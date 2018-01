EMS-Training: Das bringt elektrische Muskelstimulation für den Muskelaufbau

Carsten macht den Workout-Test:

Trainerin Julia Moysich erwartet mich im Hamburger Bodystreet-Studio. Ich bin zunächst erstaunt, denn dort erinnert nichts an einen gewöhnlichen Fitness-Club: keine Hanteln, keine Geräte, nur zwei Pulte mit vielen Reglern. Julia reicht mir eine Garnitur Spezialunterwäsche herüber. Während ich mich hineinzwänge, holt sie eine Weste und Manschetten mit vielen Kabeln hervor und besprüht sie mit Wasser. „Das sorgt dafür, dass die Impulse besser zur Haut geleitet werden.“ Nachdem ich das nasse Zeug angezogen habe, verbindet sie die Kabel mit dem Pult. Unerwartet kommt der erste elektrische Schlag. Julia dreht an einigen Reglern, und schon zuckt mein Arm. Das fühlt sich fast so an, als würde ich in einen Elektro-Weidezaun greifen. Alle 4 Sekunden kommt ein Impuls, wodurch jedes Mal die Muskeln kontrahieren. Bei jedem Schlag verliere ich kurz die Kontrolle über meine Muskeln. Zum Glück kündigt mir eine Anzeige am Reglerpult an, wann der nächste Schock erfolgt. „Kommt so ein Impuls, musst du die Muskeln anspannen“, ordnet Julia an. Dann beginnt das eigentliche Training. Julia dreht die Regler noch ein wenig auf und macht mir Übungen vor, die ich nachmachen soll. Ob Armbeugen oder Ausfallschritte: Eigentlich simple Bewegungen werden durch die Impulse wesentlich schwieriger, da die Muskeln in eine andere Richtung arbeiten. Als ich einmal vergesse, meine Muskeln anzuspannen, zuckt das ganze Bein unkontrolliert. Je länger das Training dauert, desto unsauberer führe ich die Übungen aus. Doch Julia hat alles im Blick, sagt mir, was ich falsch mache. Nach 20 Minuten ist alles vorbei. Es war zwar anstrengend, allerdings nicht so schmerzhaft, wie ich befürchtet hatte. Der nächste Morgen aber ist ein Schmerzkonzert, ich spüre meinen ganzen Körper. Genial, denke ich mir: 20 Minuten Sport, und ich fühle mich wie nach einem stundenlangen Workout. Keine Folter. Perfekt für Faule.