Die wichtigste Kollaboration des Frühjahrs

Die Kollaboration zwischen Basketball-Brand Jordan und dem angesagten Concept-Store 'A Ma Maniére' hat in den letzten Jahren die coolsten und begehrtesten Sneaker in die Stores gebracht und wurden von Sammlern gefeiert. Passend zur letzten Zusammenarbeit wurde auch ein Unisex-Sweatsuit veröffentlicht, der an Coolness kaum zu übertreffen ist. Der Oversized-Fit erinnert an die Basketball-Suits der 90er-Jahre und ist für Streetwear-Fans ein absolutes Must-have.