliche Bewegung erhöht den Energieverbrauch und kann den Fettabbau dadurch unterstützen. Wie groß der Effekt ist, hängt davon ab, wie häufig, lange und intensiv du dich bewegst. Auch dein Körpergewicht und dein bisheriges Aktivitätsniveau spielen eine Rolle.

Eine einzelne Treppe oder ein kurzer Gang zum Drucker macht nur einen kleinen Unterschied. Wenn du jedoch regelmäßig mit dem Fahrrad fährst, mehr gehst und langes Sitzen unterbrichst, kann sich die zusätzliche Aktivität über Wochen summieren.

Für das Abnehmen bleibt die gesamte Energiebilanz entscheidend. Alltagsbewegung kann ein hilfreicher Teil der Strategie sein, gleicht aber nicht automatisch jede beliebige Kalorienzufuhr aus.

Diese 4 Fehler solltest du bei Alltagsbewegung vermeiden Das Prinzip ist unkompliziert, wird in seiner Wirkung aber manchmal überschätzt. Auf diese Fehler solltest du achten:

Du überschätzt einzelne Aktivitäten: Ein kurzer Spaziergang gleicht keine dauerhaft zu hohe Energiezufuhr aus. Betrachte Alltagsbewegung als regelmäßige Gewohnheit und nicht als nachträglichen Ausgleich für jede Mahlzeit. Du bewegst dich danach deutlich weniger: Wenn du morgens mit dem Fahrrad fährst, den restlichen Tag aber nahezu vollständig im Sitzen verbringst, kann der zusätzliche Effekt geringer ausfallen als erwartet. Entscheidend ist deine Aktivität über den gesamten Tag. Du streichst dafür das Krafttraining: Gehen, Treppensteigen und gemütliches Radfahren setzen in der Regel keinen ausreichend starken Reiz für deutlichen Muskelaufbau. Möchtest du Muskulatur und Kraft entwickeln, solltest du weiterhin gezielt trainieren. Du willst sofort alles verändern: Tägliches Radfahren, stündliche Bewegungspausen und lange Abendspaziergänge können schwer durchzuhalten sein, wenn du alles auf einmal tust. Beginne lieber mit einer Veränderung, die dauerhaft in deinen Alltag passt.

FAQ: Häufige Fragen zu Fitness durch Alltagsbewegung Zählt Stehen bereits als Alltagsbewegung? Auch Stehen gehört zur Aktivität außerhalb geplanter Workouts und verbraucht normalerweise etwas mehr Energie als Sitzen. Der Unterschied ist allerdings begrenzt. Effektiver ist es, regelmäßiges Stehen mit kurzen Gehstrecken zu kombinieren. Wie viele Schritte brauche ich am Tag? Es gibt keine Schrittzahl, die für jeden Menschen gleichermaßen optimal ist. Wenn du bislang wenig gehst, kann bereits eine moderate Erhöhung sinnvoll sein. Ermittle zunächst deinen üblichen Durchschnitt und steigere ihn dann in realistischen Schritten. Benötige ich eine Smartwatch? Nein. Eine Smartwatch kann Schritte und aktive Minuten grob erfassen, misst den tatsächlichen Kalorienverbrauch jedoch nicht exakt. Für den Einstieg reicht es, konkrete Gewohnheiten festzulegen – beispielsweise dreimal pro Woche mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Zählt Radfahren noch als NEAT? Das hängt von Intensität und Zweck ab. Eine lockere Fahrt zum Büro kann als Alltagsaktivität gelten, während eine intensive und geplante Radtour eher eine Trainingseinheit ist. Für deine Gesundheit ist diese genaue Abgrenzung allerdings zweitrangig: Beides bringt dich in Bewegung. Ist zusätzliche Bewegung auch an Ruhetagen sinnvoll? Ja. Lockere Spaziergänge und gewöhnliche Alltagsbewegung sind auch an trainingsfreien Tagen möglich. Nach besonders intensiven Workouts solltest du die Belastung niedrig halten und deinem Körper ausreichend Erholung ermöglichen.