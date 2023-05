Haarausfall bei Männern - neue Ursache entdeckt

In diesem Artikel: Ein Softdrink am Tag erhöht das Risiko für Haarausfall um 30 %

Weitere mögliche Ursachen für Haarausfall

Haarausfall stoppen — das kannst du tun

Ob Geheimratsecken, oder lichter werdendes Haar: Besonders unter Männern ist Haarausfall ein weitverbreitetes Problem. Oftmals wird er als unvermeidbar betrachtet, denn meist ist Haarverlust tatsächlich genetisch bedingt. Chinesische Forschende haben die Ursachen jetzt genauer unter die Lupe genommen und fanden heraus: Haarausfall ist beeinflussbar — zumindest bedingt. Denn nicht nur der Lebensstil, sondern auch was man isst und trinkt, kann entscheidend sein. So zeigte die neue Studie der Tsinghua University in Peking, dass das Risiko für Haarausfall besonders durch eine Maßnahme reduziert werden kann: den Verzicht auf zuckerhaltige Getränke.

Ein Softdrink am Tag erhöht das Risiko für Haarausfall um 30 % Die Untersuchung fand in China statt und umfasste 1028 Männer zwischen 18 und 45 Jahren. Die Teilnehmer erhielten einen Fragebogen, in dem sie Angaben zu diversen Lebensgewohnheiten und dem Status ihres Haars tätigen sollten. Die Ergebnisse zeigten, dass ein höherer Konsum von zuckerhaltigen Getränken mit einem höheren Risiko für Haarausfall in Verbindung stand. Wer pro Tag im Durchschnitt einen Softdrink konsumierte, wies ein um 30 % erhöhtes Risiko für Haarverlust auf. 3 Liter zuckerhaltige Getränke pro Woche erhöhen das Risiko laut der Studie sogar um 42 %.

Weitere mögliche Ursachen für Haarausfall Die Studie zeigt zwar, dass ein Zusammenhang zwischen dem erhöhten Konsum zuckerhaltiger Getränke und dem Risiko für Haarausfall besteht, trotzdem können die Ergebnisse nicht eindeutig interpretiert werden. Denn diejenigen Teilnehmer, die stärker unter Haarverlust litten, gaben auch an, mehr frittiertes Essen und weniger Gemüse zu verzehren. Außerdem traten bei ihnen zusätzlich häufiger Krankheiten und Angststörungen auf. Auch wenn also weiterhin erforscht werden muss, inwiefern der Konsum zuckerhaltiger Getränke den Ausfall von Haaren beeinflusst, ist es ratsam, weniger Zucker zu konsumieren und auf gesüßte Getränke zu verzichten.

Haarausfall stoppen — das kannst du tun Zunächst einmal ist Haarverlust in einem gewissen Ausmaß ganz normal. Nahezu 40 % der deutschen Männer sind davon betroffen. Es gibt dennoch ein paar Dinge, die du tun kannst: Besonders eine vitaminreiche, ausgewogene Ernährung ist wichtig, wenn du unter Haarverlust leidest. Proteinreiche Lebensmittel, wie Eier, Linsen, oder Huhn sollten im Ernährungsplan nicht fehlen, da insbesondere die Proteine Keratin und Arginin wichtig für eine gesunde Haarstruktur sind. Spezielle Shampoos enthalten die beiden Aminosäuren und können so Haarverlust entgegenwirken.

Ebenso sind B-Vitamine dafür bekannt, die Haare zu stärken. Präparate mit Biotin und Zink können dem Haarverlust entgegenwirken. Auch eine fettarme Ernährung kann den Haarausfall verlangsamen. Bei der Gestaltung einer protein- und nährstoffreichen Ernährung hilft dir unser Men`s-Health-Ernährungscoaching.



Wer unter Haarausfall leidet, sollte zudem aufs Rauchen und den Alkoholkonsum möglichst verzichten, da hierdurch das Haarwachstum gehemmt werden kann.

Eine neue Studie zeigt, dass ein hoher Konsum von zuckerhaltigen Getränken bei jungen Männern das Risiko für Haarausfall erhöhen kann. Auch Stress und Ernährung beeinflussen das Haarwachstum. Um Haarverlust entgegenzuwirken, empfiehlt es sich also, weitestgehend auf zuckerhaltige Getränke zu verzichten und auf eine vitaminreiche Ernährung zu achten.