Trend-Teile für den Sommer Diese 5 Fashion-Highlights solltest du diesen Sommer kaufen

Bei all den Styles den Überblick zu behalten, ist gar nicht so einfach. Wir haben dir etwas Arbeit abgenommen und dir unsere Top 5 der angesagtesten Trend-Teile zusammengestellt

Der Sommer ist in den Startlöchern. Das bedeutet, endlich weg mit den Steppjacken und Strickpullovern und raus mit der entspannten Sommer-Klamotten.

Um modisch ganz vorne mitzuspielen genügt eine Handvoll cooler Trend-Teile, die deiner Garderobe einen angesagten Look verpassen. Hier ist unsere Auswahl.

Bucket Hats gönnen Käppis eine Auszeit

Der Bucket Hat, auch als Fischerhut bekannt, war lange in einem dunklen Mode-Tal verschollen. Zuletzt wurde er in einem coolen Kontext an Johnny Depp im Kinofilm "Fear and Loathing in Las Vegas" von 1998 gesehen. Nach einem ersten Comeback-Versuch im letzten Sommer, geht die Kopfbedeckung jetzt richtig steil und ist die beste Alternative zum Käppi. Das Tolle an dem Hut ist, dass du ihn sehr vielseitig stylen kannst. Wähle ein unifarbenes, dezentes Modell zum Office-Alltagslook oder eine knallig, bunte Version, wenn du ein Sportswear-Outfit zusammenstellst.

Bowling-Shirts sorgen für bunte Coolness

Apropos Johnny Depp, ein weiteres Teil aus dem genannten Kultfilm sorgt diesen Sommer für Aufsehen: das Bowling-Shirt. Typisch für das Kurzarmhemd ist der 50er-Jahre-inspirierte Revers-Kragen und ein entspannter Oversized-Fit. Was die Muster angeht, sind keine Grenzen gesetzt: von klassischen Hawaii-Prints, über Workwear-Styles bis hin zu Bad-Taste-Mustern (z.B. Paisley) ist alles dabei. Da die bunten Shirts Eye-Catcher genug sind, bringst du mit einer Jeans oder sandfarbenen Chino etwas Ruhe in den Look.

Der Blazer Mid ´77 ist wieder da

Nach dem großen Dad-Sneakertrend und knalligen Hiking-Sneakern, sind es die Klassiker der 70er und 80er, die am Fuß gefeiert werden. Retro-Sneaker sind diesen Sommer der beliebteste Sneaker-Style, allen voran der Nike Blazer Mid ´77. Einer der ersten Sneaker von Nike, ursprünglich als Basketball-Schuh entworfen, hat sich als Skateboard-Schuh durchgesetzt und ist fester Bestandteil von Nike SB (Skateboarding). Neben Ledermodellen gibt es den Treter aus leichtem Canvas, was ihn zum perfekten Sommer-Schuh macht. Der dezente Patchwork-Look durch Veloursleder-Patches und die offene Schaumstoff-Zunge verpassen dem Oldie einen modernen, angesagten Look. Eine coole Alternative zum beliebten Converse Chuck, die wir genauso stilübergreifend zu (fast) allem tragen.

90er-Skater-Jeans sind zurück

Hast du auch keine Lust mehr auf knallenge Skinny-Jeans? Der weit geschnittene coole Baggy-Fit wird immer beliebter. Falls dir der Schritt zum superweiten Bein im Skaterstyle zu heftig ist, dann schalte einen Gang runter und greif zu Regular- oder Loose-Fit. Bald erwarten uns (hoffentlich) wieder knackig-warme Temperaturen, dann wirst du ein weites Hosenbein sehr zu schätzen wissen.

Auffällige Rucksäcke werten jeden Look auf

Jeans, T-Shirt, Sneaker - fertig! Das ist die schnellste und einfachste Style-Routine, bevor du das Haus verlässt. Ist dir das zu langweilig, du willst dir aber morgens keine großen Styling-Gedanken machen? Mit einem coolen Rucksack kannst du sicher sein, dass du deinem Look einen Hingucker verpasst. Wähle den Backpack passend zu deinem persönlichen Style. Vintage, Outdoor oder Athleisure - für jeden Geschmack gibt es coole Modelle. Eines unserer Lieblingsmodelle diesen Sommer ist der Eastpak x Raf Simons, bei dem du die einzelnen Teile auch als Gürteltasche tragen kannst.

Hoffentlich konnten wir dich mit unserer Auswahl begeistern und für deine nächste Shopping-Tour inspirieren. Aber nicht vergessen: Entscheide dich bewusst für einen Trend, weil er zu dir passt. Nur so wirkt dein Look cool und glaubwürdig.