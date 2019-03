Pistazien: 8 Gründe, warum Pistazien der perfekte Snack sind

Der Blutzuckerspiegel ist nicht nur bei Diabetes-Erkrankungen relevant. Damit Sie von Heißhunger verschont bleiben und überschüssige Energie nicht in Form von Fettreserven speichern, gilt es, den Blutzuckerspiegel im Tagesverlauf konstant zu halten. Der glykämische Index ist dabei ein Maß, das angibt, wie sich kohlenhydratreiche Lebensmittel auf den Blutzuckerspiegel auswirken. Ziel ist es, dass die Zuckermoleküle möglichst langsam ins Blut wandern und so konstant Energie bereitsteht. Das verhindert außerdem ein extremes Auf und Ab des Blutzuckerspiegels. Pistazien haben einen sehr niedrigen glykämischen Index und sind damit bestens geeignet, um Sie mit Energie zu versorgen.

Wenn es um Muskelaufbau geht, ist Regeneration genauso wichtig wie das Training. Schlafen steht da weit oben auf der Liste. Dabei kommt es nicht nur auf die Länge, sondern auch auf die Qualität an. Zuständig dafür ist das Schlafhormon Melatonin, welches den natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus im Körper steuert. Der kann durch verschiedene Umstände schnell gestört sein. Also ist es durchaus erlaubt, mit den richtigen Lebensmitteln nachzuhelfen: Ungefähr 62 Pistazien liefern 1 Milligramm Melatonin – ein optimaler Snack vor dem Schlafengehen.

Die enthaltenen Ballaststoffe halten Ihren Darm fit © Don-Pablo / Shutterstock.com

5. Pistazien halten Ihre Darmflora gesund

Der Darm ist im Grunde so eine Art zweites Gehirn. Auch Studien belegen, dass die Darmgesundheit sich auf den ganzen Organismus auswirkt. Immerhin ist es der Ort, an dem die Nahrung in ihre Bestandteile zerlegt wird. Von dort werden die Nährstoffe an die Orte transportiert, an denen sie gebraucht oder gespeichert werden. Außerdem ist der Darm auch für den Wasserhaushalt verantwortlich und produziert unter anderem Hormone. Eine funktionierende Verdauung ist damit die Voraussetzung für viele wichtige Prozesse.

Ballaststoffe sind Nahrungsbestandteile, die von Ihrem Körper unverdaut wieder ausgeschieden werden, dabei aber Giftstoffe abtransportieren und die Darmbewegung in Schwung halten. Pistazien enthalten eine besonders große Menge dieser faserreichen Stoffe. Ein Teil von ihnen wird außerdem in Probiotika umgewandelt, lebendige Mikroorganismen, die Ihren Darm zusätzlich gesund halten.

6. Pistazien schützen die Zellen und halten jung

Faltige Haut, Bluthochdruck und schlechte Augen: Dafür können so genannte freie Radikale die Verursacher sein. Diese aggressiven Moleküle greifen nämlich Ihre gesunden Zellen an und lassen sie schneller altern. Man spricht dabei von oxidativem Stress. Antioxidantien bekämpfen freie Radikale und schützen so Ihre Zellen vor diesen Molekülen. So verhindern sie, dass Zellmembranen kaputt gehen oder Enzyme deaktiviert werden. Pistazien enthalten viele, schützende Antioxidantien. Beta-Carotin hält vor allem die Blutgefäße in Schuss, Lutein und Zeaxanthin verbessern die Sehkraft und Vitamin E schützt Ihre Gelenke. Antioxidantien senken außerdem den Blutdruck, verbessern so die Herz-Kreislauf-Gesundheit und wirken entzündungshemmend.