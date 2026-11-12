Auf den Bodybuilding-Bühnen gehört Urs Kalecinski seit Jahren zur absoluten Weltspitze. Hier spricht er über seinen Werdegang, den Erfolgsdruck, seinen Leidensweg und darüber, warum es ganz normal sein sollte, psychologische Unterstützung in Anspruch zu nehmen.

Urs, du gehörst zu den weltbesten Bodybuildern. Was fasziniert dich an diesem Sport am meisten? Ich liebe das Training, jede Wiederholung, jede Minute im Studio. Und ich komme aus einer sehr sportlichen Familie: Mein Vater war Gewichtheber, meine Mutter Ballerina, mein Opa Boxer. Dieser Wettkampfgedanke war bei uns schon immer da. Ich wollte mich mit anderen messen, immer besser werden und herausfinden, was mit meinem Körper alles möglich ist.

2018 wurdest du Deutscher Meister, später dreimal Dritter beim Mr. Olympia. Trotzdem hast du irgendwann die Freude am Sport verloren. Was ist passiert? In der Classic-Physique-Klasse gibt es ein Gewichtslimit. Und irgendwann wollte mein Körper einfach nicht mehr auf dieses Gewicht runter. Die Vorbereitung wurde immer extremer. Ich hatte überhaupt keinen Spaß mehr am Training, an der Ernährung, an diesem ganzen Leben. Und Bodybuilding ist ein 24-Stunden-Job, 7 Tage die Woche. Wenn du jeden Tag aufwachst und keine Lust auf das hast, was du tust, ist das unglaublich deprimierend. Gleichzeitig spürst du Druck: Millionen Menschen verfolgen dich, unterstützen dich, du willst sie nicht enttäuschen.

Beeindruckender Mann, beeindruckendes BuchUrs Kalecinski, genannt "The Miracle Bear", zählt seit Jahren zu den besten Bodybuildern der Welt. Dreimal wurde der 28‑Jährige Dritter beim Mr. Olympia, Millionen folgen ihm in den sozialen Medien. In seinem Buch "My Miracle Mindset" erzählt er von seinem Aufstieg in die Weltspitze, extremem Leistungsdruck und seiner psychischen Krise. Ein ebenso ehrlicher wie bewegender Einblick in sein Leben (Next Level Verlag, 23 Euro).

Und dieser Druck wurde so groß, dass du sogar darüber nachgedacht hast, dir das Leben zu nehmen? Ja, da kamen viele Dinge zusammen. Dieser enorme Druck, die körperliche Belastung, dazu Krankheitsfälle in der Familie. Irgendwann hatte ich das Gefühl, in meinem eigenen Leben gefangen zu sein. Ich sah einfach keinen Ausweg mehr. Früher dachte ich bei Menschen mit Depressionen immer: Reiß dich zusammen! Ich komme aus einer Familie, in der Schwäche nicht gern gesehen wurde. Aber plötzlich saß ich selbst in diesem Loch. Das ist wie ein drei Meter tiefes Loch, an dessen Wänden Äste hängen. Du versuchst, dich daran hochzuziehen, aber sie brechen immer wieder ab.

Wie bist du aus diesem Loch herausgekommen? Ich habe zuallererst meine Mutter angerufen. Sie ist der Mensch, mit dem ich über alles sprechen kann. Da bin ich erst einmal völlig zusammengebrochen und habe nur geweint. Danach war es für mich wichtig, mit jemandem zu reden, der professionell und neutral auf meine Situation schaut. Ich dachte mir: Wenn du dir den Arm brichst, gehst du zum Arzt, warum sollte das bei psychischen Problemen anders sein? Wir müssen in unserer Gesellschaft dahin kommen, dass es normal ist, psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Warum sprichst du so offen über deine Depression und die Suizidgedanken? Weil ich eine Vorbildfunktion habe. Ich will zeigen, dass auch ein vermeintlich starker Mann psychische Probleme haben kann. Noch immer trauen sich viele Menschen nicht, darüber zu sprechen oder sich Hilfe zu holen, aus Angst, dafür verurteilt zu werden. Das möchte ich ändern. Viele Muskeln und ein nach außen sichtbarer starker Körper sind das eine, aber wie du dich fühlst und wie es wirklich in dir aussieht, das ist mindestens genauso wichtig.

Du hast auch dein Leben als Bodybuilder verändert. Was war hierbei für dich der entscheidende Schritt? Ich habe die Gewichtsklasse gewechselt, um nicht mehr ständig gegen dieses 102-Kilo-Limit kämpfen zu müssen. Ich wollte wieder das machen, worauf ich Lust hatte, ohne darauf achten zu müssen, ja nicht zu viel zu essen oder zu viel an Muskelmasse zuzulegen. Ich wollte den Sport, den ich so lange mit so viel Herzblut gemacht hatte, endlich wieder lieben können. Außerdem habe ich Berlin verlassen und bin aufs Land gezogen. Ich bin ein Naturmensch, ich liebe es, im Wald zu sein und an die frische Luft zu gehen. Das Großstadtleben war am Ende einfach nichts für mich.

Was rätst du den Männern, die glauben, immer nur stark sein zu müssen? Manchmal ist es genau der richtige Weg, Schwäche zu zeigen. Vor allem aber muss man mit jemandem darüber sprechen. Das muss kein großer Freundeskreis sein, manchmal reicht eine einzige Person, der man vertraut. Und man sollte sich regelmäßig selbst fragen: Wie fühle ich mich? Ich nehme mir jeden Morgen Zeit, um in mich hineinzuhören. Was sagt mein Körper? Wie geht es meinem Kopf? Das klingt vielleicht etwas spirituell, aber ich finde es enorm wichtig.

Und wie blickst du heute in deine Zukunft? Ich würde nie behaupten, dass mir so etwas nicht mehr passieren kann. Also dass ich noch mal in die Situation komme, in der ich nicht mehr weiterweiß. Aber ich kenne mich heute besser und erkenne Warnsignale früher. Ich freue mich darauf, im Sport wieder Gas zu geben – und habe ansonsten vor allem eins: jede Menge Bock aufs Leben.