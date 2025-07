Mark Wahlbergs 11-Move-Workout für das Sixpack mit Ü50

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen .

Ernährung und Training mit 54: Das ist Wahlbergs Geheimrezept

Zwar predigt Wahlberg in seinem Video "No days off", also keine Ruhetage, doch der Schauspieler hat längst klargestellt: Er gönnt seinem Körper durchaus gezielte Erholung – auch wenn der Wecker weiterhin um 4 Uhr morgens klingelt. Früher trainierte er tatsächlich 7 Tage die Woche. Heute reichen ihm 5 harte Sessions – dafür achtet er umso mehr auf Regeneration und Ernährung.