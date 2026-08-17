Gewichtszunahme dank Kreatin: Wie viel davon wirklich Muskeln sind

Beim Blick auf die Waage kommt der Schreck: 2 Kilo mehr, obwohl sich an Training und Ernährung nichts geändert hat. Wer gerade mit Kreatin begonnen hat, erlebt das häufig. Der erste Gedanke: Das müssen neue Muskeln sein. Tatsächlich steckt hinter dem schnellen Plus auf der Waage noch ein anderer Effekt.

Warum Kreatin die Zahl auf der Waage verändert Kreatin gehört zu den am besten untersuchten Nahrungsergänzungsmitteln im Sport. Es erhöht die Kreatinspeicher in der Muskulatur. Dadurch kann dein Körper bei kurzen, intensiven Belastungen schneller Energie bereitstellen.

Gleichzeitig kann Kreatin besonders zu Beginn die Wasserspeicherung in der Muskulatur erhöhen. Deshalb steigt das Körpergewicht bei manchen Menschen bereits kurz nach der Einnahme an.

Besonders bei einer klassischen Ladephase mit etwa 20 Gramm Kreatin täglich kann das Gewicht laut International Society of Sports Nutrition (ISSN) innerhalb weniger Tage um 1 bis 3 Kilogramm steigen. Wer stattdessen dauerhaft etwa 3 bis 5 Gramm täglich einnimmt, füllt seine Kreatinspeicher langsamer auf – entsprechend kann auch die Veränderung auf der Waage weniger abrupt ausfallen.

Die ersten Kilos sind noch keine Muskeln Muskelgewebe wächst deutlich langsamer, als der Wert auf der Waage direkt nach dem Kreatin-Start steigen kann. Dafür braucht dein Körper regelmäßiges Krafttraining, ausreichend Protein und Zeit.

Eine aktuelle randomisierte Studie zeigt sehr schön, warum „fettfreie Masse“ dabei nicht automatisch mit neu aufgebautem Muskelgewebe gleichgesetzt werden darf: Bereits nach 7 Tagen mit täglich 5 Gramm Kreatin stieg die gemessene fettfreie Masse der Teilnehmenden um rund 0,5 Kilogramm – noch bevor das eigentliche Krafttraining begann. Solche frühen Veränderungen können zumindest teilweise durch Flüssigkeitsverschiebungen beeinflusst werden.

Der schnelle Anstieg auf der Waage ist deshalb nicht gleichbedeutend mit neu aufgebauter Muskelmasse. Gerade zu Beginn kann zusätzlich gespeichertes Wasser einen Teil des Gewichts erklären. Die Waage reagiert schnell, aber echter Muskelaufbau braucht Wochen und Monate.

Langfristig wird es interessanter: Zusammen mit konsequentem Krafttraining kann Kreatin Kraft und fettfreie Masse stärker steigern als Training allein. Kreatin baut dir also nicht über Nacht neue Muskeln – es verbessert vielmehr die Voraussetzungen dafür, dass dein Training langfristig mehr bewirken kann.

Was Kreatin wirklich bringt Das zusätzliche Wasser ist nicht der eigentliche Leistungstrick von Kreatin. Entscheidend sind die besser gefüllten Kreatin- und Phosphokreatinspeicher deiner Muskulatur. Sie helfen deinem Körper dabei, bei kurzen, intensiven Belastungen schneller ATP bereitzustellen – also genau dann, wenn du schwere Sätze, Sprints oder explosive Wiederholungen absolvierst.

In der Praxis bedeutet das: Du kannst bei intensiven Sätzen etwas länger Leistung bringen, zusätzliche Wiederholungen schaffen oder über mehrere Sätze ein höheres Trainingsvolumen bewältigen.

Ein einzelner Satz verändert deinen Bizeps noch nicht. Über Wochen summieren sich diese kleinen Leistungsvorteile jedoch. Darin liegt der eigentliche Muskelaufbau-Bonus von Kreatin: Mehr Trainingsleistung schafft bessere Voraussetzungen für langfristige Anpassungen. Deshalb gilt Kreatin seit Jahren als eines der wirksamsten und am besten untersuchten Supplements im Kraftsport. Kreatin baut keine Muskeln von allein auf, aber es hilft dir, aus deinem Training mehr herauszuholen.

Die Waage ist nicht der beste Fortschrittsmesser Wer nach Beginn einer Kreatin-Supplementierung plötzlich schwerer wird, muss nicht sofort an Fettzunahme denken. Die Waage kennt schließlich nur dein Gesamtgewicht. Sie kann nicht unterscheiden, ob sich Wasser, Muskelmasse oder Körperfett verändert haben. Deshalb erzählt sie dir nach dem Kreatin-Start nur die halbe Geschichte.

Werden deine Kraftwerte besser? Verändern sich deine Umfänge? Entwickelst du Muskulatur? Bleibt dein Körperfett ungefähr stabil?

Statt dich von täglichen Schwankungen verrückt machen zu lassen, lohnt sich deshalb der Blick auf mehrere Marker. Fotos, Umfänge und dein Trainingstagebuch können mehr über deinen Fortschritt verraten als die Zahl, die morgens zwischen deinen Füßen aufleuchtet.

FAQ: Die wichtigsten Fragen zu Kreatin und Gewicht Nimmt jeder durch Kreatin zu? Nein. Wie stark sich dein Gewicht verändert, hängt unter anderem von der Dosierung, deinen Ausgangswerten und individuellen Faktoren ab. Besonders bei einer Ladephase kann die Waage innerhalb weniger Tage deutlich nach oben gehen. Verliere ich das zusätzliche Gewicht wieder, wenn ich Kreatin absetze? Ein Teil des zusätzlichen Wassers in der Muskulatur geht nach dem Absetzen meist wieder verloren. Das bedeutet jedoch nicht, dass aufgebaute Muskelmasse automatisch verschwindet. Sollte ich Kreatin absetzen, wenn die Waage steigt? Nicht unbedingt. Der Gewichtsanstieg kann gerade zu Beginn eine normale Folge der veränderten Wasserspeicherung sein. Aussagekräftiger als die Waage allein sind deine Trainingsfortschritte und die längerfristige Entwicklung deiner Körperzusammensetzung. Macht Kreatin dick? Nein, Kreatin führt nicht automatisch zu mehr Körperfett. Ein schneller Gewichtsanstieg nach Beginn der Einnahme bedeutet deshalb nicht, dass du plötzlich Fett aufgebaut hast. Studien zeigen vielmehr, dass Kreatin in Kombination mit Krafttraining die fettfreie Masse erhöhen kann, ohne die Fettmasse entsprechend zu steigern.