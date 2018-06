Kraftübungen ohne Geräte: Die besten Übungen mit dem eigenen Körpergewicht

Kraftübungen für den Rumpf: Delfinschwimmen

Kräftigt den oberen und de unteren Rücken sowie die Schultern

A. Bäuchlings hinlegen, die Arme nah am Körper halten. Oberkörper, Beine und Arme leicht vom Boden heben.

B. Die Arme nach oben drücken und zur Seite strecken. Spannung in Rumpf und Schultern halten. Bewegung dynamisch fortsetzen und Arme nach vorn strecken. Die Arme wieder in Position A zurückziehen. So fortfahren.

