Gesundes Abendessen Das solltest du abends essen – und das lieber nicht!

Wenn du abends mit knurrendem Magen nach Hause kommst, ist die Verlockung groß, einfach eine Tiefkühlpizza in den Ofen zu schieben. Gib ihr nicht nach! Denn wir wissen, wie du in Rekordzeit ein gesundes und natürlich leckeres Abendessen zubereitest – und welche Lebensmittel du meiden solltest, wenn du ein paar Kilo abnehmen willst.

Wie sieht ein gesundes Abendessen aus?

Die Formel für ein gesundes und sättigendes Abendessen ist im Prinzip ganz einfach: Kombiniere reichlich Gemüse mit hochwertigen Protein- und Fettlieferanten und füge noch ein paar komplexe Kohlenhydrate hinzu – das war's. So bekommt dein Körper auch am Abend genügend Eiweiß und Ballaststoffe, sowie Vitamine und Mineralstoffe. Auf Fertigprodukte solltest du weitgehend verzichten, setze lieber auf frische, unverarbeitete Lebensmittel – da kannst du sicher sein, was drin ist. Wie eine optimale Nährstoff-Zusammensetzung auf deinem Teller aussehen kann, verrät im Folgenden unsere kleine Übersicht:

Hochwertiges Eiweiß liefern …

Fisch und Meeresfrüchte (Lachs, Kabeljau, Seelachs, Garnelen etc.)

Magere Fleischsorten (Pute, Hähnchen, Rinderfilet)

Eier, Käse, Magerquark / Skyr, Naturjoghurt, Körniger Frischkäse

Tofu, Tempeh & Co.

Proteinreiche Lebensmittel machen nicht nur richtig schön satt, sie sind auch das ideale Muskelfutter. Deine Muskeln müssen am Abend und in der Nacht vor allem eines: regenerieren. Kleinste Verletzungen, die durchs Training hervorgerufen werden, werden beispielsweise mit Eiweißbausteinen (Aminosäuren) gefixt.

Gesunde Fette stecken in …

Pflanzlichen Ölen (Rapsöl, Olivenöl)

Avocados

Nüssen (z.B. Walnüsse, Mandeln, Cashews)

Kernen (Kürbiskerne, Pinienkerne)

Samen (Leinsamen, Hanfsamen)

Fette sind für den Körper lebenswichtig, da sie an zahlreichen Stoffwechselprozessen beteiligt sind und vor allem im Gehirn eine zentrale Rolle spielen. Allen voran die ungesättigten Fettsäuren, die der Körper nicht selbst herstellen kann, sondern die du über die oben genannte Lebensmittel täglich aufnehmen musst.

Langsame Kohlenhydrate aus ...

Vollkornprodukten (Vollkornnudeln, Vollkornbrot, Vollkornreis)

Kartoffeln und Süßkartoffeln

Hülsenfrüchten (Linsen, Kichererbsen & Co.)

Quinoa, Buchweizen, Hirse

Vollkornprodukte sollten am Abend immer deine erste Wahl sein, denn sie sorgen nur für eine geringe Insulinausschüttung (mehr dazu später) und liefern dir viele Vitamine und Mineralstoffe. Sie sollten allerdings idealerweise den kleinsten Anteil auf deinem Teller ausmachen.

Abendessen-Rezepte: Ideen fürs Abendbrot

Du fragst dich, wie du die oben genannten Zutaten nun am besten miteinander kombinierst? Hier kommen zwei Rezept-Ideen für ein schnelles und gesundes Abendessen. Vom klassischen kalten Abendbrot bis hin zur schnellen Gemüsepfanne.

Rezepte für ein kaltes Abendessen

Ein großer Salat, wie dieser proteinreiche Kartoffel-Thunfisch-Salat, ist perfekt am Abend, da er reichlich Eiweiß, gute Carbs und eine große Portion Gemüse enthält. Das wird deinen Muskeln schmecken:

Thunfisch-Kartoffel-Salat mit Ei Dieser Salat steckt voller Power. Die Kartoffeln liefern die Kohlenhydrate, Thunfisch und Eier eine Menge an hochwertigem, tierischen Eiweiß, welcher der Körper besonders gut verwerten kann. Ulrike Holsten Thunfisch-Kartoffel-Salat mit Ei Zutaten für 1 Portion(en) 75 g Grüne Bohne(n) (TK)

