Es gibt einen bekannten, aber auch ziemlich plattgetretenen Weg, wenn es darum geht, Klimmzüge zu trainieren: Man arbeitet anfangs auf die erste vollständige Wiederholung hin. Dann auf die ersten fünf. Dann schafft man 10. Irgendwann, wenn man eine respektable Anzahl an Wiederholungen erreicht hat, fängt man an, sich Hantelscheiben oder Kurzhanteln um den Körper zu schnallen.

Das sind alles keine schlechten Optionen, um deine Zugkraft kontinuierlich zu steigern. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, die Übung schwerer zu machen: Archer-Klimmzüge. Ihr Trick: Sie verlagern einen größeren Teil des Körpergewichts auf eine Seite. Das fordert Rücken und Bizeps stärker, ohne dass du zusätzliche Gewichte brauchst. Gleichzeitig können sie dich auf den einarmigen Klimmzug vorbereiten.

Was ist ein Archer-Klimmzug? Ein Archer-Klimmzug, auch Archer-Pull-up, ist eine fortgeschrittene Klimmzugvariante mit weitem Griff. Dabei ziehst du deinen Oberkörper zu einer Hand, während der andere Arm seitlich ausgestreckt bleibt. Ja, genau: Du hängst fast ganz an nur einer Hand. In der höchsten Position ist der ziehende Arm gebeugt, die Brust bewegt sich zu seiner Hand, und der Gegenarm zeigt seitlich nach außen, ähnlich wie bei einer Person, die einen Bogen spannt. Daher der Name: "Archer" = Bogenschütze.

Anders als beim klassischen Klimmzug arbeiten hier die Arme nicht gleichmäßig mit. Der ausgestreckte Arm hilft zwar weiterhin, aber du verlagerst bewusst mehr Last auf die ziehende Seite. Je gerader der unterstützende Arm bleibt und je kontrollierter du dich bewegst, desto größer wird die Herausforderung für die arbeitende Seite.

Warum sind Archer-Klimmzüge so anspruchsvoll? Mehr Kraft aufbauen, ohne Gewicht hinzuzufügen Klimmzüge mit Zusatzgewicht sind eine hervorragende Möglichkeit, die Kraft im Oberkörper zu entwickeln. Doch wenn klassische Klimmzüge mit dem eigenen Körpergewicht dir eher leichtfallen, sind sie nicht die einzige Option.

Indem du mehr von deinem Körpergewicht auf einen Arm verlagerst, erhöhen Archer-Klimmzüge die relative Belastung dieser Seite, ohne das Gesamtgewicht zu verändern. Der arbeitende Latissimus und Bizeps müssen bei jeder Wiederholung mehr abliefern, während der unterstützende Arm genügend Hilfe leistet, um die Bewegung zu ermöglichen. Und weil du diesen Support mit zunehmender Kraft auch noch schrittweise verringern kannst, gibt es viel Spielraum für Fortschritte – ganz ohne Gewichtsscheiben.

Natürlich baust du damit nicht automatisch mehr Kraft auf als bei Klimmzügen mit Zusatzgewicht. Aber die Herausforderung ist eine andere. Besonders, wenn du deine einseitige Zugkraft entwickeln möchtest, statt einfach nur mehr Gewicht an deinen Dip-Gürtel zu hängen.

Rücken und Bizeps durch mehr Spannung trainieren Einer der größten Vorteile von Archer-Klimmzügen ist, dass sie eine vertraute Belastung deutlich anspruchsvoller wirken lassen. Dein Körpergewicht hat sich nicht verändert, aber der Anteil, den die jeweils ziehende Seite bewältigen muss, ist gestiegen. Dadurch werden die Muskeln, die dich zur Stange ziehen, stärker mechanisch gefordert. Dazu gehören dein Latissimus, der obere Rücken und der Bizeps. Sie alle müssen härter arbeiten, um die Bewegung auszuführen und zu kontrollieren.

Wer die klassischen Klimmzüge inzwischen gut beherrscht und keinen Zugang zu zusätzlichen Gewichten hat, kann mit ihnen unkompliziert – wenn auch anspruchsvoll – weiter Fortschritte machen.

Einseitige Kraft und Kontrolle entwickeln Eine Einschränkung beidseitiger Übungen ist, dass die stärkere Seite relativ leicht nachhelfen kann, wenn die Zugkraft auf der anderen Seite nachlässt. Die schwächere Seite bleibt dadurch … die schwächere Seite.

Bei klassischen Klimmzügen fällt dir der Unterschied vielleicht nicht auf. Verlagerst du den Schwerpunkt aber auf einen Arm, lässt sich ein Ungleichgewicht kaum noch ignorieren. Archer-Klimmzüge ermöglichen es dir, jede Seite unabhängiger zu fordern. So werden Unterschiede bei Kraft, Koordination und Kontrolle sichtbar, die sonst womöglich verborgen bleiben.

Die schwächere Körperseite dazu zu bringen, allein zu arbeiten, nimmt diese Ungleichgewichte ins Visier und konfrontiert nachhinkende Muskeln mit einer härteren Challenge.

Auf den einarmigen Klimmzug hinarbeiten Wenn du schon einmal einen echten einarmigen Klimmzug versucht hast, weißt du, dass selbst eine einzige Wiederholung Welten von der Variante mit beiden Händen entfernt ist. Archer-Klimmzüge helfen, diese Lücke zu schließen.

