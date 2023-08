Steigern Keto-Drinks wirklich die Trainingsleistung?

Bist du beim Durchstöbern des Supplement-Angebots schon mal auf Keto-Drinks gestoßen und hast dich gefragt, was sie bewirken? Viele Leistungssportler, insbesondere Läufer oder Radfahrer, setzen auf dieses Sport-Supplement, um ihre Trainingsleistung zu steigern. Auch außerhalb des Leistungssports wird die Einnahme solcher sogenannten "exogenen Ketone" immer beliebter. Aber was sind exogene Ketone? Und was können Keto-Drinks wirklich? Eine neue Studie ist dem auf den Grund gegangen und zeigt: Der Hype um die Keto-Drinks ist möglicherweise unberechtigt.

Was sind Keto-Drinks? Keto-Drinks sind spezielle Getränke, die entwickelt wurden, um deinen Körper in einen Zustand namens "Ketose" zu versetzen. Aber was ist Ketose überhaupt? Ganz einfach: Wenn du isst, wandelt dein Körper normalerweise die Kohlenhydrate aus deiner Nahrung in Glukose (Zucker) um und nutzt sie als Hauptenergiequelle. Doch bei einer ketogenen Diät, die mit Keto-Drinks unterstützt wird, reduzierst du die Kohlenhydrataufnahme drastisch und erhöhst gleichzeitig den Anteil an Fett und Eiweiß in deiner Ernährung. Dadurch gelangt dein Körper in den Zustand der Ketose. Hier ändert dein Stoffwechsel seine Gangart: Anstelle von Glukose verbrennt dein Körper Fett, um Energie zu gewinnen. Dabei entstehen sogenannte "Ketonkörper", die als Ersatz-Energiequelle dienen.

Wie wirken Keto-Drinks? Viele nutzen den Zustand der Ketose, um abzunehmen, da sich der Körper als Energielieferant an Fettreserven bedient, wodurch es zur Gewichtsreduktion kommen kann. Und hier kommen die Keto-Drinks ins Spiel: Sie sind so zusammengesetzt, dass sie deinen Körper in der Ketose halten, oder ihn schneller in die Ketose bringen sollen. Sie enthalten oft MCT-Öl (mittelkettige Triglyceride), die leicht in Ketonkörper umgewandelt werden können und so den Energieprozess unterstützen sollen. Denn durch die Nutzung der Ketonkörper sollen die Kohlenhydratspeicher, die normalerweise als Energielieferant dienen, länger geschont werden und somit bei besonders intensiver Belastung noch zur Verfügung stehen. Ob Keto-Supplements die Trainingsleistung tatsächlich verbessern, untersuchten nun kanadische Forschende.

Ablauf der Studie In der Studie wurden 23 Radfahrer:innen untersucht. Die Bedingungen für die Teilnahme waren:

die Proband:innen sind zwischen 18 und 60 Jahren alt

sie sind gesund

sie ernähren sich nicht ketogen, verzehren also mindestens 50 g Kohlenhydrate am Tag

sie sind trainierte Radfahrer:innen, trainieren also mindestens 5 Stunden die Woche an mehr als 3 Tagen

ihre maximale Sauerstoffaufnahme beträgt 55 ml/min/kg (Männer) oder 48 ml/min/kg (Frauen) Die Teilnehmenden wurden zufällig in zwei Gruppen aufgeteilt: Eine erhielt einen Keto-Drink, die andere ein Placebo-Getränk. Nach der Einnahme füllten die Probanden Fragebögen zu ihren Ernährungsgewohnheiten aus und es wurden Blutproben entnommen und analysiert. Danach absolvierten die Teilnehmenden ein 15-minütiges Aufwärmprogramm und ein 20-minütiges Zeitfahren auf einem Ergometer.

Nach etwa 7 bis 14 Tagen wiederholten die Teilnehmenden das Experiment. Dieses Mal tauschten diejenigen, die zuvor den Keto-Drink erhalten hatten, mit der Placebo-Gruppe und umgekehrt. Während der gesamten Studie trugen die Proband:innen Blutzuckermessgeräte am Arm, die erst nach Abschluss aller Laborbesuche entfernt wurden.

Trainingsleistung der Sportler mit Keto-Drinks um 2,4 % verringert Die Ergebnisse der Studie zeigen: Die Trainingsleistung der Radfahrer:innen war nach Einnahme der Keto-Drinks nicht verbessert. Ganz im Gegenteil: Es wurde sogar ein Abfall der sportlichen Leistung um 2,4 % beobachtet. Weiterhin berichtete die Hälfte der Teilnehmenden, dass sie ihr Training als anstrengender wahrnahmen, nachdem sie die Keto-Drinks konsumiert hatten. Die neuen Erkenntnisse bestätigen die Ergebnisse einer vorherigen Studie, in der ebenfalls kein Leistungsanstieg nach dem Trinken von Keto-Drinks beobachtet wurde.

Finger weg von Keto-Drinks? Ob der beobachtete negative Einfluss der Keto-Drinks auf die Trainingsleistung tatsächlich so gravierend ist, dass man von Keton-Supplements abraten sollte, muss nun weiter erforscht werden. Da in der Studie nur trainierte Radsportler:innen untersucht wurden, ist zudem unklar, ob Keto-Drinks sich in anderen sportlichen Kontexten als nützlich erweisen könnten, beispielsweise bei anderen Sportarten, oder längeren Ausdauerwettkämpfen. Es gibt zudem Forschung, die darauf hinweist, dass Keto-Drinks bei der Erholung nach einem Rennen oder mehreren intensiven Trainingseinheiten helfen können.

Fakt ist jedoch, dass durch das Trinken von Keto-Drinks kein Leistungsanstieg festgestellt werden konnte. Wenn du also aus diesem Grund zu Keto-Supplements greifen wolltest, solltest du dich lieber nach einer Alternative umschauen.

Keto-Drinks sind spezielle Getränke, die deinen Körper in die Ketose versetzen und so die Trainingsleistung positiv beeinflussen sollen. In aktuellen Studien wurde jedoch kein Leistungsanstieg durch die Keto-Drinks beobachtet. Im Gegenteil: Es fand sogar ein Leistungsabfall statt. Wer also aus diesem Grund Keto-Drinks konsumieren wollte, kann sich das Geld sparen.

Erwähnte Quellen: Devin G. McCarthy et al. (2023): Acute Ketone Monoester Supplementation Impairs 20-min Time-Trial Performance in Trained Cyclists: A Randomized, Crossover Trial. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, doi 10.1123/ijsnem.2022-0255

Devin G. McCarthy et al. (2021): Increased cardiorespiratory stress during submaximal cycling after ketone monoester ingestion in endurance-trained adults. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, doi 10.1139/apnm-2020-0999