1 Dose Thunfisch im eigenen Saft

3 mittelgroße(s) Cherrytomate(n)

2 mittelgroße(s) Kartoffel(n) (gekocht)

1 mittelgroße(s) Ei(er)

1 EL Olivenöl

1 EL Balsamico

1 TL Petersilie

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer Zubereitung Bohnen kurz in Salzwasser blanchieren. Derweil Thunfisch abtropfen lassen, Tomaten halbieren, Kartoffeln in Scheiben schneiden, das Ei kochen und anschließend vierteln. Alles zusammen mit den Bohnen auf einen Teller geben. Olivenöl, Balsamico und Gewürze zu einem Dressing vermengen und darübergeben. Petersilie hacken und darüberstreuen. Kalorien (kcal): 532

Fett: 22g

Eiweiß: 50g

Kohlenhydrate: 32g

Oder bist du eher der klassische Abendbrot-Typ? Dagegen ist im Grunde nichts einzuwenden, denn eine Stulle ist schnell gemacht, günstig und lässt sich mit unterschiedlichen Zutaten leicht variieren. Idealerweise entscheidest du dich für ein Vollkornbrot und nicht für Baguette, Fladenbrot oder Weizentoast. Die kurzkettigen Carbs sorgen für einen Insulinausstoß und Blutzuckeranstieg, der am Abend die Fettverbrennung behindert. Noch wichtiger als die Brotsorte ist allerdings der Belag. Als Basis eignen sich zum Beispiel fettarmer Frischkäse, Kräuterquark, körniger Frischkäse oder Avocado. Auch die gute alte Butter ist genehmigt, vor allem, wenn es Weidebutter ist. Mit magerem Fleisch, wie Puten- oder Hähnchenbrustaufschnitt, oder Kochschinken als Belag kannst du ebenfalls nichts falsch machen. Käse ist zwar nicht gerade kalorienarm, aber eine gute Proteinquelle. Gurken-, Tomaten- oder Radieschenscheiben on top dürfen nicht fehlen.

Rezepte für ein warmes Abendessen

Wer abends lieber etwas Warmes im Bauch haben will, kann natürlich auch frisch kochen. Fleisch oder Fisch mit einer Gemüsebeilage plus eine gesunde Kohlenhydratquelle sind perfekt, um richtig satt zu machen und gleichzeitig nicht schwer im Magen zu liegen. Wie dieses Steak mit einer doppelten Portion Gemüse:

Pfeffersteak mit Süßkartoffeln Ein Festessen für jeden Steak-Fan: Dieses Menü schmeckt hervorragend und bringt gleichzeitig Ihren Körper in Bestform. Süßkartoffeln geben Energie fürs Training, das eiweißreiche Steak fördert das Muskelwachstum. Dan Matthews Pfeffersteak mit Joghurtsoße Zutaten für 2 Portion(en) 2 mittelgroße(s) Süßkartoffel(n)

2 EL Olivenöl

200 g Brokkoli

200 g Grüne Bohne(n)

400 g Rinderfilet

1 EL Rotweinessig

250 ml Rinderbrühe

60 g Naturjoghurt

1/2 TL Salz

1/2 TL Schwarzer Pfeffer (frisch gemahlen) Zubereitung Den Backofen auf 200 Grad vorheizen. Die Süßkartoffeln in Spalten schneiden, danach 10 Minuten kochen. In einer Auflaufform oder backofenfesten Pfanne 1 EL Olivenöl verteilen, die Kartoffelspalten hineinlegen. Im unteren Drittel des Ofens eine halbe Stunde backen. Brokkoli-Röschen vom Strunk befreien. Brokkoli und grüne Bohnen waschen. Alles zusammen 5 Minuten in Salzwasser garen. Erhitzen Sie in einer anderen Pfanne 1 EL Olivenöl. Das Fleisch von jeder Seite 2 bis 3 Minuten braten, bis es durch ist. Mit Pfeffer und Salz würzen und auf einen Teller legen. Den Rotweinessig und die Rinderbrühe in die Pfanne geben. Die Soße etwa 5 Minuten köcheln lassen. Dann den Jogurt unterrühren und das Ganze mit Pfeffer und Salz würzen. Das Steak mit Jogurtsoße, grünem Gemüse und Kartoffelspalten servieren. Guten Appetit! Kalorien (kcal): 777

