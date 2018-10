Omega-3-Fisch: Top 10 Fischsorten mit vielen Omega-3-Fettsäuren

Platz 2 der Omega-3-Fische: Sardelle

Sardinen und Sardellen? Ist das nicht das Gleiche? Nein, die beiden Fische sind zwar verwandt und sehen sich ziemlich ähnlich, sind aber zwei eigenständige Fischarten. Die kleinen Sardinen – auch als Anchovis bekannt – gehören zu den Fischen mit dem höchsten Gehalt an Omega-3-Fettsäuren. Sie sind sogar so klein, dass Sie die Gräten und den Kopf einfach mitessen können.

Meistens bekommt man Sardellen in Öl oder Salz eingelegt in der Dose. Da sie so einen sehr intensiven salzigen Geschmack annehmen, werden sie gerne zum Würzen verwendet, zum Beispiel in einem Pesto, als Dip, zu Pasta oder auf der Pizza. Pur schmecken Anchovis gegrillt oder ganz klassisch frittiert. Dann steigt aber auch der Fettgehalt – leider nur an ungesunden Transfetten, die beim Frittieren entstehen.