Indem du einen Arm gestreckt hältst, während der andere den Großteil der Zugbewegung übernimmt, gewöhnst du dich allmählich an die asymmetrische Belastung, die für einen einarmigen Klimmzug erforderlich ist. Dabei musst du nicht sofort dein gesamtes Körpergewicht von einer Seite bewältigen lassen.

Mit zunehmender Kraft kannst du die Unterstützung durch den ausgestreckten Arm schrittweise verringern und dich so einem echten einarmigen Zug annähern. Das lässt den Weg dorthin viel geradliniger und einfacher erscheinen, als er in Wirklichkeit wahrscheinlich ist. Aber irgendwo musst du anfangen.

Welche Muskeln trainieren Archer-Klimmzüge? Latissimus: Der breite Rückenmuskel erzeugt einen großen Teil der Zugkraft. Die Seite, zu der du dich ziehst, übernimmt mehr Arbeit.

Der breite Rückenmuskel erzeugt einen großen Teil der Zugkraft. Die Seite, zu der du dich ziehst, übernimmt mehr Arbeit. Bizeps: Der Bizeps beugt den Ellbogen des ziehenden Arms und unterstützt das Hochziehen.

Der Bizeps beugt den Ellbogen des ziehenden Arms und unterstützt das Hochziehen. Brachialis und Brachioradialis: Diese Muskeln helfen ebenfalls bei der Ellbogenbeugung.

Diese Muskeln helfen ebenfalls bei der Ellbogenbeugung. Oberer Rücken: Trapezmuskel, Rautenmuskel und weitere Muskeln rund um die Schulterblätter unterstützen eine stabile Zugbewegung.

Trapezmuskel, Rautenmuskel und weitere Muskeln rund um die Schulterblätter unterstützen eine stabile Zugbewegung. Unterarme: Sie halten den Griff an der Stange und helfen, den Körper zu kontrollieren.

Sie halten den Griff an der Stange und helfen, den Körper zu kontrollieren. Rumpf: Bauchmuskeln und seitliche Rumpfmuskeln wirken unerwünschtem Schwingen und Verdrehen entgegen.

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So machst du Archer-Klimmzüge richtig Greife die Stange etwas weiter als schulterbreit. Deine Handflächen zeigen von dir weg (Obergriff). Wähle zunächst einen Griff, den du kontrollieren kannst, statt die Hände maximal weit auseinanderzusetzen. Halte die Schultern aktiv und den Rumpf angespannt. Ziehe dich zu einer Hand. Bring den entsprechenden Ellbogen nach unten und den Oberkörper in Richtung dieser Hand. Gleichzeitig streckst du den anderen Arm seitlich aus. Kontrolliere die obere Position. Zieh dich so weit hoch, dass sich dein Kinn der ziehenden Hand nähert. Der Gegenarm bleibt so gestreckt, wie es für dich angenehm und kontrollierbar ist. Er unterstützt die Bewegung weiterhin. Kehre langsam zur Mitte zurück und wechsle die Seite. Lass dich nicht einfach nach unten fallen. Wiederhole die Bewegung anschließend zur anderen Hand, damit beide Seiten gleich viel Arbeit bekommen. So steigerst du dich zu Archer-Klimmzügen Wenn du schon einige klassische Klimmzüge schaffst, aber noch keinen vollständigen Archer-Klimmzug, starte mit einer leichteren Variante. Zieh dich zunächst mit weitem Griff hoch und verlagere dein Gewicht dabei schrittweise zu einer Seite. Lass beide Arme anfangs noch gebeugt.

Stell dir eine unsichtbare Linie zwischen deinen Händen an der Stange vor. Mit der Zeit soll dein Kinn auf dieser Linie weiter nach links und rechts wandern können. Wenn Kraft und Kontrolle zunehmen, kannst du den unterstützenden Arm bei jeder Wiederholung etwas stärker strecken.

Auch unterstützte Archer-Klimmzüge sind eine Option: Ein Widerstandsband oder abgestützte Füße können einen Teil der Belastung reduzieren. Entscheidend ist, die Unterstützung allmählich zu verringern – nicht, dich sofort in eine Position zu zwingen, die du noch nicht kontrollieren kannst.

FAQ zu Archer-Klimmzügen Wie viele Wiederholungen und Sätze sollte ich machen? Eine feste Wiederholungs- oder Satzzahl gibt es nicht. Wähle eine Variante, bei der du die Bewegung kontrolliert ausführen kannst, und beende den Satz, wenn deine Technik deutlich nachlässt. Trainiere beide Seiten gleichmäßig. Sind Archer-Klimmzüge für Anfänger geeignet? Die vollständige Variante ist eine fortgeschrittene Übung. Wer noch keine sicheren klassischen Klimmzüge beherrscht, sollte zuerst daran arbeiten. Für den Einstieg in Archer-Klimmzüge eignen sich leichtere Varianten, z.B. mit einem Widerstandsband oder abgestützten Füßen. Muss der unterstützende Arm ganz gestreckt sein? Nein. Der Gegenarm hilft weiterhin mit, und du musst ihn nicht über die gesamte Bewegung vollständig durchdrücken. Strecke ihn nur so weit, wie du die Position kontrollieren kannst. Mit zunehmender Kraft kannst du die Unterstützung schrittweise verringern.