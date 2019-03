Eiweißreiche Lebensmittel: Das sind die 20 besten Proteinlieferanten

Eiweißreiche Lebensmittel gehören in jede Küche, besonders bei Sportlern. Warum Proteine so wichtig sind und mit welchem Nahrungsmittel Sie Ihren Bedarf ganz einfach decken können

Ganz gleich, ob es darum geht, Muskeln aufzubauen, abzunehmen oder einfach nur fit und gesund zu sein: Proteinreiche Lebensmittel gehören in jede Mahlzeit. Weso ist eine eiweißbetonte Ernährung so wichtig? Welches sind die besten Proteinquellen und wie wählen Veganer ihre tägliche Ration Eiweiß? All das erfahren Sie hier.

Warum ist Eiweiß so wichtig?

Eiweiß (auch Protein genannt) zählt neben Kohlenhydraten und Fetten zu den drei Makronährstoffen. Für Ihren Körper sind Eiweiße, beziehungsweise deren "Bausteine" – die Aminosäuren – unverzichtbar, denn Muskeln, Organe, Haut und Haare bestehen größtenteils aus diesem Nährstoff. Auch die Hormon- und Enzymbildung funktioniert nur, wenn Ihrem Körper ausreichend Proteine zur Verfügung stehen. Proteine werden vom Körper zum Muskelaufbau genutzt, denn Muskeln bestehen aus Eiweiß. Und nicht nur das, auch zur Regeneration nach einem harten Workout benötigt Ihr Körper Proteine, um verletzte Muskelzellen und -fasern wieder zu reparieren.

Eiweißreiche Lebensmittel stabilisieren zudem Ihren Blutzuckerspiegel. Wenn Sie diese reichlich und zu jeder Mahlzeit verzehren, schüttet Ihr Körper weniger Insulin aus. Da das Hormon den Fettabbau hemmt, sollten Sie versuchen, große Insulinausschüttungen zu vermeiden. Zusätzlich sättigt Eiweiß im Vergleich zu Kohlenhydraten und Fetten besonders gut, denn Ihr Körper braucht länger, um Proteine zu verstoffwechseln.

Wie viel Protein benötigt Ihr Körper?

Um den Körper ausreichend mit Eiweiß zu versorgen, empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, täglich 0,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht zu verzehren. Das kommt jedoch nicht immer hin, denn wie viel Eiweiß Sie pro Tag tatsächlich konsumieren sollten, hängt auch davon ab, welches Ziel Sie verfolgen. Sportler, die sich regelmäßig bewegen und mehr Energie verbrauchen, benötigen mehr Eiweiß als Couch-Potatoes. Je nach Intensität, Dauer und Regelmäßigkeit des Trainings, wird der Verzehr von 1,2 bis 1,5 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht empfohlen. Profis benötigen sogar bis zu 2 Gramm Protein.

Ist tierisches Eiweiß besser als pflanzliches?

Ihr Körper kann Eiweiß aus tierischen Lebensmitteln besser verwerten als aus pflanzlichen Quellen. Der Grund: Tierische Proteine ähneln in ihrer Struktur mehr den körpereigenen Eiweißen als pflanzliche Proteine, haben eine höhere biologische Diese gibt nämlich an, wie gut Ihr Körper das über die Nahrung aufgenommene Protein in körpereigenes Eiweiß umbauen kann. Je mehr körpereigenes Protein gebildet werden kann, desto höher ist die biologische Wertigkeit eines Lebensmittels.

Eiweißreiche Lebensmittel für Vegetarier und Veganer

Vegetarier und Veganer können aufatmen: Es gibt genug pflanzliche und gleichzeitig eiweißreiche Lebensmittel, mit denen Sie ganz einfach Ihren täglichen Eiweißbedarf decken können.



Beispiel Tofu: Der Soja-Quark, der aus Sojabohnen, Wasser und Salz hergestellt wird, liefert pro 100 Gramm rund 16 Gramm Eiweiß, welches vom Körper sehr gut verwertet werden kann. Zum Vergleich: Geflügel- und Rindfleisch enthalten nicht viel mehr Eiweiß, nämlich 20 Gramm pro 100 Gramm Fleisch. Zudem enthält Tofu im Gegensatz zu den meisten tierischen Produkten kaum Fett, gesättigte Fettsäuren oder Cholesterin. Dafür liefern die meisten veganen und vegetarischen Proteinquellen eine ordentliche Portion Ballaststoffe, (gesunde) ungesättigte Fettsäuren, zahlreiche Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente.

Andere Optionen für pflanzlichen Fleischersatz sind unter anderem Lupinen (eine Art Hülsenfrucht) oder Seitan. Besonders letzteres kommt Fleisch nicht nur in der Konsistenz sehr nahe, sondern auch in seinem Eiweißgehalt: Satte 28 Prozent pro 100 Gramm.

Tipp: Kombinieren Sie unterschiedliche eiweißreiche Lebensmittel in Ihren Mahlzeiten miteinander. So ergänzen sich die verschiedenen Aminosäuren optimal und die biologische Wertigkeit erhöht sich. Bohnen und Mais, Milch und Haferflocken, Reis und Sojabohnen, Erbsen und Getreide oder Kartoffeln und Ei.

Ist zu viel Eiweiß ungesund?

Eines vorweg: Wie bei allen anderen Nährstoffen, gilt auch für Eiweiß, die Dosis macht das Gift. So gesund eiweißreiche Lebensmittel für Ihren Körper sind, übertreiben sollten Sie es nicht. Denn auch Kohlenhydrate und Fette gehören auf Ihren Teller und sind für eine ausgewogene, gesunde Ernährung wichtig. Und was ist dran an dem Gerücht, dass Eiweiß auf die Nieren geht? Nichts, solange Sie gesundheitlich nicht beeinträchtigt sind. Führen Sie Ihrem Körper mehr Eiweiß zu, als er benötigt, wird dieses zu Harnstoff abgebaut und über die Nieren ausgeschieden. Wichtig hierbei ist eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Rund drei Liter am Tag sollten es schon sein.

Klicken Sie sich durch unsere Top 20 der eiweißreichsten Lebensmittel (die Bildergalerie finden Sie am Anfang des Artikels) und stellen Sie sich Ihre persönlichen Favoriten für ein leckeres Eiweiß-Menü zusammen. Wie wäre es heute Abend zum Beispiel mit einem saftigen Hähnchenfilet mit Quinoa und Erbsen?