Fett: 24g

Eiweiß: 56g

Kohlenhydrate: 83g

Auch Tofu oder Eier sorgen am Abend für den Eiweißkick. Such dir als erstes eine Gemüsesorte aus und entscheide dann, welche Protein- und Kohlenhydratquelle (siehe weiter oben) du dazu kombinierst. Solange du dein Gemüse nicht in einer fetten Sahnesauce ertränkst, kannst du davon nämlich so viel essen, wie du willst, daher sollte es die "Hauptrolle" auf dem Teller spielen.

Diese 6 Lebensmittel sind No-gos beim Abendessen

Jetzt wisst ihr, welche Lebensmittel am Abend unbedingt auf den Teller gehören. Daher dürften euch die No-gos beim Abendbrot jetzt nicht überraschen:

1. Süßigkeiten: Süßkram ist als Abendessen mehr als ungeeignet. Der Hauptbestandteil ist Zucker und der bringt nichts als leere Energie. Das heißt, er sorgt zwar für einen raschen Energiekick dank schnell verfügbarer Zuckermoleküle, ohne jedoch einen Mehrwert in Sachen Vitamine und Mineralstoffe zu leisten.

2. Fast Food: Burger und Fritten sind fettig, meist extrem salzig und sehr kalorienhaltig – alles andere als ein gesundes Abendessen, denn der Anteil an Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralien ist verschwindend gering. Die enthaltenen Transfettsäuren erhöhen zudem dein Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle.

3. Fetter Aufschnitt: Das Gleiche gilt im Wesentlichen für viele Wurstsorten im Supermarktregal. Hier tummeln sich Salami, Leberwurst oder Schinken mit Fettrand und liefern reichlich ungesunde, gesättigte Fettsäuren und zu viel Cholesterin. Wissenschaftler der Universität Harvard fanden in einer Studie sogar heraus: Wer viel verarbeitetes Fleisch isst, stirbt früher.

4. Saft: Ein Glas Saft, um das Abendbrot runterzuspülen, ist ebenfalls ein echtes No-go am Abend. Denn Fruchtsaft liefert jede Menge Fructose (Fruchtzucker) und der ist leider auch nicht gesünder als normaler Zucker. Lies hier, warum du in Zukunft lieber die Finger von Saft lassen solltest.

5. Ceralien oder Müsli: Wenn es abends schnell gehen muss, greifen viele zu einer Schale Müsli. Ideal ist das nicht, vor allem, wenn es sich dabei um ein Fertigmüsli oder sogar Frühstücksflocken handelt. Die enthalten oft versteckten Zucker, der am Abend die Fettverbrennung verhindert. Proteine und gesunde Fette fehlen völlig.

6. Alkohol: Wein und Bier liefern nicht nur viele Kalorien, sie hemmen zusätzlich auch die nächtliche Fettverbrennung. Alkohol stimuliert zudem im Gehirn bestimmte Areale, die an der Entstehung des Hungergefühls beteiligt sind, daher folgt nach dem Abendessen der Heißhunger auf Chips und Schokolade.

Was sollte man abends essen, wenn man abnehmen will?

Wer ein paar Kilo abspecken will, sollte am Abend weniger Kohlenhydrate – oder besser gesagt: die richtigen Kohlenhydrate essen. Schnelle Carbs aus hellem Weizenbrot oder Pasta lassen deinen Insulinspiegel vor dem Schlafengehen Achterbahn fahren, indem sie ihn erst schnell ansteigen und anschließend in den Keller fallen lassen. Die Folge: Wenige Stunden später sitzt du mit Heißhunger auf der Couch und stopfst Fettiges oder Süßes in dich rein. Zudem bremst der vermehrte Insulinausstoß deine Fettverbrennung aus, die nachts sonst auf Hochtouren läuft.

