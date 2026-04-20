Jude Law entspricht vielleicht nicht dem klassischen Bild eines muskulösen Leading Man – doch sein Körper erzählt eine andere Geschichte. In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat der heute 53-Jährige sichtbar Muskelmasse aufgebaut und seinen Körper durch konsequentes, diszipliniertes Training transformiert.Auch wenn er, wie er selbst sagt, lieber "einen Drink, eine lange Nacht und ein gutes Essen" genießen würde, weiß Law genau: Regelmäßiges Training und ausreichend Schlaf bringen ihm vor der Kamera deutlich mehr. Genau das hat es ihm ermöglicht, seinen Körper unter anderem in der HBO-Serie The New Pope, in der er als charismatischer Papst mit überraschend athletischer Präsenz überzeugt, und zuletzt im Film Eden, für den er erneut eine körperlich fordernde Rolle übernahm, zu präsentieren. Mit Ü50 in Bestform: Warum sich Disziplin für ihn auszahlt"Es macht Spaß, am Set zu sein, sich topfit zu fühlen und immer einen Schritt voraus zu sein", sagte Law im Interview mit GQ."Ich habe das Drehen als Ausrede genutzt, um mit Lisa Twight zu trainieren – eine großartige Frau, die viele der Schauspieler aus '300' vorbereitet hat. Außerdem trainiere ich mit Johnny Silmon in London, der einfach brillant ist. Für Anna Christie musste ich Masse aufbauen, also habe ich rund 6 Kilo Muskelmasse zugelegt. Johnny hat meine Ernährung und Routine komplett umgestellt. Er hat mich alles Mögliche machen lassen: Yoga, Rudern, Boxen, Laufen – wir machen eine Mischung aus allem."Auch wenn das inzwischen über ein Jahrzehnt her ist, bedeutet das nicht, dass Law einen Gang runtergeschaltet hat. Im Gegenteil: Sein Trainingsansatz scheint sich in seinen 40ern und 50ern sogar noch intensiviert zu haben.\n\t\t\t,\n\t\tSo sieht das intensive Trainingsprogramm von Jude Law ausFür seine Rolle als britischer Geheimagent im Film The Rhythm Section (2020) arbeitete Law erneut mit Personal Trainer Johnny Silmon zusammen, um einen körperlich belastbaren, "military-ready" Look zu entwickeln. Offiziell trainierten sie 5-mal pro Woche, aber Law legte oft noch 2 bis 3 zusätzliche Einheiten drauf, um den Anforderungen der Rolle gerecht zu werden."Jude liefert immer ab", sagte Silmon gegenüber Men’s Journal. "Bei diesem Projekt ging es nicht darum, eine bestimmte Zahl zu erreichen, sondern darum, dass er sich in seiner Rolle als Durchsetzungsfigur wohlfühlt."Sein Programm bestand aus 8 Wochen Muskelaufbau, gefolgt von 12 Wochen, in denen Athletik und funktionelle Stärke im Fokus standen, unter anderem mit olympischen Gewichtheberübungen und Kettlebell-Training. Insgesamt legte Law dabei etwa 2,5 bis 3,5 Kilogramm Muskelmasse zu.Zusätzlich integrierte Silmon die indonesische Kampfkunst Pencak Silat in das Training, ein Ganzkörper-Kampfsystem mit Grifftechniken, Schlägen und Würfen, das traditionell zur Selbstverteidigung eingesetzt wird. "Ich habe schon den ein oder anderen Schlag von Jude abbekommen – und er kann richtig zuschlagen", ergänzt Silmon.Sixpack mit Ü50: Dieses 11-Move-Workout von Mark Wahlberg musst du testenJude Laws Geheimnis: Du musst trainieren wie ein AthletDieser Trainingsansatz zeigte sich bereits 2010, als Law sich auf Repo Men vorbereitete. Damals wurde er von Lisa Twight trainiert – ohne Sonderbehandlung, trotz seines Status als Hollywood-Star. Stattdessen setzte sie ihn einem anspruchsvollen Trainingsumfeld aus, das normalerweise für Profisportler und Militärpersonal konzipiert ist."Jude ist einer der engagiertesten Athleten, mit denen ich je gearbeitet habe. Ich sage bewusst Athlet, weil er auch wie einer trainiert hat. Jude ist ein Profi", sagte Twight gegenüber Coach. "Er hat dem Prozess vertraut. Mir hat er vollkommen vertraut und das Training wie einen Job behandelt. Er hat alles, was wir von ihm verlangt haben, ohne zu hinterfragen umgesetzt."Sprich: keine Sonderrolle, kein Star-Bonus, nur diszipliniertes Training.