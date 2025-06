Tina Klostermeier

Hi, ich bin Tina und als Fitness-Redakteurin habe ich meine beiden Leidenschaften, Sport und Schreiben, ideal miteinander verknüpft. Ich verfüge über eine Fitnesstrainer-B-Lizenz und mein Herz schlägt vor allem für Krafttraining, Functional Training, CrossFit und Fahrradfahren. Als Mama eines kleinen Jungen bin ich sowieso viel draußen in Bewegung. Zur Entspannung findet ihr mich auch mal auf der Yoga-Matte.

Ein Schülerpraktikum in der Sportredaktion beim Westfalen-Blatt war mein Einstieg in den Journalismus. Nach meinem Masterabschluss in Literatur- und Medienpraxis sowie Geschichte an der Universität Duisburg-Essen folgte ein Volontariat bei einem Fitness-Branchenmagazin und schließlich mehrere Jahre Berufspraxis in verschiedenen Fitnessredaktionen.