Daher ist ein Low-Carb-Abendessen die perfekte letzte Mahlzeit des Tages, da sie sehr proteinreich und kohlenhydratarm ist. Carbs sind generell am Abend nicht verboten, denn sie machen nicht automatisch dick. Am Ende des Tages entscheidet nämlich immer deine Energiebilanz darüber, ob du zu- oder abnimmst. Sprich: Du musst deinem Körper weniger Kalorien zuführen als er verbraucht – nur mit solch einer "negativen Energiebilanz" kannst du überschüssige Kilos killen. Greif abends am besten zu komplexen Kohlenhydraten, wie sie zum Beispiel in Hülsenfrüchten stecken. Bohnen und Kichererbsen punkten gleich doppelt, denn sie sind gleichzeitig auch eine hervorragende Quelle für pflanzliches Eiweiß.

Sollte ich nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr essen?

Diesen "Tipp" hört und liest man seit Jahren immer wieder, doch Fakt ist: Es gibt keinerlei Studien, die diese Aussage tatsächlich belegen können. Es gibt schlichtweg keine richtige oder falsche Tageszeit, um Kohlenhydrate zu essen. Wichtig ist allerdings, dass du das Abendessen generell nicht zu spät isst, zwischen 17 und 19 Uhr ist perfekt. Dein Körper braucht rund drei bis vier Stunden Vorlauf, um das Essen zu verarbeiten, so dass dein Schlaf durch den vollen Magen und die Verdauungsprozesse nicht gestört wird. Vor allem mit Salat und Rohkost am Abend haben einige zu kämpfen. Iss diese Lebensmittel dann eher mittags beziehungsweise tagsüber, wenn du weißt, dass deine Verdauungsorgane sonst "Überstunden" machen.

Abendessen-Rezepte zum Abnehmen

Wenn es bei dir bisher immer Nudeln, Reis oder Brot am Abend gegeben hast, wird dir die Umstellung auf Low Carb zunächst vermutlich etwas schwer fallen. Dabei sind Low-Carb-Rezepte gar nicht kompliziert. Starte am besten immer mit der Proteinquelle: Möchtest du heute vielleicht Lachs essen oder lieber einen Veggie-Tag einlegen? Auch Huhn oder mageres Rindfleisch sind lecker und kohlenhydratarm. Welches Gemüse passt gut zu deiner Wahl? Hier kommen zwei Rezept-Ideen für ein Low-Carb-Abendessen:

Low-Carb-Rezept mit Fleisch

Hähnchen auf Feta-Spinat Bett Hier landet geballte Power auf dem Tisch. Hähnchen und Spinat schmecken nicht nur gut, sondern liefern mit Eiweiß und Calcium auch noch zwei wichtige Nährstoffe. Ulrike Holsten Hähnchenbrust auf Feta-Spinat-Bett Zutaten für 1 Portion(en) 1 Zehe Knoblauch

1/2 mittelgroße(s) Zwiebel(n)

2 EL Rapsöl

250 g Blattspinat (frisch oder TK)

120 g Hähnchenbrust

50 g Feta

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer Zubereitung Knoblauch pressen, Zwiebel fein würfeln und in 1 EL Rapsöl anbraten. Spinat dazugeben. Hähnchen salzen und pfeffern und im restlichen Öl knusprig braten. Spinat mit Pfeffer und Salz abschmecken, den Feta darüber zerbröseln und vor dem Servieren das Hähnchen auf das Feta-Spinat-Bett legen. Kalorien (kcal): 563

Fett: 39g

Eiweiß: 44g

Kohlenhydrate: 10g

Vegetarisches Low Carb-Abendessen

Schnelles Shakshuka Shakshuka ist DAS israelische Nationalgericht. Die Eier garen hier in einer aromatischen Sauce aus Tomaten, Paprika und Zwiebeln – lecker und Low Carb! Russel Smith Shakshuka Zutaten für 2 Portion(en) 150 g Geröstete eingelegte Paprika (mit Saft)

5 mittelgroße(s) Tomate(n) (geschält, mit Saft)

1 Prise Meersalz

4 Zehen Knoblauch

1 mittelgroße(s) Zwiebel(n)

2 EL Olivenöl

1 EL Tomatenmark

1 1/2 EL Harissa

Pfeffer

4 mittelgroße(s) Ei(er)

4 EL Griechischer Joghurt Zubereitung Paprika und Tomaten pürieren. Knoblauch pellen, mit Meersalz bestreuen und mit dem Messerrücken auf einem Brett zu einer beigen Masse zerdrücken. Zwiebel fein würfeln. Öl bei mittlerer Hitze erwärmen, Knoblauch und Zwiebeln hinzugeben und 1 Minute unter Rühren garen. Harissa und Tomatenmark hinzufügen und 1 weitere Minute garen. Tomaten-Paprikapüree hinzufügen, gut umrühren und abschmecken. Die Eier in eine Tasse aufschlagen, in der Mitte der Pfanne die Soße beiseiteschieben und die Eier in die Pfanne geben. Bei mittlerer Hitze kochen, bis das Eiweiß erstarrt, aber die Eidotter noch weich sind. Salzen und pfeffern. Mit Joghurt toppen und sofort servieren. Lecker ist auch Fladenbrot dazu (Tipp). Der Trick ist, die Hitze so niedrig einzustellen, dass die Soße nicht anbrennt, aber die Eier dennoch genügend Hitze zum Stocken bekommen. Sobald die Soße leicht trocken auszusehen beginnt, geben Sie schnell etwas Wasser hinzu. Kalorien (kcal): 407

Fett: 28g

Eiweiß: 19g

Kohlenhydrate: 21g

Du siehst: Die Low-Carb-Küche ist abwechslungsreich und auch ohne Kohlenhydrate richtig lecker. Dank sättigender Eiweißkomponente und gesunden Fettlieferanten hat Heißhunger keine Chance. Lust auf noch mehr Rezeptideen? Hier entlang!

Was bringt Dinner Cancelling?

Beim Dinner Cancelling (englisch für "Abendessen weglassen") verzichtet man an einem oder mehreren Tagen in der Woche komplett auf das Abendbrot, vor allem mit dem Ziel abzunehmen. Studien, die einen großen Abnehmerfolg durch Dinner Cancelling belegen, gibt es nicht. Das Ausfallen des Abendessens und die damit verbundene, lange Fastenphase für den Körper hat tatsächlich einige Vorteile für den Körper, auf die auch die Befürworter vom Intervallfasten-Trend, wie der 8-Stunden-Diät, schwören. Welche das sind, liest du hier.

Doch Fakt ist: Durch Dinner Cancelling allein nimmt niemand ab. Nur wenn du deine Kalorienbilanz nicht schon tagsüber sprengst, durch viele Snacks und ein gehaltvolles Frühstück und Mittagessen, kannst du ein paar Kilo verlieren. Das fehlende Abendessen begünstigt jedoch Heißhunger und erfordert jede Menge Disziplin. Es ist auch nicht dafür geeignet, es längerfristig durchzuführen, denk nur mal an den sozialen Aspekt, wie Essengehen mit Freunden. Der Lerneffekt ist ebenfalls gering, denn anders als bei einer langfristigen Ernährungsumstellung lernst du durch das Weglassen des Abendbrots kein neues, gesünderes Essverhalten. Trainierst du vielleicht sogar erst abends? Dann würde deine Post-Workout-Mahlzeit wegfallen, was den Muskelaufbau alles andere als begünstigt. Das solltest du nach dem Sport essen. Du siehst: Dinner Cancelling hat mehr Nach- als Vorteile. Ab und zu das Abendessen ausfallen zu lassen, schadet nicht, aber es ist auch keine gesunde Abnehmstrategie, die wir empfehlen würden.

Dieser Nachtsnack fördert die Regeneration

Wenn dich kurz vorm Schlafengehen der kleine Hunger heimsucht, dann gönn dir noch ein paar Löffel Magerquark, Naturjoghurt, Hüttenkäse oder ein gekochtes Ei. Damit kannst du Muskelabbau vorbeugen und deinen Muskelaufbau fördern. Wie das funktioniert? Deine Muskeln nutzen den abendlichen Eiweißsnack für die Regeneration. Während der nächtlichen Auszeit werden unter anderem kleinste Verletzungen der Muskulatur, die während des Trainings entstehen, repariert. Und dafür benötigt der Körper Aminosäuren, also Eiweißbausteine. Damit er sich das notwendige Reparatur-Protein nicht aus den Muskeln klaut, ist es wichtig, dass auch nachts ausreichend Eiweiß dafür bereit steht.

Dank unserer Tipps und Rezeptideen wird es dir in Zukunft sicherlich leichter fallen, ein gesundes Abendessen zuzubereiten – egal, ob du Low Carb kochst oder dir ganz klassisch ein Brot schmierst.

